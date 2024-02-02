Как манипулировать мужчиной чтобы он влюбился по уши?

Желание привлечь к себе внимание и вызвать у мужчины чувство симпатии подразумевает определенные действия в результате которых ценность девушки сильно возрастёт. Изначально все представительницы нежного пола для него белый шум, к которым нет ни влечения ни интереса. Выделиться из толпы бывает проблематично, особенно если среда конкурентная. Но даже если вас заметили, дальнейшего развития может и не произойти.

Например, будучи хорошей подругой или просто привлекательным человеком вы запросто можете оказаться во френдзоне или ещё хуже — подвергнуться объективизации, когда мужчина увидит в новой спутнице исключительно объект для плотских утех. А вот как бы сделать так, чтобы он начал влюбляться и рассматривать вашу кандидатуру на «должность» своей жены? Попробуем обратиться к базовой психологии для прояснения этой ситуации.

Два «кита» ценности спутницы

Женщин на планете Земля много. Интересных чуть меньше, но достаточно. Красивую и отвечающую личным предпочтениям найти не сложно. А вот по-настоящему ценными становятся единицы. Далее эта ценность либо распределяется равномерно между участниками союза, либо один другому нужен, а тому совершенно плевать. Тогда мы зафиксируем нарушение баланса значимости. Вам мужчина сильно нравится, если вы задаётесь вопросом о его влюблении, теперь вспомним о двух главных китах ценности, на которые смотрят мужчины.

Доступность

Представьте, у мужчины имеется выбор между двумя красивыми девушками. Первая вызывает естественный отклик в его организме. Он её хочет. И наверняка будет пытаться добиться, но цель вероятнее всего только одна — близость. Почему? Потому что она легкодоступная. Это не положительная и не отрицательная характеристика, в конце концов она никому ничего не обещала и получает от жизни то, что хочет. С ней интересно и весело, круто что такие есть, но влюбляться не хочется. Поматросил и бросил.

Вторая выстроила сложную систему фильтрации, чтобы её добиться нужно выполнить много заданий и соответствовать большому количеству критериев. Конкуренция нарастает, потому что по всем признакам она ценный приз. Казалось бы идеальная схема, побеждает сильнейший, но есть нюанс. Ментально здоровым мужчинам эти брачные игры не интересны, они опираются на взаимность и соревноваться с кем бы то ни было, не желают.

А вот будущие абьюзеры с удовольствием включаются в гонку. Девушка становится трофеем. Никакой влюблённости нет, скорее всего её посадят в клетку и будут сторожить, потому что я тебя отвоевал и заслужил, не вздумай никуда уходить.

Таким образом одна легкодоступна, другая недоступна совершенно. В кого влюбится мужчина? Желающий интересно провести время побегает за первой, после чего отправится на поиски жены. Абьюзер с удовольствием начнёт ухаживать и добиваться вторую, после чего поставит трофей под стекло без права голоса. А ментально здоровый, о котором мечтают сами девушки, не заинтересуется ни той ни другой. Так как же отрегулировать эту доступность, чтобы не уходить в крайности и при этом привлекать адекватных партнеров?

Вы должны быть легкодоступны для него и абсолютно недоступны для всех остальных. Это ещё раз подтверждает теорию о том, что у человека, как и у животных, выбор делает самка/женщина. Мужчина привлекает к себе внимание, добивается комфорта и статуса для себя, демонстрирует готовность к спариванию/отношениям, а она его замечает, выбирает и манипулирует с целью сделать своим/получить его гены. Можно конечно поспорить и продолжить ходить другими тропами, но тогда и на итог жаловаться не стоит.

Именно доступностью девушка демонстрирует свою симпатию. Ни с кем гулять не хожу, а твоё предложение принимаю. Никому меня трогать нельзя, а тебе можно. Ни с кем не целуюсь, а ты имеешь на это право. Никому в соцсетях не отвечаю, а с тобой переписываюсь. На улице от знакомств отказываюсь, а тебе дам свой номер.

Мужчины хотят чувствовать себя уникальными, особенными и значимыми. Нельзя забывать, что воспитание мальчика в большинстве случаев построено на принципе «добейся, заслужи, соответствуй чтобы получить любовь». Одни сильно от этого устали и выражают протест в виде полного отказа от ухаживаний и серьёзных отношений.

Другие с головой уходят в процесс достижения недоступных целей, а в конце этой «битвы» перестают уважать женщину и воспринимают её как трофей,который нельзя потерять, потому что он дался тяжелым трудом и стал опорой для самооценки. А третьи проработали модели своего поведения и теперь недоступное им не интересно, легкодоступное не ценно, а вот недоступное для всех и легко отдающееся ему, то что надо. Сможете это продемонстрировать и мужчина ваш.

Популярность

Вторая, не менее важная, характеристика. Красивых девушек много, но толпы фанатов только у звёзд соцсетей и телевизора. То же самое в компаниях, внимание всегда приковано к одной или парочке девчонок. Они яркие, привлекательные, желанные. И это видно. Тут конечно вне конкуренции девушки с истероидным типом личности, они всегда на вершине, их нельзя не заметить и они купаются в лучах славы. Если говорить ещё проще — их хотят все (большинство).

У львиной доли мужчин занижена внутренняя самооценка, причина в том же воспитании. Кто-то компенсирует её внешней, кто-то вынужден добиваться, ухаживать и заслуживать, чтобы заполучить опору. Девушка становится поддержкой для самооценки, потому что если его спутница имеет ценность у других мужчин, то он чувствует собственную значимость и востребованность.

И это отличает нас от животных, где красивый и яркий всегда самец. У человека наоборот. Но на одной внешности далеко не уехать, важно создать правильный образ и иметь некий статус. Если выразиться ещё проще — представительница нежного пола должна иметь что-то, чем мужчина сможет хвалиться. Очень красивая, богатая, успешная, известная, талантливая, умная, воспитанная, образованная и так далее. Попробуйте перечислить свои достоинства, поставьте себя на место парня. Что о вас можно рассказать, чтобы все это оценили?

Почему речь идёт о манипуляции?

В заголовке статьи мы видим слово «манипуляция» и наверное многие подумали, что речь пойдёт о каком-то обмане. В целом так и есть. Все мы знаем технологию черри пикинг, когда человек выбирает нужное, игнорируя остальное. При соблазнении парня важно создать правильный образ, донести до него необходимую информацию и задвинуть под плинтус всё лишнее. Чтобы внимание не рассеивалось.

Представители сильного пола при знакомстве с девушкой видят белый лист и то после того, как рассмотрели её грудь, лицо и бёдра. Какие будут выводы, неизвестно. Он может подумать, что она очень красива, значит гарантированно катается по баням с мужиками. Там прям толпа и каждый день разные. Ужас. Нафиг такую. Это, кстати, одна из причин по которой очень часто красивые девушки несчастны.

Или вы не произвели должного впечатления, показались серой мышкой. Работа стрёмная, образование какое-то есть, но она в своей специальности ноль, бедная, не яркая, с кучей проблем. Такую и друзьям показать стыдно и с родителями знакомить не стоит. Ни рыба ни мясо. А про ваши таланты, навыки, умения, потенциал и комплексную ценность он ничего не узнал. Не смогли это показать.

И тогда никакой влюблённости не будет. Самый яркий пример — плохие фотографии в соцсетях и пустой профиль. Скажешь другу, что познакомился с девушкой и собираешься на свидание, он попросит показать её, откроешь страницу, а там всё какое-то не привлекательное. И идти уже не хочется.

В том числе поэтому важно хорошо оформлять свои социальные сети, а общение не затягивать на долго и сразу идти на свидание. На нём лучше не сидеть в кафе, а заняться чем-то совместным. В процессе мужчина узнает о ваших достоинствах. Может вы знаете обо всех скидках в мире или в разговоре покажете свои знания в области истории Древнего Рима. Поездка на велосипедах продемонстрирует прекрасную физическую форму. На улице вас узнает фанат. В общем тут дофантазируйте сами.

Если вы умеете создавать нужный образ, то мужчина гарантированно влюбится. Главное помнить, что он хочет заполучить значимую и статусную девушку, которая будет легкодоступной для него и совершенно недоступной для других. Играя на его чувствах вы вызовете сначала интерес, а потом симпатию. Если всё это окажется ложью, расстанетесь. Если ваш образ соответствует действительности, то ценность вряд ли когда-то упадёт. И тогда случится невероятное — взаимное влечение без нарушения личных границ и баланса значимости.