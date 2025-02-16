Как легко и быстро сделать скриншот на компьютере с Windows?

Скриншоты, или снимки экрана, стали важным инструментом для пользователей компьютеров и ноутбуков на базе операционной системы Windows. Они помогают сохранять информацию, фиксировать сообщения об ошибках или делиться интересным контентом. Многие пользователи задаются вопросом, как сделать скриншот, не зная о существующих удобных способах. В данном материале подробно рассматриваются различные методы создания снимков экрана, а также полезные советы и техники для их редактирования и сохранения.

Что такое скриншот?

Скриншот (от англ. screenshot) — это изображение того, что отображается на экране компьютера в определенный момент времени. Функция создания снимков экрана особенно полезна для запоминания информации, документации программных ошибок или визуализации данных. С помощью скриншотов можно проиллюстрировать текст, сделать информативные презентации или поделиться важными моментами из рабочего процесса.

Основные способы создания скриншотов на ПК

На сегодняшний день существует множество способов создания скриншотов на устройствах с операционной системой Windows. Рассмотрим наиболее распространенные методы, которые помогут вам быстро и просто получить нужное изображение.

Использование клавиши Print Screen

Клавиша Print Screen, являясь основным инструментом для создания скриншотов, присутствует на всех стандартных клавиатурах. Она может быть обозначена по-разному: PrtSc, PRT SCR или PrntScrn. Нажатие этой клавиши позволяет сделать снимок всего экрана и сохранить его в буфер обмена. Однако, чтобы использовать его, нужно будет вставить изображение в приложение, поддерживающее графику, например, в Paint или Microsoft Word.

Чтобы выполнить это действие, необходимо:

Нажать клавишу Print Screen (или PrtSc) для получения изображения всего экрана.

Открыть программу, в которую вы хотите вставить скриншот, и нажать комбинацию клавиш Ctrl + V.

Сохранить полученное изображение на компьютере.

Также существуют сочетания клавиш, которые позволяют делать более специфические скриншоты. Например, комбинация Alt + Print Screen запечатлевает только активное окно, а Windows + Print Screen сохраняет снимок всего экрана в формате PNG в папку «Снимки экрана». Эта папка находится по адресу: «Пользователи» → «Имя пользователя» → «Изображения» → «Снимки экрана».

Использование инструмента «Ножницы»

Приложение «Ножницы» доступно в Windows 10 и позволяет делать снимки экрана с возможностью выбора определенной области, что делает его довольно удобным. Чтобы открыть «Ножницы», достаточно ввести название в строке поиска Windows и выбрать соответствующее приложение.

Внутри программы можно выбрать один из четырех режимов для снятия экрана:

Произвольная форма — позволяет рисовать область вокруг объекта.

Прямоугольная форма — дает возможность выделять стандартные формы.

Окно — выбирает конкретное окно для скриншота.

Весь экран — захватывает все, что видно на дисплее.

Сделанный снимок открывается в редакторе, где можно добавлять аннотации или сохранять его в нужном формате.

Использование приложения «Набросок на экране»

На новых версиях Windows «Ножницы» заменяются программой «Набросок на экране». Чтобы воспользоваться этой функцией, нужно нажать комбинацию клавиш Windows + Shift + S. После этого появляется меню с несколькими вариантами:

Прямоугольный фрагмент — выбор прямоугольной области.

Произвольная форма — выбор произвольной области.

Оконный фрагмент — для захвата определенного окна.

Полноэкранный фрагмент — для создания снимка всего экрана.

После выбора нужного режима сделанный скриншот сохраняется в буфере обмена, и вы можете вставить его в любое приложение.

Специальные программы для создания скриншотов

Существует множество сторонних программ, предлагающих различные функции по созданию скриншотов. Например, такие как Monosnap, Lightshot, Greenshot и другие. Эти приложения расширяют возможности стандартных инструментов и позволяют значительно улучшить процесс создания и редактирования снимков экрана.

С помощью этих программ пользователи могут быстро делать скриншоты всей страницы или её части, добавлять аннотации, размывать лишние детали и сохранять изображения или делиться ими через интернет. Одной из популярных программ является Lightshot, которая не только позволяет делать скриншоты, но и легко делится ими через интернет, генерируя ссылку на изображение.

Как отредактировать и сохранить скриншот?

После создания скриншота многие пользователи могут захотеть его отредактировать. Например, добавление аннотаций, рамок или удаление ненужных частей. Стандартные приложения, такие как Paint, позволяют делать это легко и быстро. Вы можете обрезать изображение до нужного размера, добавлять текстовые комментарии или выделять важные детали с помощью различных инструментов рисования.

Сохранение скриншота – еще один важный этап. Как правило, изображения сохраняются в стандартные форматы (PNG, JPEG, BMP), но в большинстве приложений пользователи могут выбрать нужный формат и место для хранения.

Заключение

Создание скриншотов является важным навыком для пользователей Windows. Существует множество способов, позволяющих быстро и удобно получать нужные изображения с экрана. Процесс не требует особых технических навыков и может быть выполнен любым пользователем.

Скриншоты являются полезными инструментами для документирования, визуализации информации и обмена данными. Используйте описанные методы, чтобы упростить свою работу и сделать процесс более эффективным. Надеемся, этот гайд помог вам разобраться в том, как сделать скриншот на компьютере с Windows и как использовать эти инструменты с максимальной пользой для ваших нужд.