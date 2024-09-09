Сегодня обсудим непростой вопрос — как мужчина чувствует женскую энергию и что именно вынуждает представителей сильного пола тянуться к девушкам. Женщина привлекает мужчину не только тем, что она противоположный пол. Межличностные отношения это довольно сложный процесс, в котором присутствует большое количество преград из-за которых появление спутницы сильно осложняет жизнь. Только кратное преобладание преимуществ над недостатками позволяет не замечать последние.

Одним из ключевых факторов является женственность, ведь именно она позволяет почувствовать присутствие рядом не друга, товарища и просто партнёра, а женщину в широком смысле слова. Это и притягивает нас друг к другу, женщина хочет быть ближе к мужчине, а мужчина к женщине.

Как мужчина чувствует женскую энергию и в чём она проявляется

Казалось бы женщина от мужчины отличается настолько, что перепутать невозможно. Однако часто бывает так, что перед тобой представительница нежного пола, но никаких желаний не возникает, эмоции отсутствуют, взаимодействовать не хочется. А порой и вовсе ощущаешь отторжение, мечтаешь поскорее покинуть общество этой дамы. В отношениях нередко люди живут как соседи, потому что влечение отсутствует и находиться рядом неприятно. Фраза «я не вижу в тебе женщину» далеко не всегда связана с внешним видом, нередко она симпатичная и стройная, только вот в её компании быть тягостно. Почему так происходит?

Внимание окружающих

Плохо когда девушка отвечает на все знаки внимания со стороны парней или одевается до такой степени откровенно, что аж пошло. Но и ничем не лучше, если она совершенно непривлекательна для окружающих представителей сильного пола. Психика мужчины по-разному оценивает значимость его девушки, одним из ключевых факторов становится её востребованность. Все мы хотим обладать недоступным, а вот никому не нужным не хотим.

Мужчина чувствует женскую энергию через реакцию других парней. Смотрят ли на неё, делают ли комплименты, есть ли рядом с ней те, кто был влюблён или прямо сейчас хотел бы построить отношения. Так возникает ощущение ценного приза, как будто ты ухватился за чемодан с деньгами, а остальные смотрят, мечтают, но не могут заполучить. Поэтому одной из самых сложных задач для женщины является баланс между «желанная» и «доступная».

Созидательная самореализация

Природа женщины лучше всего проявляется в созидании. Это одна из причин, по которой принято считать, что девушке обязательно нужно родить ребёнка. Нередко доходит до репродуктивного насилия, но это уже патология. Правда и тут есть нюанс. Покупка пианино не сделает из человека музыканта, точно также наличие детей не превратить вас в мать.

Это хорошо видно по декрету, когда многие не вывозят эмоционально, не успевают ухаживать за собой, становятся раздражительными и нервными. Интерес мужчины резко снижается и к психологу пары чаще всего обращаются именно в этот период. В данном случае критическое снижение женственности ситуативное, но у многих такое состояние остаётся на долгие годы. И тогда беда.

Когда девушка справляется со своей ролью, парни это хорошо чувствуют. У меня был друг, который постоянно повторял — обожаю маленьких детей, у которых молодые мамы. И в этом правда есть что-то привлекательное. Если же она не вписывается в контекст ситуации, постоянно кричит, злится, не успевает ухаживать за собой, не знает как воспитывать и не может найти общий язык с ребёнком, то эффект прямо противоположный.

Впрочем, созидательная самореализация не только в материнстве. Девушки хорошо справляются с работой, в которой важно планировать и целенаправленно двигаться к цели, не допуская резких движений. Во многих странах женщины политики имеют гораздо более высокие рейтинги, чем мужчины и их деятельность зачастую продуктивнее. Ещё успешнее они в творчестве. Достаточно вспомнить Джоан Роулинг, написавшую Гарри Поттера. Бизнес-вумен, которая добилась успеха самостоятельно, вообще является эротической фантазией многих парней. Бестолковая дама женской энергией похвастаться не может, это характеристика исключительно самореализованных. .

Слабость как проявление силы

Решение любых проблем с помощью физической силы это мужская черта. Статистика МВД не даст соврать, например за 2023 год 86% преступлений совершено представителями сильного пола. Нет денег, иди на разбой, грабёж или вымогательство с угрозами. Девчонки не дают, лови первую попавшуюся и тащи в кусты. Самооценку поднять хочется, начинай махать кулаками. Не можешь получить желаемое, отними у кого-нибудь или заставь делиться. Уровень интеллекта не позволяет конструктивно вести диалог, переходи на крики и хватайся за нож.

Получается парадокс. Применение силы в абсолютном большинстве случаев является проявлением слабости. А вот отказ от подобных методов в пользу диалога, при наличии способности демонстрировать нулевую реакцию и искать иные пути выхода из сложившейся ситуации, это настолько недоступная опция, что её можно считать истинной силой. Женщины были вынуждены этому научиться и успешно справились с поставленной задачей.

Когда женщина использует «мужское оружие», то есть матерится, кричит, лезет в драку, ведёт себя агрессивно и дерзко, то интерес к ней со стороны адекватных парней резко снижается. Зачем вступать в отношения с мужиком, хоть на вид это вроде как и девушка?! При таких раскладах мужчина не может почувствовать женскую энергию, потому что её то ли уже не осталось, то ли она спрятана за стеной токсичной маскулинности.

Склонность к уединению с собой

Принято считать, что самые красивые и привлекательные девушки всегда находятся в центре событий, у них много друзей и подруг, куча увлечений и постоянных занятий. Путаницу вносят представительницы истероидного типа личности, которые без движа буквально жить не могут. Только всё это оболочка, за которой прячется один важный секрет.

Мужчина не чувствует женскую энергию, если спутница 100% экстраверт. Даже самые яркие девушки не проводят на публике 24 часа в сутки, у них обязательно присутствует потребность в уединении. Для ухода за собой или чтобы поплакать. Посмотреть сериал, заняться творчеством. Для многих уборка в квартире иногда превращается в отдых. Кто-то гуляет или катается на велосипеде и компания в такие моменты им не нужна.

Эта способность отдалиться от всего мира и позаботиться о себе без привлечения посторонней помощи, сильно прокачивает женственность, в результате чего кратно увеличивается сила притяжения. Иногда нужно оставлять партнёршу, чтобы она подзарядилась как батарейка гаджета.

Любовь к себе и своему телу

Существует огромное количество идеалов красоты. Для кого-то ты толстая, для кого-то слишком худая. Один скажет, что твой нос как у грача, а другой хочет целовать его по утрам. Невозможно угодить ни конкретным мужчинам, ни целой эпохе. Ты всегда будешь какой-то не такой для отдельных экземпляров. Поэтому очень важно нравиться самой себе.

Если ты задумала худеть, то ответь себе на вопрос «зачем». Что бы что? Тяжело дышать и велика нагрузка на колени? Тогда ок. Пытаешься стать симпатичнее для кого-то? Нуу, довольно опасный путь. Во-первых тем, кому ты нужна, ты нужна именно такая. Во-вторых неуверенная в себе женщина, которая подстраивается под оценщиков, теряет уважение всех вокруг. Никакой женской энергией от неё уже и не пахнет. Притягательными становятся девушки, которые на самом деле себе нравятся. Это не про позицию ‘пошли все к чёрту, я идеальна!», это про искреннее получение удовольствия от себя, своего тела и внешности. Будешь любить себя, мужчины возьмут с тебя пример. И тоже будут любить тебя, представляешь?!

Вместо итога

Мужчины не влюбляются исключительно в тело. Им мало, чтобы у спутницы присутствовали все половые признаки представительницы нежного пола, ему нужно ощущать её энергию. Любые попытки стать идеальной и подогнать себя под чьи-то представления, это изначально провальная затея. Превращаться в мужика в юбке ещё более утопичный план. Мы разные и вся прелесть как раз в том, что начиная взаимодействовать каждый получает нечто противоположное. То, что нельзя получить ни в одиночестве, ни в компании пацанов.

В противном случае весь смысл коммуникации теряется. Мы не хотим спасать, содержать, потешать и односторонне поддерживать. Мы хотим обмениваться энергией и при каждом знакомстве надеемся, что конкретно у этой девушки она есть.