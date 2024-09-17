Как мужчина понимает, что встретил ту самую?

Женщин на планете много. Более того, их много в окружении практически любого мужчины, при чём как минимум несколько готовы к коммуникации, отношениям, иной форме взаимодействия. Однако встретить ту самую, единственную неповторимую удаётся крайне редко. Поэтому мы иногда слышим истории о том, что мужчина влюбился в девушку с пониженной социальной ответственностью, в некрасивую с точки зрения общепринятых критериев, проблемную, «с прицепом» и так далее и тому подобное. Нам кажется это странным, а он по уши влюблён.

Были времена, когда короли влюблялись в служанок, а кто-то даже связывал свою судьбу с неподходящей кандидатурой, ради которой совершал отчаянные поступки. Достаточно вспомнить Уоллис Симпсон. Почему, даже имея огромное количество вариантов, представитель сильного пола выделяет из всех одну и считает её той самой? По каким причинам даже из десятка красивых, молодых, стильных и привлекательных он считает самой близкой и родной определённую женщину?

Детали внешности

Мужчины любят глазами и кроме общего внешнего вида, который принято именовать типажом, включающем в себя рост, телосложение, цвет волос, длину ног, строение бёдер и талии, представители сильного пола часто обращают внимание на детали. Например, кому-то нравится хвостик, кому-то длинные волосы, кому-то короткая стрижка. Кому-то брюнетки, а кто-то предпочитает блондинок или рыжих. Ямочки на щеках, размер груди, её форма.

Люди на протяжении всей истории пытались отыскать идеалы женской красоты, но всё оказалось полной бессмыслицей, потому что на вкус и цвет фломастеры разные. Значение имеет и цвет глаз и разрез и размер. Форма носа, его длина, ширина. Уши, живот, колени. Абсолютно любая деталь может стать ключевой и шутки про то, что мужчина влюбившись в ямочку на щеке по ошибке женился на всей женщине, давно перестали быть шутками. Все девушки разные и однажды найдётся тонкий ценитель вашего носика в форме крючка. Именно это вынудит мужчину думать, что вы именно та, о которой он всю жизнь мечтал.

Детали поведения

Под словом поведение подразумевается всё, что делает девушка. Как она говорит, двигается, стоит, сидит, лежит, закатывает глаза или улыбается, смеётся. Все эти элементы косвенно связаны с внешностью, но по большей степени являются результатом привычек представительницы нежного пола. Мы же помним, что нравится нам многое, возбуждает некоторое, а влюбиться можно только в детали.

Это самый необъяснимый пункт нашего списка, потому что если в случае с размером груди, цветом волос и длиной ног, мужчина более менее определился, то вот какой элемент её поведения вызовет сильные эмоции, предсказать невозможно. Кто-то впадает в экстаз, когда девушка картавит, но потом вдруг выясняется, что другие картавые женщины ничего подобного в его сердце не провоцируют. Ему нравится только её «дефект», из-за которого он теперь уверен, что это та самая, единственная и неповторимая.

Феромоны

Да, они существуют. И нет, их нельзя подделать. Межличностная коммуникация строится не только на речи и жестах, наша психика способна получать данные с помощью запаха. При чём запах этот мы сами не чувствуем. Помните почему собаки нюхают друг друга под хвостом? В общем-то сравнение неприятное, но люди делают примерно тоже самое. Мы считываем информацию буквально мгновенно и благодаря ей девушка на самом деле уже через минуту знает, хочет она близости или нет. А мужчина понимаем, его это женщина или нужно идти дальше.

Эволюция внесла определённые корректировки и теперь информация полученная через феромоны имеет куда менее важное значение, чем остальные источники. Тем не менее при удовлетворении всем остальным именно эти данные выводятся в приоритет. Красивых, интересных и привлекательных может быть сколько угодно, но только на одну психика реагирует максимально положительно. Даже не пытайтесь сбить ориентиры туалетной водой, человек способен улавливать феромоны минуя все посторонние запахи.

Незакрытые потребности

Люди с чего-то решили, что мир запросто можно сделать чёрно-белым. Достаточно определиться что хороша, а что плохо и тогда не придётся каждый раз путаться в деталях. Вот высокая, стройная, молодая девушка с длинными волосами это красиво? В общем-то да, но мы уже выяснили, что на вкус и цвет фломастеры разные, следовательно женщина может быть идеальной с точки зрения стандартов, но конкретному мужчина такая даром не нужна.

Принято считать, что большая грудь это круто! Все мечтают о третьем, четвёртом, а то и пятом размере. Но некоторым мужчинам очень хочется единичку, максимум двоечку и всё что больше не вызывает ни малейшего интереса. Апельсины очень полезны и для здоровья это хорошо, но только не для аллергика. Понимаете о чём я? Потребности у каждого свои и мужчина влюбляется в ту, которая удачным образом в них вписалась.

Поэтому когда в следующий раз будете удивляться поведению своего друга, бегающего за явно холодной и безразличной дамой, задумайтесь над тем, что написано выше. Ему это может и вредит, но его психика сейчас нуждается именно в таком формате. Когда девушка выбирает женатого, вы можете покрутить пальцем у виска, только её психика остро нуждается в конкурентной среде, для отыгрыша детских сценариев и мужик без жены ей даром не нужен.

Беда в том, что парень сам не всегда осознаёт свои истинные и ложные потребности. Он может думать, что девушка настолько достойная и значимая, что необходимо добиться именно её. Хотя в действительности его психика пытается спасти самооценку, поэтому вынуждена добиваться и заслуживать одобрения. Тут примеров очень много, мы в контексте этой статьи зафиксируем только один факт — представитель сильного пола может посчитать женщину единственной и неповторимой по одно простой причине, она удачно вписалась в его потребности.

Зона общих интересов

У каждого есть своя личная жизнь, в которую не допускаются даже самые близкие. Хобби, увлечения, работа и иные занятия, где спутника не должно быть от слова совсем. Но в противовес этой зоне, существует и зона обоюдных интересов. Мужчине женщина вообще для чего? Девушек то на планете много, но тех, с кем действительно комфортно проводить время, по пальцам пересчитать можно.

Мужчина понимает, что встретил ту самую, когда оказывается в компании представительницы нежного пола, с которой ему эмоционально комфортно. Есть какое-то совместное занятие, что-то общее. Обоим нравится смотреть фильмы ужасов или комедии, ходить пешком, путешествовать по Колумбии, посещать музеи, сплетничать, плавать с акулами. Совместное увлечение способно выделить одну женщину из целого ряда конкуренток, которые вроде бы ничем не уступают ни внешне ни в харизме.

Вместо итога

Встретил ту самую, совершенно не означает, что он ради неё готов на всё и будет исполнять любой каприз. Когда мужчина попадает в отношения с женщиной, которая сильно нравится и отвечает всем подсознательным критериям, возникает влечение. Он хочет чаще видеться, проводить больше времени вместе, предпочитает её из всех имеющихся вариантов. Смогут ли он построить здоровые отношения, зависит от взаимности симпатии и наличия обоюдной зоны ответственности.