После прекращения коммуникации, будь то расставание с любимым или серьёзная ссора с другом, мы теряем одну из опор. Психика довольно быстро замечает отсутствие человека, который имел определённую ценность и значимость. С его помощью мы выговаривались, получали эмоции, реализовывали потребности и желания. Теперь дистанция сильно увеличилась, сознание обнаруживает дефицит и пытается напомнить о важности возвращения объекта. Память и внимание будут сконцентрированы на нём, поэтому не так просто понять как отпустить человека из мыслей.

Но бывают ситуации при которых камбэк невозможен. Человек либо принял осознанное и окончательное решение об уходе, либо обстоятельства не позволяют вновь сблизится, а порой речь вовсе идёт о смерти. Жить, постоянно думая о ком-либо, довольно непросто. Своей собственной головой создавать травмирующие воспоминания, раз за разом погружаясь в эмоциональный дискомфорт, явно не лучшая затея. Но как перестать это делать?!

Согласитесь с произошедшим

Что бы не случилось, первым делом необходимо смириться с событием. Признать, что это всего лишь факт, который не стоит оспаривать. Да, меня бросила девушка. Да, от меня ушёл муж. Да, мой парень погиб. Звучит безусловно очень жестоко, но психике плевать на сантименты, она просто делает свою работу. Согласно эффекту Зейгарник, до тех пор, пока событие не завершено, его приоритет сохраняется на максимальном уровне.

Это тот самый незакрытый гештальт. Кратко напомню — Блюма Зейгарник однажды обедала в ресторане со своими преподавателем и заметила официанта с феноменальной памятью. Он не записывал заказ и без труда хранил его в своей голове, передавая повару. Выглядело фантастически. Но когда Блюма поинтересовалась у парня, что заказывали те мужчина с женщиной, которые 2 минуты назад покинули заведение, тот растерялся и не смог ответить на вопрос.

Так был открыт любопытный психологический эффект, сводящийся к простому закону — человек способен запоминать детали тех событий, которые не завершены. Но мгновенно выбрасывает их из мыслей, как только наступит логическая развязка. Мужчина и женщина заплатили за счёт и ушли, следовательно официанту стало безразлично что они заказывали. И он благополучно забыл эту информацию.

Позже выяснилось, что это работает абсолютно во всём. До тех пор, пока вы не верите в расставание и убеждены в гарантированном возвращении бывших, они не перестанут жить в вашей голове. Приоритет объекта и события останется максимальным и все психические процессы продолжат на них работать. Внимание будет замечать триггеры, а память бесконечно воспроизводить эпизоды с участием определённых людей. Поэтому первым делом осознайте и примите случившееся, зафиксируйте завершение этой истории.

Избегайте очевидных триггеров

С близкими людьми формируется не только прямая, но ещё и косвенная связь. Наша психика распознаёт сам объект и всё, что с ним связано. Это в первую очередь вещи и места. Подарки, которые он дарил, предметы, которыми пользовался, заведения и локации, в которых вы проводили время вместе.

Как-то давным давно у меня умер котёнок и я заметил, что просто не могу находиться в квартире. Всё вокруг напоминало о нём. Тогда мне пришлось сделать перестановку и убрать из зоны видимости главные триггеры, например лоток, его игрушки, поцарапанные им вещи. Такой метод очень хорошо работает и нельзя его недооценивать.

На моём блоге есть статья на тему ‘можно ли снимать обручальное кольцо после смерти мужа». Там я забавы ради писал про всякие суеверия и мнения священников, но если вернуться в реальный мир, то сосредоточиться стоит на психологии. Украшение является сильным триггером и чтобы хоть немного облегчить свои страдания, его лучше спрятать. То же самое после расставания с любимым. Иначе человек никогда не покинет ваши мысли.

Позаботьтесь о своей самооценке

Потеря значимого объекта, кроме всего прочего, больно бьёт по самооценке. Дело в том, что мы воспринимаем близких людей как опору и закрываем с их помощью важные эмоциональные потребности. В этом нет ничего плохого, механизм вполне естественный. Например, когда вас любит жена, вы перестаёте париться по поводу своей привлекательности. Нет, вы всё ещё следите за собой, но вам больше не требуется похвала и одобрение других женщин, вам плевать на их мнение. Вы уже любимы.

Когда у вас есть друзья, которые ценят и уважают, вы перестаёте искать это на стороне. Подобные «незначительные» сигналы для психики крайне важны, поэтому потеря одного из источников в любом случае вынудит психику искать замену, либо удержать убегающего. Если речь идёт о ком-то очень близком, то самооценка гарантированно упадёт.

Здесь лучше всего помогают так называемые заместители опор. Старайтесь чаще хвалить себя за маленькие успехи, из серии «отлично убрался в квартире», «бежал за автобусом и догнал», «вовремя сдал отчёт на работе», «провёл классную тренировку», «похудел к лету». Большинство людей так редко себя хвалят, что перестают быть опорой для собственной самооценки и в результате впадают в зависимость от окружающих, которых психика никогда не отпустит. Она продолжит удерживать их в мыслях, потому что в противном случае земля уходит из под ног.

Вместо итога

Если вы вообще задались вопросом «Как отпустить человека из мыслей», значит во-первых у вас зависимость, во-вторых сами для себя вы перестали быть опорой. Психика вывела объект в приоритет и переживает тяжёлую психо эмоциональнубю травму связанную со страхом отвержения и одиночества. Многие вообще вынуждены принимать препараты для торможения этих процессов, хотя единственное, что может им помочь, это они сами!

Представьте ситуацию образно. Ваша голова это ведро (или тазик, тут кому как нравится). В нём слишком много воды (мыслей о человеке). Что нужно сделать, чтобы это исправить? Всё очень просто, вот вам короткая выжимка из всего, что написано выше.

Первое. Поверьте в то, что ведро наполнено водой. Да, она туда как-то попала. Говорить «не может быть, это не вода, бред какой-то», совершенно бессмысленно. Она там и важно признать проблему. Наверное была крышка и ничего в ведро попасть не могло, но это случилось.

Второе. Уберите ведро подальше от источника воды. Она туда с крыши капает? Её кто-то наливает? Всё это те самые триггеры, от которых стоит избавиться. Если ждать пока жидкость испариться, но при этом оставить тару под дождём, то получится полная ерунда. Вы от одних мыслей избавляетесь, но сами же генерируете другие.

Третье. Просто убрать ведро из под дождя, это лишь половина дела. Нужна надёжная защита. Крыша, крышка, сухое помещение. Самооценка, которая позволит не искать спасения во внешнем мире, не перемещать ведро из комнаты в комнату, надеясь что в одной из них станет безопасно и уютно. Постройте это помещение сами.

Без этих шагов ничего не получится, либо затянется на длительное время. Есть множество дополнительных методов и инструментов, но все они малоэффективны, а порой и вовсе бесполезны, без вышесказанного. В большинстве случаев ничего другого уже не требуется, закрытый гештальт, изоляция от триггеров и устойчивая самооценка способны привести индивида в эмоциональный комфорт, даже если ещё неделю назад он буквально сходил с ума.