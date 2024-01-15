Задумывались когда-нибудь над тем как кошки находят дорогу домой из незнакомого места? Быть может вас веселил анекдот, в котором мужчина вывозил кота в чёрном мешке в отдалённые уголки города, но так каждый раз возвращалась домой? Если кто не помнит, история закончилась тем,что мужчина в очередной раз отвёз мешок очень запутанным маршрутом, а потом звонил жене и говорил — кот уже пришёл? Пусть скажет как домой добраться, а то я заблудился.

Действительно, существует огромное количество подобных ситуаций в реальной жизни. Что бы не случилось кошка всегда находит свой дом. Кто-то верит в связь хвостатых с дьяволом, другие считают что питомец просто идеально ориентируется в пространстве и способен запоминать запахи по которым легко возвращается в начало маршрута. Чтобы не строить догадки предлагаю спросить профессионалов.

Внутренний компас

Любопытные зоологи решили провести эксперимент, в котором кошка попадала в невероятно сложную ситуацию и должна была продемонстрировать свои навыки ориентирования. Животное помещали в закрытую коробку и затем некоторое время возили по городу путанными маршрутами. После этого хвостатого вывозили за город, где предварительно был построен большой лабиринт с 24 выходами в разные стороны.

Сверху находилась крыша, таким образом небо не могло стать источником информации. Но каково же было удивление исследователей, когда 98% кошек безошибочно вышли в сторону своего дома! Спустя несколько лет в США решили повторить эксперимент, только условия сильно усложнили. Животных сначала накормили снотворным, а когда они уснули, вывезли в лабиринт из которого все усатые-полосатые без труда выбрались и направились восвояси.

Так как запомнит дорогу и даже количество/направление поворотов было невозможно, осталось предполагать ориентацию по внешним объектам. Небо было изолированным, а по бокам коты не могли ничего видеть, так как находились в лабиринте. Тут учёным и пришлось признать, что наши любимые питомцы имеют тесную связь с магнитным полем земли.

Таким образом организм кошек наделён частицами железа, которые входят в состав тканей. А это значило только одно — кошки являются ходячим компасом и просто не могут потеряться! Одна французская хвостатая «дама» оказалась в 700 км от своего дома, но спустя семь месяцев всё равно вернулась. Открытие стало удивительным, а вскоре и подтвердилось.

Экспериментаторы решили поставить точку в данном вопросе и повесили на подопытных большой магнит, после чего повторили своё исследование. Ни одно животное из лабиринта не выбралось и в нужном направлении пойти не смогло. Компас был сломан и питомец впервые в своей жизни заблудился! А ещё через несколько лет учёные обнаружили железо на внутреннем ухе котов, что стало очередным подтверждением навигации по магнитным полям земли.

Насколько безошибочна эта система?

Исследователи не останавливаются на достигнутом и продолжают изучение темы. Например, уже удалось доказать, что домашние кошки менее способны в вопросах поиска своего дома. Они просто не развивают внутренний компас, не имеют потребности им пользоваться, ведь в квартире не пропадёшь, а за её пределы они выходят крайне редко. И то в сопровождении хозяина. Поэтому, что называется, «теряют нюх».

Также не стоит надеяться на гарантированное возвращение питомца. На улице агрессивная среда, собаки, автомобили, бактерии, умалишённые люди. Усатые до ужаса боятся воды (хоть и не все), им категорически нельзя молоко. А выброшенная на улицу домашняя кошка запросто может столкнуться и с тем и с другим. Не сложно попасть в неприятности и просто не добраться до хозяев, даже если знал куда идти. Чтобы не потерять любимца постарайтесь сделать так, чтобы внутренний компас ему не пригодился.

На коротких расстояниях, например в пределах собственного двора, кошки легко ориентируются с помощью носа и глаз. Прекрасная память и отменный нюх позволяют им издалека увидеть знакомые предметы. А уже направляясь в их сторону отыскать и всё остальное.

В незнакомом месте, когда ничего вокруг не является ранее изученным, а запахи чужие, животному приходится полагаться на свой внутренний компас. Большинство учёных считают, что это работает на территории до 50 километров, но мы знаем множество доказательства того, что 100, 200 и даже 700 км не становятся непреодолимой преградой. Чудеса да и только!