Основное назначение препарата «Глицин» – нормализация обменных процессов в головном мозге, стабилизация нервной системы организма человека. Поэтому как основной метод лечения заболеваний сердца, отклонений в показателях давления его не используют, но часто включают в комплексную терапию, назначают как поддерживающее лекарство. Чтобы понять, как глицин влияет на давление и сердце, необходимо знать ее механизм работы в теле человека.

Глицин понижает давление: правда или миф?

«Глицин» представляет собой простую кислоту, она способна усиливать процессы торможения нервной системы, которая находится в излишне возбужденном состоянии. Это значит, что выделение адреналина, его всасывание замедляется и сокращается.

Организм легче переносит как психологические стрессы, так и физические нагрузки, правильно реагирует на большинство незначительных раздражителей.

Адреналин сам по себе повышает кровяное давление, это естественная защитная реакция. За счет меньшего объема его поступления в кровь и достигается стабильное снижение показателей.

Препарат способствует стабилизации нервной системы, что особенно важно в случае гипертонии. Скачки давления, его повышение часто сопровождаются стрессами и перенапряжением.

Успокаивающий эффект, нормализация сна приводят к тому, что сердце начинает работать в более стабильном и нормальном режиме.

Следовательно, и количество приступов у гипертоников сокращается. Но такого эффекта можно добиться только длительными курсами лечения.

В периоды особенно выраженных обострений, когда давление превышает норму на 30 и более процентов, эффект «Глицина» окажется малозначительным. В этот период необходимо более эффективное лечение.

В лечении повышенного давления очень важен детоксикационный эффект, особенно в лечении ишемической болезни сердца, вегетососудистой дистонии, при реабилитации после инсультов и инфарктов.

«Глицин» помогает организму справиться с последствиями таких «ударов», восстановить ткани и нормализовать их работу.

В дальнейшем все это позволяет привести показатели давления к норме, восстановление происходит в более короткие сроки.

Как глицин влияет на давление и сердце: повышает ли АД?

Данный препарат назначается людям, страдающим гипотонией, только в редких случаях. Как правило, подбираются другие лекарственные средства, способные эффективно воздействовать на нервную систему.

Дальнейшее снижение всасывания адреналина может привести к серьезному кризу и необратимым последствиям. Поэтому в целях повышения артериального давления препарат используют крайне редко.

Исключением будет вегетососудистая дистония с ярко выраженными симптомами, а также переутомление головного мозга или серьезные черепно-мозговые травмы. В этих случаях «Глицин» начнет воздействовать на первопричину пониженного давления.

Нервная система будет постепенно расслабляться, улучшатся процессы сенсорной проводимости, мозг сможет более эффективно обрабатывать поступающие сигналы и регулировать работу всех остальных систем человеческого тела.

В результате достигается стабилизация показателей, в том числе, и в плане артериального давления. Но фактически сам «Глицин» не является прямой причиной повышения тонуса.

Важно понимать, что такой эффект всегда кратковременный, систематической зависимости не выявлено, поэтому как средство лечения данное лекарство гипотоникам не рекомендовано.

Данная информация носит исключительно справочный характер. Для назначения препарата необходимо обратиться к компетентному специалисту.

Мы не можем на 100% знать как глицин влияет на давление и сердце именно в вашем случае, потому что для этого нужно знать состояние вашего здоровья. Такой информацией обладает лишь лечащий врач, поэтому перед применением препарата обязательно проконсультируйтесь с ним.