Как коллектив влияет на эффективность труда?

При размещении вакансии многие работодатели указывают дружелюбный коллектив в качестве преимущества. Принято считать, что адекватные и квалифицированные коллеги могут помочь стать сотруднику продуктивнее. Но во всех ли случаях это так и существуют ли сферы деятельности, в которых наличие коллектива, даже самого дружелюбного, приносит больше вреда чем пользы? Этим вопросом и озадачились социальные психологи. Мы же просто посмотрим что у них получилось.

Личная ответственность важнее сильной группы

Представьте, перед вами стоит задача вырубки леса. Например под стройку. Вы нанимаете одного человека, но дело идёт медленно. Размещаете резюме и находите второго, очень опытного работника. Затем в вашу голову приходит гениальная мысль — найму сразу 40 человек, они за день всё сделают! Реализуете свой план, но особого ускорения не получаете. Каждый клянётся, что трудится в поте лица, не покладая рук, но ваша математика с реальными итогами никак не сходится.

Поздравляю, вы столкнулись с любопытным психологическим феноменом под названием эффект Рингельмана. Чем больше работников заняты выполнением одной задачи, чем хуже будут результаты. Всем кажется, что можно чуть-чуть схитрить, ведь людей хватает, обязательно успеем в срок! Кто-то чувствует, что другие пытаются выполнить задачу его горбом и тоже снижает активность. По итогу вы наняли 5 профессионалов, а делают они меньше и медленнее, чем один, даже не самый талантливый работник.

Поэтому собрать хороший коллектив это только половина дела. Задача грамотного руководителя состоит в том, чтобы умело распределить задачи между сотрудниками. Продуктивность и эффективность каждого должна отображаться в конкретных цифрах, а перекладывание ответственности недопустимо. В противном случае кто-то ничего не делает, потому что непонятно его это обязанность или нет, кто-то ловко спихнул свою работу на коллег, кто-то почувствовал себя ишаком и начал протестовать, а кто-то оказался по уши в задачах и физически не вывозит процессы.

Социальная фасилитация: сила коллективизма!

Социальная фасилитация — термин описывающий феномен в психологии, при котором производительность и продуктивность труда кратно возрастает в случае наличия коллектива, напарников, руководства, конкурентов и соперников. В присутствии других людей успех вероятнее, чем при работе в одиночку.

В разные исторические эпохи подход к труду существенно менялся. Был период, когда люди верили в силу коллективизма и отрицали любую индивидуальность. Для них слово «фриланс» или «удалёнка» даже звучит дико. Как можно трудиться в одиночестве, без товарищей, коллег, партнёров? Чего ты там заработаешь без помощи напарников?

И они правы, но только частично. Психолог Норман Триплетт в далёком 1898 году сделал удивительное наблюдение. Велогонщики показывал более высокие результаты тогда, когда соревновались друг с другом. А вот в борьбе с секундомером итоги были сильно скромнее. Тогда он предположил, что наблюдатели, к которым относились соперники, повышают продуктивность труда. Вскоре было проведено несколько экспериментов, доказывающих этот довод.

Простые задачи, не требующие творческого подхода и высокоинтеллектуальных методов решения, выполнялись гораздо быстрее, если другие люди «стояли над душой», Коллеги, напарники, надзиратели, соперники, руководство или подчинённые, значения не имело. Монотонный труд в коллективе действительно оказался результативнее, чем вне его. Поэтому на заводах, фабриках и иных предприятиях с подобными видами труда, социальная фасилитация крайне эффективна. Главное не забыть про первый пункт и ввести индивидуальную ответственность за результат. Если в цехе все вытачивают детали, то пусть делают это рядом друг с другом, но отчёт с каждого принимайте персонально.

Социальная ингибиция: специалистам стоящие над душой не нужны

Социальная ингибиция — феномен в психологии, описывающий резкое снижение эффективности труда специалистов и представителей высокоинтеллектуальной сферы в присутствии других людей. Коллектив, напарники, надзиратели и соперники снижают продуктивность, нивелируя все способности работника.

Открытие Нормана Триплетта долгое время подтверждалось различными экспериментами. Однако в 1930 году очередной психолог, решивший убедиться в существовании социальной фасилитации вдруг столкнулся с противоположными результатами. А потом выяснилось, что он такой не один. Сначала это ошарашило исследователей, но вскоре было найдено объяснение.

Одни психологи во время экспериментов просили людей выполнять монотонные или привычные задачи не требующие интеллектуальных усилий. Решение простеньких математических задач, упаковка продукции, вытачивание деталей, разгрузка и погрузка. Всё это люди выполняют практически не задумываясь, руки действуют на автоматизме.

Другие психологи просили испытуемых найти не очевидное решение задач, в которых нужен творческий подход или применение интеллекта на высоком уровне. Тут вдруг и выяснилось, что коллектив сильно мешает человеку справляться с заданием. К такому выводу пришёл социальный психолог Роберт Зайонц.

Вы будете в разы эффективнее рядом с другими людьми, если выполняете физический, монотонный или предсказуемый труд, например упаковываете товар по коробам. И напротив, не сможете справиться с заданием, если рядом находятся коллеги, а вам нужно написать стихотворение или разработать мобильное приложение на одном из языков программирования. Поэтому представители этих профессий предпочитают уединяться, работать на удалёнке и фрилансе, сидя дома.

Вместо итога

Эффект социальной фасилитации нашёл своё подтверждение и в животном мире. Учёные о просьбе психологов понаблюдали за разными видами и обнаружили, что в присутствии сородичей их труд действительно становился продуктивнее. Муравьи гораздо быстрее рыли песок, а цыплята за одно и тоже время, в «компании» съедали больше зёрен, чем в одиночестве. В большой семье клювом не щёлкают, надо спешить!

Но все подобные задачи имели одну объединяющую характеристику. Для такой работы не нужно много думать и искать не очевидное решение. Поэтому социальная фасилитация наблюдается в 10 случаях из 10. Для сотрудников, выполняющих высокоинтеллектуальные или творческие задания, необходим покой, уединение, отсутствие коллег. Это очень важно учитывать, если вы руководитель.

Не обязательно гнать всех на удалёнку, иногда достаточно грамотно оборудовать рабочие места. Человек должен иметь возможность поработать в полом одиночестве, а при желании все могут встретиться в курилке, спортзале, на кухне или уютном диванчике коридора. И ещё не забудьте про эффект Рингельмана, иначе все усилия окажутся тщетными, а результат противоположным.