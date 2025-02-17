Как использовать критическое игнорирование для защиты от информационного потока?

Ежедневно человек посещает десятки интернет страниц, слышит новости по радио, рекламу в музыкальных треках и читает сообщения друзей. Объём данных, потребляемых психикой достиг невероятных размеров. Чтобы эффективно фильтровать информацию, ученые рекомендуют использовать технику, известную как критическое игнорирование. Как же она работает и почему она важна в современном цифровом мире?

А в чем заключается тренд?

Цель социальных сетей и поисковых систем — не просто привлекать внимание, но и удерживать его, распространяя контент, вызывающий любопытство, возмущение или гнев. Чем дольше пользователь взаимодействует с платформы, тем больше вероятность, что он наткнется на рекламу, что, соответственно, увеличивает прибыль компаний. Эта конкуренция за внимание нарастает с каждым годом. Если в 2013 году популярность хэштега в Twitter длилась примерно 17,5 часов, то уже в 2016 году этот срок сократился до 11,9 часов.

Для фильтрации информации современные пользователи нуждаются в когнитивных стратегиях, которые помогут избегать ловушек постоянного переключения внимания. Одна из таких стратегий, критическое игнорирование, была рекомендована группой ученых из старейших университетов Германии, Великобритании и США. Они подчеркивают необходимость активного использования этой техники в условиях информационного избытка.

Что такое критическое игнорирование?

Критическое игнорирование можно определить как способность сознательно ограничивать свое цифровое внимание. Ученые обозначают его как практику здоровых привычек, необходимую в условиях информационной перенасыщенности. Без этой техники человек рискует оказаться в море информации, которое в лучшем случае отвлекает, а в худшем — вводит в заблуждение и причиняет вред.

Почему критического мышления недостаточно?

Критическое мышление — это система суждений, используемая для анализа информации, интерпретации явлений, оценки событий и составления объективных выводов. Однако, по мнению экспертов, в условиях быстрого информационного потока критического мышления недостаточно по нескольким причинам.

Цифровая среда содержит гораздо больше данных, чем все библиотеки мира. Большая часть этих данных поступает из непроверенных источников и не имеет надежных показателей достоверности. Из-за колоссального объема информации часто попросту не остается времени на ее критическое осмысление.

К тому же, критическое осмысление бессодержательной или опасной информации лишь способствует тому, что IT-компании достигают своих целей — они получают внимание аудитории, а это и есть их основная задача.

Индустрия 4.0 и ее влияние

С ростом цифровизации и развитием технологий умных алгоритмов рекомендаций пользователям становится все труднее противостоять потокам информации. Так, например, стриминговые сервисы, такие как Netflix, используют алгоритмы, которые активно подбирают контент, основываясь на предыдущих предпочтениях пользователя, что лишь усугубляет проблему информационного избытка.

Стратегии для критического игнорирования

Согласно мнению исследователей, для реализации критического игнорирования можно использовать несколько ключевых инструментов, каждый из которых нацелен на конкретные виды вредной информации.

Self-nudging или «самоподталкивание»

Термин «self-nudging» заимствован из теории «подталкивания», которая утверждает, что на групповые решения можно влиять с помощью положительного подкрепления и непрямых указаний. Эта теория также подразумевает, что у человека остается выбор и контроль над принимаемыми решениями. В цифровом контексте такая методика может применяться для самоконтроля: убрать отвлекающие уведомления или ограничить использование своих данных для персонализированной рекламы.

Lateral reading или «боковое» чтение

Эта стратегия напоминает методы работы специалистов по проверке фактов, которые оценивают источники информации в интернете. Сравнительно простая концепция бокового чтения заключается в том, что перед тем, как использовать информацию с сайта, сначала следует проверить его авторитетность. Большинство студентов не справляются с этой задачей, полагаясь на то, чему их учили в школе — читать материалы внимательно. Однако в интернете визуальная привлекательность может обмануть: ресурс, который выглядит серьезным, может предоставлять недостоверную информацию по важным вопросам, таким как изменения климата или вакцинация.

Игнорирование интернет-троллей

Эта стратегия помогает избежать ненужных дискуссий с интернет-троллями, которые стремятся провоцировать пользователей на конфликты, запугивать или использовать антисоциальные тактики. Они жаждут внимания и создают споры там, где их нет. Важно не поддаваться на провокации и, если необходимо, блокировать таких людей или сообщать о них администраторам платформы.

Заключение

В условиях информационной перегрузки критическое игнорирование становится жизненно важным инструментом для сохранения ясности мышления и защиты психического здоровья пользователя. Понимание принципов работы интернет-пространства и освоение тактик, подавляющих негативное влияние перенасыщенности информацией, может существенно улучшить качество жизни, снизить уровень стресса и повысить продуктивность. Поэтому овладение этой стратегией необходимо для всех, кто стремится сохранить критическое мышление и акцентировать внимание на действительно важных вещах.