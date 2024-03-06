Научиться торговать на бирже самостоятельно с нуля можно при помощи демо счёта. Он предоставляет доступ к фондовому рынку без ограничений и служит инструментом для испытания собственных возможностей. Единственное отличие от реального аккаунта в том, что депозит, как и прибыль, виртуальные. Вы не сможете превратить свой профит в реальные деньги, зато совершая торговые операции ничем не рискуете.

Как научиться торговать на бирже самостоятельно с нуля: суть предложения

Откройте демо счёт онлайн, бесплатно, за три минуты. Вам понадобиться только смартфон или ноутбук, с помощью которых необходимо заполнить регистрационную форму. Затем нужно будет скачать мобильное приложение или программу на ПК и авторизоваться под своим логином и паролем. Готово, вы получили полный доступ ко всем ценным бумагам биржи, можете составить инвестиционный портфель, попробовать спекулировать или испытать свою торговую стратегию. Тут уже всё зависит от ваших целей.

Как научиться торговать на бирже самостоятельно с нуля и кому это нужно?

Вопросом «Как научиться торговать на бирже самостоятельно с нуля» задаются абсолютно разные люди, но лично вам это может быть совершенно неинтересно. Давайте перечислим тех, кому жизненно необходим демо счёт, кому было бы полезно его испытать и кому данная тема может показаться любопытной, хотя раньше таких мыслей даже не возникало.

Профессиональные трейдеры. Вам демо счёт может быть полезен для проверки своей торговой стратегии. Рисковать реальными деньгами было бы неразумно, а вот виртуальные средства для таких целей вполне годятся.

Люди в поиске альтернативы банковскому вкладу. Всем известно, что банк берёт деньги у клиентов, выплачивает им заранее обговорённый процент, как правило чуть ниже ключевой ставки ЦБ, а сам инвестирует средства в ценные бумаги и иные проекты. Может заработать 30 и 40 процентов годовых, но вам отдаст только 5, 7 или 10, в зависимости от условий вклада. Зачем вам посредники? Но и прыгать в омут не хотелось бы. Демо счёт позволит изучить тему без риска.

Люди желающие стать акционерами крупных компаний. На бирже любой желающий может купить акции Сбера, Газпрома, Лукойла, Apple и так далее. Почти все АО выплачивают дивиденды, представляющие из себя часть прибыли. Но как купить бумаги, не слишком ли там всё сложно, разберусь я или нет? Эти вопросы можно закрыть раз и навсегда, достаточно завести счёт с виртуальными деньгами и попробовать собственными руками.

Люди желающие сохранить сбережения от инфляции и девальвации. Рубль не самая устойчивая валюта в мире. Для справки — за последние сто лет рубль подешевел в 57460000000000000 раз! Для сохранения капитала от инфляции можно использовать доллар или акции крупных компаний, но первый сложно купить из-за банковской наценки, а вторые вообще непонятно где взять. Через инвестиционный счёт это делается в два клика, но у вас его по каким-то причинам нет. Не разбираетесь? Боитесь? Демо счёт для вас, попробуйте «потыкать» кнопочки не рискуя собственными деньгами.

Как использовать?

После открытия счета у вас будет доступ к фондовому рынку России, ЕС и США. Кроме акций, таких как Газпром, Сбер, Магнит, Сургутнефтегаз, Норильский никель, Microsoft, Apple и так далее, вам станут доступны облигации, как государственные так и корпоративные. Первым делом стоит воспользоваться поиском и посмотреть какие компании вообще есть, кто выплачивает дивиденды, когда ближайшие.

На втором этапе важно научиться открывать и закрывать сделки. Так как денежные средства виртуальные, о прибыли думать не обязательно. Главное посмотреть как это работает и ‘набить руку». В принципе этих навыков достаточно для того чтобы стать частным инвестором. Далее можно либо пополнить счёт реальными деньгами, либо окончательно решить, что инвестиции вам не интересны.