Как общаться с девушками на свиданиях?

Свидания это не просто интересное времяпрепровождение и первая ступень к серьёзным отношениям, но ещё и своего рода кастинг, на котором определяется дальнейшее направление этой коммуникации. Достаточно перегнуть палку либо напротив дать слабину, чтобы оказаться в не самом приятном положении. Девушки зачастую не рассматривают парня с точки зрения его личностных характеристик, а тестируют гибкость, лояльность, зависимость и готовность к соответствию. А это значит, что вас ждут вопросы с ситуативными проверками.

Вряд ли кто-то из представительниц нежного пола всерьёз задумывается о своих действиях, всё происходит интуитивно, на уровне подсознания. У каждой есть собственные критерии, плюс общепризнанная норма, а также потребности, убеждения, взгляды на жизнь. В результате вы думаете, что просто болтаете сидя в кафе за чашкой чая, а на самом деле прямо сейчас определяется баланс значимости, который окажет влияния на всё, что будет после встречи. Или не будет, тут уж как повезёт.

Как девушки испытывают мужчину на свидании?

Тестов всего четыре и вероятнее всего вам придётся пройти каждый. Даже если свидание длилось каких-то 30 минут, она точно успеет проверить всё, что запланировано её подсознанием. Важно понимать, что это не какая-то корыстная схема подчинения мужчин, здесь работают и инстинкты (хоть многие и отрицают их существование у человека) и эволюционные привычки и опыт построения отношений, начиная с детско-родительской связи.

Проверка на «нормальность»

Понятие нормы неоднозначное, эту характеристику каждый волен подстраивать под свои представления. Но есть так называемая общепринятая, которая активно транслируется изо всех источников. Мужчина должен быть защитником, добытчиком, сильным, храбрым, ловким, смелым и умелым. Далее по списку. Несмотря на то, что отделить героизм от дебилизма, белое от чёрного и хорошее от плохого способны не все, модель продолжает существовать.

Вопросы могут звучать так, что ответ очевиден. Вот для примера спросить вас — вы хороший или плохой человек? В ситуации, когда вы хотите понравиться, маловероятно последует второй вариант. Девушка может выяснять являетесь ли вы романтиком, уступаете ли девушке, умете ли баловать, заботиться, радовать, можете ли защитить свою семью, способны ли быть мужем и отцом. И всегда ответ будет настолько очевидным, что выбрать альтернативную версию невозможно, при этом придётся приводить аргументы.

Я настоящий мужчина, заплачу за тебя, руку подам, обещаю сделать твою жизнь лучше! Защитить тебя могу вообще на раз два, вот история была, я один пятерых в сугроб закопал! Если к тебе кто-то подойдёт, я ему сразу голову откручу и спрячу, пусть ходит ищет, болван! Жильё у меня своё, машина имеется, на работе продвигаюсь, сейчас вообще думаю бизнес намутить. Держи букет цветов, я такие каждый день могу дарить, для меня это семечки. Я очень добрый. Зацени шутку, со мной видишь как весело.

В общем тут примеров можно придумать 100500, поведение всегда строится на соответствии. И это максимально ошибочная позиция. Любые исследования показывают, что девушки хоть и называют в качестве важных характеристик материальные ценности, перспективы, то же чувство юмора и способность любить, на самом деле испытывают симпатию исключительно к уверенным в себе мужчинам.

Самоценность всегда в приоритете, потому что подсознательно женщина понимает, что только такой парень делает осознанный выбор, умеет нести ответственность и проявляет адаптивность к жизненным обстоятельствам. Мужчине крайне важно перевернуть эту проверку и вместо того, чтобы хвастаться, пытаясь доказать свою ценность, продемонстрировать уверенность в себе.

На любые вопросы о возможностях и перспективах (сколько зарабатываешь, романтик ли, можешь ли добиться, лучше ли остальных и так далее) нужно отвечать с позиции силы. Зависит от девушки. Я цветы дарю только своей женщине. У меня дофига денег, но мне было бы приятно, если бы ты меня угостила, или у тебя 200 рублей нет?! Мне не нравится как ты себя ведёшь, это недопустимо. Я хочу провести с тобой время, но не люблю кафе, а я никогда не хожу туда, где мне не нравится. Я готов к отношениям, мне хочется любви и ласки, но выпрашивать всё это считаю унижением, я за взаимность, всё остальное не интересно даже если буду умирать от дефицита физической близости.

Вы можете воспринимать это как фарс и у девушек, читающих эти строки, уже наверняка дым пошёл из ушей от злости. Но психология основывается на столетнем опыте работы с клиентами и эти диалоги всегда честные, в отличии от соцопросов. Поведение уверенного в себе мужчины не позволяет девушке нарушить баланс значимости, она должна снять корону и признать, что серьёзные отношения это в первую очередь взаимность и уважение.

Свидание не место для собеседований, а парень не планета, крутящаяся вокруг солнца. И вы тот самый мужчина, который не имеет слабых мест, признаёт свои потребности, не боится их озвучить и на поводу идти не намерен.

Открытая корысть

Некоторые девушки не стесняются требовать от мужчины денежных вливаний. Якобы тут никакой корысти, просто он добытчик, глава семьи, обязан решать все материальные проблемы, жену нужно привести в нормальные условия, а не общагу на краю города. Без машины как жить? А ребенка в поликлинику на санях возить будем? Если у тебя на букет цветов 3 тысяч нет, то какая тебе семья, иди работай. Я не алчная, просто мужчина нищеброд это что-то ущербное, я наоборот даю тебе возможность показать себя с лучшей стороны, купи мне сумочку, в ответ получишь мою прекрасную улыбку. Иначе что ты за мужик?!

Реакция представителей сильного пола как правило делится на две категории. В первой те, кто поддался и бросился соответствовать. Они и правда чувствуют себя лучше, когда тратят на женщину деньги, даже если знакомы с ней 20 минут. Просто в этот момент парень чувствует себя нормальным, его хвалят, его поведение высоко оценивают. Ему только этого и надо. В отсутствии иных опор, признание становится единственной.

Вторые грубят, хамят, дерзят. Обвиняют девушку в корысти, оскорбляют, унижают. Всё заканчивается конфликтом, она считает его идиотом, он ей дешевкой. На этом и расходятся. Но куда эффективнее уходить от прямого ответа, использовать технику вопросом на вопрос. По этикету так нельзя, но ситуация очевидно складывается так, что правила больше не работают. Ваши действия поставят спутницу перед выбором — признать свою ущербную алчность или отступить. Естественно ей придётся пойти второй дорогой.

Сколько ты зарабатываешь? Почему ты спрашиваешь? У тебя есть машина? Зачем тебе это знать? Можешь за меня заплатить? Может могу, может не могу, а что? А ты бы купил своей девушке платье? Своя девушка это кто, мы встречаемся, у нас дети, просто пару раз был интим, или что?

Понимая, что правду она не узнает, а парень не стремится ей понравиться любой ценой, придётся своё тестирование завершить. И самое интересное, что по итогу она так и не поймёт прошли вы испытание или нет. Более того, возникшие вопросы всегда провоцируют интерес, а отсутствие ответов только подогревает его. Вы как минимум не опуститесь до конфликта и не провалите баланс значимости. Уже успех.

Оскорбления и унижения

До оскорблений люди опускаются в двух случаях. Первый — обида. Не получил то, на что рассчитывал, вот и обвинил другого в том, что он, скотина такая, отказался играть по твоим правилам. Второй — метод провокативной психологии. Говорите человеку, что он нищий и его психика тут же получает задачу доказать обратное. Попробуйте сказать ребенку, что у него не получится начеканить мячом 5 раз, он сначала испытает гнев, а потом покажет, что может. Мужчины на свиданиях часто напоминают детей.

Но это абсолютно неэффективно, вы снова провалите баланс значимости. Гораздо логичнее применять обесценивание.Девушка сказала, что у вас куртка как у бомжа? Согласитесь. Почему как, я её с бомжа и снял! Бежал за ним ещё метров 300=)

Пытается унизить, говоря о том, что вы неспособны купить ей кофе,это ненормально, поведение инфантила, а не мужчины? Так и есть, я честно говоря чтоб сюда приехать у мамки полтинник занял. Высмеивает ваш рост, называя карликом в то время, как ей нравятся высокие парни? Подтвердите наличие этого ужасного недостатка, третий год лампочку не могу поменять в квартире, не дотягиваюсь.. Не додумался табуретку взять, придурок? Блин, точно, можно ж было так сделать, но у меня IQ 9, я четыре раза на второй год оставался.

В чём смысл этого абсурда? В том, что если оскорбления это результат обиды, то девушка будет ждать доказательств того, что она обиделась не просто так. Была причина. Но сделать этого не получится, потому что вы очевидно насмехаетесь над её доводами. А если она пыталась вас спровоцировать на какие-то действия, то вместо этого увидела лишь издевательское отстаивание своих прав. В любом случае её психика ждала вашей реакции, но брошенные камни до вас так и не долетели.

Похвала и комплименты

Это вообще удивительная история, мужчины умудряются провалить баланс значимости даже в ситуации, когда он целиком и полностью на их стороне. Девушка делает парню комплимент, а в ответ видит насколько он от них зависим. Такая модель тоже берется из детства. Папочка, ты такой хороший, я тебя так люблю! Ты самый лучший на свете. Купишь куклу? И папа купит, потому что как можно устоять перед этой милотой?!

И вот проходят годы, на свидание пришли два тридцатилетних человека, один из которых перевоплотился в маленькую девочку, а второй растаял и потёк после пары лестных фраз. Не всегда представительница нежного пола пытается получить выгоду в обмен на свои тёплые слова, иногда она заслуженно хвалит мужчину. Стильно одет например, почему бы это не подчеркнуть? Но вот его реакция наталкивает её на мысли о возможности задобрить дурака, чтоб вытрясти всё, что ей нужно.

Здесь важно понимать, что любые внешние сигналы оказывают воздействие на самооценку. Тот, у кого она адекватная, обесценивает и негатив и позитив. Проще говоря если уверенному в себе человеку сказать, что он плохой, его самоценность не пошатнётся. Примет к сведению, но компенсировать это никак не будет. Если сказать, что он хороший, то лишний раз убедится в этом и зазнаваться не станет. Его психика амортизирует любые удары так, чтобы всегда оставлять самооценку на прежнем, адекватном уровне.

В этом и кроется совет психологов на случай получения похвалы. Поблагодарите и скажите, что в курсе полученной информации. Ты красивый. Да, спасибо, мне все так говорят. Ты такой умный! Спасибо, стараюсь развиваться, много читаю, пожалуй я достаточно эрудированный человек. Ты такой классный! Благодарю, мне приятно что моё присутствие делает тебя счастливее. Не впадайте в зависимость от доброго отношения, за лестными словами люди часто прячут ножи. Единственный надёжный источник положительно окрашенных эмоций это вы сами, всё остальное приятно, но не более того.