Как евреи богатели вопреки многовековым гонениям?

История еврейского народа – это история невероятной стойкости перед лицом постоянных преследований. На протяжении веков евреи сталкивались с изгнаниями, запретами и унижениями, но сумели не только выжить, но и достичь успеха в самых разных сферах. Сегодня Израиль занимает 17 строчку в списке богатейших стран по ВВП на душу населения и это о многом говорит. Их опыт учит, что даже в самых тяжелых обстоятельствах человек сохраняет свободу выбора – своего отношения к происходящему и способа реагирования. Мы не рассматриваем политическую сторону вопроса и я прошу на расценивать эту публикацию с позиции «плохие и хорошие народы», нас интересует исключительно экономический результат. Если вы хотите быть богатым и счастливым, изучите пример евреев, которые заслуживают внимания в этом контексте.

Почему евреев изгоняли из разных стран?

Евреи часто становились жертвами политических и экономических репрессий. В средневековой Европе их обвиняли в финансовых кризисах, эпидемиях и даже в неудачах правителей. Короли охотно брали у них деньги в долг, а затем изгоняли, чтобы избежать выплат. В 13 веке евреям запретили владеть землей, что лишило их возможности заниматься сельским хозяйством. Позже их вытеснили из ремесел и производства, хотя именно они первыми внедрили технологии изготовления бумаги и стекла в Южной Европе. Казалось бы на этом история и должна была закончиться, но несмотря на все трудности они продолжали держаться на плаву.

Как появились гетто и что они означали?

Понятие «гетто» возникло в Венеции в 1516 году. Когда папа римский потребовал изгнать евреев, местные власти, зависевшие от их финансов и медицинских знаний, поселили их на острове Каннареджо в районе Getto Nuovo («новая плавильня»). Евреям запрещалось владеть недвижимостью, заниматься искусством, а покидать квартал разрешалось только в отличительных желтых головных уборах. Подобные ограничения существовали по всей Европе, создавая систему принудительной изоляции. Но и это не сработало, все прекрасно знали — если тебе нужны деньги, иди в гетто, там в любое время года и в любую погоду найдётся парочка ростовщиков.

Как антисемитизм проявлялся в России?

В Российской империи с 1791 года действовала «черта оседлости» – граница, за пределами которой евреям селиться запрещалось. Им было почти невозможно переехать в Москву, Петербург или другие крупные города. Доступ к образованию ограничивался, а карьерные возможности сводились к минимуму. В СССР антисемитские настроения также сохранялись, хотя официально дискриминация отрицалась. Евреям приходилось постоянно доказывать свою ценность и бороться за место в обществе.

В чем секрет еврейской стойкости?

Ну, хватит исторического экскурса, перейдём к сути. Талмуд рассказывает о Науме Иш Гам Зу – человеке, который в любой ситуации говорил: «И это к лучшему!» Такой подход превращал трудности в возможности. Еврейская традиция учит: «Приучи свои уста говорить: ‘Это все к добру’, что бы ни происходило». Эта философия помогала сохранять надежду даже после потери всего. Как говорится — если немного потерял, радуйся, что потерял немного. Если потерял много, радуйся, что потерял не всё. Если потерял всё, радуйся, ведь тебе больше нечего терять. В XIX веке ребе Цемах-Цедек писал: «Думай о хорошем, и все будет хорошо». Позитивное мышление стало не просто мотивацией, а стратегией выживания.

Как евреи находили возможности в кризисах?

История изгнаний научила евреев быстро адаптироваться и искать новые пути. Сейчас каждый психолог знает понятие адаптивности психики, которая характеризует способность индивида быстро перестраиваться на жизнь в новой окружающей среде. Мы прямо сейчас видим как тяжело европейцам расстаться с высоким уровнем жизнь, даже незначительное подорожание продуктов вызывает панику. У Россиян, переживших несколько тяжелейших кризисов, настроение куда лучше. Нас инфляцией в десятки процентов уже не напугать. Так формируется навык преодоления критических изменений. Пока одни впадают в ступор, другие ищут возможности.

Евреи первыми осваивали перспективные отрасли – от финансов до медицины. И сегодня стоит признать достижения в этих областях, любой богатый человек стремиться попасть в Израиль, когда речь заходит о тяжёлом заболевании. Общины оперативно обменивались информацией о рынках и политических изменениях, что позволяло зарабатывать даже в нестабильные времена. Вместо паники они задавались вопросом: «Как я могу на этом заработать?» Этот прагматизм помогал не просто выживать, но и процветать.

Что значит быть богатым по-еврейски?

Моше бен Маймон в «Путеводителе растерянных» писал: «Богат не тот, у кого много, а тот, кто счастлив тем, что имеет». В России эта поговорка известна в другом варианте — счастлив не тот у кого много, а тот, кому хватает. На иврите есть два понятия: «самеах» (счастливый) и «совеах» (удовлетворенный). Истинное богатство – в умении радоваться жизни, сохраняя стремление к большему. Это та самая зона комфорта, находясь в которой человек получает возможность создавать и творить. До тех пор, пока вы чахните в негативно окрашенных эмоциях, ресурсность психики остаётся на нуле и никаких эффективных решений вы не примите.

Тот, кто говорит «меня все устраивает», редко достигает высот. Но тот, кто благодарен за настоящее и верит в будущее, способен преодолеть любые преграды. Подобные убеждения становятся фундаментом успеха, именно они и считаются богатством. А деньги приходят сами собой к тем, кто счастлив.

Вместо итога

Рабби Нахман говорил: «Если вы считаете, что можете что-то разрушить, поверьте, что можете исправить». Эта идея лежит в основе еврейского подхода к трудностям – не жаловаться, а искать решения. История еврейского народа доказывает: даже потеряв все, можно начать заново, если сохранять веру в лучшее. Их опыт учит нас ценить то, что есть, но никогда не останавливаться в развитии. В этом – секрет не только выживания, но и настоящего успеха. Так почему все эти принципы мы приписываем определённым народам, в данном случае евреям, но не распространяем на всех остальных? Ведь они доступны как русскому или американцу, так и испанцу или латышу. Законы счастья и богатства едины, просто у некоторых не оставалось другого выбора, кроме как испытать их на себе. Испытать и убедиться в эффективности.