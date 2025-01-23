Поделиться публикацией

В жизни многих парней случалась нестандартная ситуация, при которой девушка влюбилась и попала в состояние зависимости, но партнер не заинтересован в продолжении отношений и тем более переходе на следующую стадию коммуникацию. Надоела или оказалась слишком навязчивой, разонравилась или разочаровала, нашлась у мужчины новая любовь или он не ожидал что обычное знакомство зайдёт так далеко. Абсолютно неважно что произошло, главное сосредоточится на итоговых результатах. Она тянется, он не хочет и в голове возникает вопрос — как отшить девушку? Желательно без последствий для себя и спутницы, не нанося эмоциональных страданий и не продавливая ничьи личные границы. Давайте вспомним известные способы.

Эффект переключения внимания

Самый простой метод, который буквально лежит на поверхности, заключается в переключении внимания. Смена объекта зависимости не спасёт девушку, но избавит парня от чувства вины и эмоциональных страданий, связанных с её навязчивостью. Очень часто бывает так, что представительница нежного пола остро нуждается в объекте зависимости и, как бы сурово это не звучало, ей прямо сейчас без разницы кого любить. Психика, закрывая свою потребность, быстро привязывается к доступному мужчине и выводит его в приоритет. В сознательной части ощущается большая любовь, ей кажется, что без спутника нельзя жить!

Но практика показывает, что как только на горизонте появляется другой партнёр, такой же доступный и прошедший барьеры отбора, внимание моментально переключается. Поэтому вам остаётся надеяться, что в ближайшее время в жизни спутницы появится новый ухажёр, который сможет влюбить её в себя. Если ждать не хочется, можете попробовать ускорить процесс, например порекомендовать девушку друзьям и предложить им написать ей. Быть может у кого-то получится вступить в коммуникацию и тогда от вас отстанут. Мужчине не придётся бросать и отвергать женщину, она уйдёт сама.

Сократить количество цепляющих элементов

Зависимость не возникает сама по себе и уж тем более не поддерживается воздухом. В романтических отношениях всегда есть то, что цепляет психику, становясь для неё триггером. Многие мужчины этого не знают и думают, что игнор отличное средство. Не буду отвечать на звонки, пропущу мимо глаз сообщения, затаюсь! Она должна понять, что у меня нет никакого интереса, разочаруется и пошлёт меня! А мне только этого и надо.

Только вот психика человека устроена иначе, игнор это инструмент притяжения, а не отвержения. Пропадая с радаров вы провоцируете в голове девушки множество вопросов и все они напрямую связаны с вами. Почему не отвечает? Куда пропал? Что это значит? Какого черта не берёт трубку? У него кто-то есть? Я что-то сделала не так? Он обиделся? Достаточно почитать пару книг по практической психологии, чтобы понять — фундаментом интереса всегда были и будут вопросы. До тех пор, пока они возникают, объект остаётся в списке приоритетов психики. Следовательно отшить таким образом спутницу точно не получится, скорее наоборот. Пришьёте намертво.

Поэтому желая отвязаться от назойливой фанатки поступайте с точностью до наоборот. Всегда будьте на связи, отвечайте на звонки и смс, не пропадайте надолго. Но при этом каждый раз повторяйте, что не хотите сближения. Не оскорбляйте, не издевайтесь, не игнорируйте и не обесценивайте. Не ищите оправданий и объяснений, не врите. Говорите прямо — я не хочу. Мне некогда. Нет желания. Только не используйте избитых фраз по типу ‘дело не в тебе, дело во мне..». Дело ни в ком! У вас просто нет желания, вы не хотите, точка. На все вопросы «почему» и «чем я хуже других», с удивлением отвечайте — почему хуже? При чём тут это? Что значит почему? Не понимаю о чём ты. Я просто не хочу и всё. Может завтра всё изменится, может я тебе буду не нужен, может ты мне сильно понадобишься, всякое бывает в жизни, но сегодня так.

Ваша задача облегчить работу её психики. Любое исчезновение вызовет интерес, что усугубит проблему. Обвинения вынудят исправить ситуацию, добиться расположения парня, чтобы спасти самооценку. Разговоры о том, что она не нравятся, приведут к точно такому же результату. Так вы погрузите девушку в состояние страданий и испортите жизнь не только ей, но и себе. Будет лучше, если в её сознание поступит убеждение — «завтра может всё измениться, я не плохая, я ничего не проиграла и не потеряла, просто сегодня так, но скоро всё наладится. Займусь пока чем-нибудь». Потеряв мотивацию к достижению цели, она очень скоро переключится на другие задачи, зависимость снизится и отшивать никого не придётся. Сама отстанет.

Не давайте надежд

Мужчины очень часто допускают ещё одну ошибку. Они сначала игнорируют и жёстко отшивают девушку, та сталкивается с лавиной эмоций, побуждающих вернуть себе хорошую самооценку (а для этого требуется одобрение источника, который ранее самооценку уронил), но деваться некуда, приходится принимать ситуацию. Как вдруг парень решает сжалиться и «облегчить страдания». Ладно, погуляю с ней разок, чтоб не грустила.. Или соглашусь на близость, пусть получит разрядку, может тогда отстанет. Вроде бы хотел как лучше, а получается полный капец!

Девушка в состоянии зависимости такие шаги воспринимает как сигнал о наличии интереса и симпатии. Пытается оправдать все его прошлые высказывания, найти логическое объяснение. Послал меня, потому что сильно любит, но боится привязаться! На телефон не отвечал, потому что был очень занят, он у меня такой трудяжка.. С другой гулял, так эта овца пыталась его захомутать, но он понял, что я лучше!

В итоге получается какая-то странная картина. Мужчина хочет отшить девушку, но вместо этого ещё сильнее подсаживает её на крючок зависимости. Она на эмоциональных качелях без права спрыгнуть. Её игнорят и грубо дистанцируют, а потом вдруг, бац, и резкое сближение. А за ним снова дистанция. И чем дольше это длится, тем сильнее состояние фрустрации. На эмоциях гнева он будет добиваться и искать встреч, продавливая свои личные границы и соглашаясь на любые условия, а на стадии апатии будет реветь в подушку и лежать без сил. Спасатель.. Всё сломал!

Ни в коем случае не предлагайте ей найти кого-то

Есть такое интересное направление под названием провокативная психология. Относится к категории жёстких и опасных методов терапии. Например, человек мучается от чувства вины в связи с тем, в дтп погибла вся его семья. Авария случилась из-за его ошибки и теперь он не может с этим смириться. Когда все остальные инструменты не помогают, а держать человека на препаратах всю оставшуюся жизнь не хочется, специалисты прибегают к крайним мерам. Психолог во время беседы сообщает, что оправдываться бесполезно, вы же действительно убили всю свою семью Это же вы выехали на встречку. С чем пытаетесь спорить, нужно смириться с тем, что вы убийца!

Психика это совокупность сложных процессов, но она никогда не забывает про свою базовую обязанность — защита от насилия. Любые обвинения, поступившие от внешних источников, подвергаются жёсткой фильтрации и первое, что вы услышите — погодите ка, вы хотите назвать меня убийцей? Это несчастный случай, я не хотел, там была неровная дорога, мне загородил видимость грузовик, на встречу шла машина с превышением скорости, я вообще ни при чём! Я не позволю вам так говорить, я любил свою семью и то что произошло ни на 1% не было моим желанием! Я категорически не согласен с такими выводами, это трагедия, но я в ней не виноват!

Ради этого эффекта нередко придётся идти на риск, но провокативная психотерапия действительно работает. Возвращаясь к теме статьи можно с уверенностью сказать, что ваши слова «найди себе кого-нибудь» или «ты будешь счастлива без меня!», вызовут противоположную реакцию. Психика так устроена, мы протестуем по любому поводу. Нельзя ничего навязывать человеку, он матушкой природой сконструирован так, что выбирает запретный путь. Хотите снизить интерес к чему-либо, легализуйте и разрешите это. Прямо сейчас вы запрещаете девушке любить вас и принуждаете найти другого мужчину. Значит она не будет никого искать из принципа и продолжит одолевать вас.

Вместо итога

На вопрос ‘как отшить девушку’ можно ответить и очень коротко. Избегайте любого эмоционального насилия в её адрес и твёрдо стойте на своих личных границах. Не обесценивайте, не унижайте, не оскорбляйте, не игнорируйте. Любой удар по её самооценке будет усиливать зависимость. Спокойно, как попугай, повторяйте одно и то же. Не хочу. Не сегодня. Нет желания. Нет. Учтите, девушка будет нарываться на негативную информацию, её психика так прощупывает границы. Она будет задавать вопросы из серии «ты нашёл лучше?», «я страшная, да?», «я тебе не нравлюсь?», чем-то тебя обидела?».

Очень важно сгладить эти углы, хотя бы ради собственного благополучия. Говорите прямо, но без издевательств. Ты симпатичная, но не в моём вкусе, я не люблю врать, поэтому говорю как есть. Мне нравятся тощие, чтоб кости видно было, фетиш у меня такой, а у тебя нормальное тело. Или — я люблю пышек, чтоб как моряк плыть по волнам, теряться в мариинских впадинах! А ты модельной внешности, это не моё. И не забывайте о том, что правильно отшить девушку важно в первую очередь для вас, потому что представительница нежного пола угодившая в зависимость страшнее голодной акулы.