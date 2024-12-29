Россия находится на третьем месте в мире по количеству кошек. Наверное сложно установить точное число, но примерные цифры понятны. На первом месте США (76 миллионов), на втором Китай ( 52 миллиона), далее мы (12 миллионов). Естественно большинство семей имеют в своём доме хвостатое чудо, живущее само по себе и уверенное в своём превосходстве над кожаными мешками. Но глядя на их поведение возникает вопрос — Как кошки воспринимают человека? Как большого кота или как другое существо?

Мнение учёных

Джон Брэдшоу основатель института антропологии в городе Бристоль (Великобритания), автор полутора десятка книг, многие из которых посвящены исключительно мурлыкам. Самые популярные «Тайная жизнь кошки» и «Как воспитать вашу кошку» переведены на многие языки и считаются бестселлерами. Львиную долю жизни Джон изучал поведение ушастиков и сделал несколько любопытных выводов.

Во-первых кошка принципиально отказывается воспринимать человека как существо иного типа. Наблюдения показали, что несмотря на высокий уровень социального влечения, повадки и привычки никак не меняются в зависимости от того, с кем общается кот. С человеком и с другими котами он ведёт себя одинаково.

Во-вторых вы и сами наверное замечали, что это не вы завели себе кошку, а кошка завела вас. Такое впечатление складывается из ряда факторов, но мы видим только конечный результат. Хвостатый и не подумает подчиниться хозяину, посчитать его своим кормильцем и спасителем. Даже если вы принесёте домой кошку, месяцами морозившую лапы на улице и страдающую от голода, то вместо «спасибо» получите «ты, болван-переросток, где тебя носило столько времени?!».

В третьих даже у этих самодостаточных и уверенных в себе животных прослеживается склонность к иерархии. Они прекрасно отличают лидера, которого выбрали сами, от обслуживающего персонала. И здесь тоже много любопытных деталей, подтверждающих тот факт, что для кошки вы такая же кошка, только дылда. Зачастую лысая дылда. Иногда ещё и неуклюжая. Фу.

Уважение к лидеру одинаково проявляются как в случае кошачьей «компании», так и рядом с человеком. Тереться друг о друга, жмакать лапками, сворачиваться в клубок рядом с сородичем и прочие привычки совершенно идентичны. Всё, что делает кошка по отношению к хозяину, она делала бы и по отношению к другой кошке.

А раз так, то перед нами возникает вопрос без ответа. Животное то ли вас считает кошкой, то ли себя человеком. Очевидно она понимает разницу, видит некоторые отличия, но умышленно не проявляет несоответствия в повадках.

В результате напрашивается вывод — коты и кошки либо правда не понимают, что относятся к совершенно другому виду животных, либо нарочно отвергают эту идею. Быть может в процессе социального сближения, ради выживания, была выбрана именно такая стратегия. Хвостатые решили приручить (или правильнее прилапить) себе человека, чтобы заставить его о себе заботится.

Звучит глупо, но давайте будем откровенны, ни одна кошка не ходит на работу, не стоит часами у плиты и не берёт ипотеку. Но в большинстве случаев имеет все блага, которыми с удовольствием пользуется. Определяет лидера, которого уважает как старшего, к остальным относится исходя из положения в иерархии. Этот нужен чтоб за ушком чесать, этот чтоб лоток убирать. И шевелитесь, бедолаги, а то поцарапаю!

Вместо итога

Невозможно залезть котам в голову и прочитать их мысли. Нам бы очень хотелось, чтобы они воспринимали нас как родителей, Богов, хозяев и спасателей (как минимум от холода и голода), поэтому ждём ласки, тепла, уважения, благодарности за заботу. Однако наблюдения показывают, что ничего подобного не происходит.

Человек радуется, когда кот прижимается к его ногам, лезет на ручки, чтобы почесали и погладили, топчет лапками. Но всё это является инстинктивным поведением, привычным для любой кошки внутри кошачьей группы. Абсолютно то же самое они делают по отношению друг к другу. А значит человек это такой же кот, только большой, лысый, странно передвигающийся на задних лапах. Кстати, хвостатые тоже так могут, возможно научились у нас.

Не ждите никакого уважения в свой адрес, вы лишь часть иерархии, в которой в большинстве случаев и скорее всего занимаете положение гораздо ниже кошки. Один из членов семьи может и воспринимается ей как вожак, лидер, главный в этом доме, но остальные точно не заслуживают подобного отношения.

Лоток убери, еду положи, за ушком почеши и свали с моего стула, я тут сижу! Но несмотря на всё это мы продолжаем любить котов и кошек. Быть может видим в них те черты характера, которых самим не хватает? Не подчиняться, не преклоняться, выбирать лидера самостоятельно, перестать кланяться в ноги за помощь, которую окружающие оказали по собственному желанию. Что если мы учимся у ушастиков эффективному взаимодействию с окружающим миром и восхищаемся этой наглой морде, съевшей корм за 150 рублей и смотрящей на тебя как на покорного раба? Признайтесь, это умиляет и забавляет!