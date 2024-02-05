Как девушки оценивают парней на первом свидании и в начале общения?

В самом начале общения между мужчиной и женщиной происходит базовый анализ партнера в результате которого представительница нежного пола отдаётся, включает режим динамо или избегает продолжения коммуникации вовсе. На этот процесс влияет огромное количество факторов, но тезисно можно разложить их на несколько составляющих.

Первое — возникновение или отсутствие симпатии. Используя феромоны и подсознательные установки результат вы получите уже спустя несколько секунд, просто изучив объект визуально и учуяв запах. Второе — заинтересованность в спутнике в данный момент, например овуляция, чувство одиночества, банальная тоска или дефицит эмоций. А далее в дело вступает сознание в котором уже заготовлен некий фильтр. И всё поведение женщины разделяется на три условные категории. О них и поговорим.

Сравнение с нормой

Первый и самый неэффективный способ отбора — подгонка под норму. У каждой девушки в голове есть ряд убеждений, навязанных взрослыми, при чём не только родителями, но и бабушками с дедушками, подругами, сюжетами фильмов и книг. Вам уже неоднократно донесли каким должен быть мужчина, чтобы рядом с ним оказаться под надёжной защитой и прожить счастливую жизнь.

Беда в том, что взрослые рассказывают не о норме, они делятся способами защиты, то есть передают личные страхи. Не вникайте, это последствия трансгенерационной травмы. Фильмы и книжки врут, а иногда врут очень масштабно. В результате вы имеете некий образ и перед вами все критерии фильтрации нормальных от ненормальных, но ориентируйтесь вы на ложные данные.

Такими являются наличие автомобиля, высшее образование, своя квартира, опыт в отношениях, детали расставания с бывшей, презентабельный внешний вид, стабильная работа, высокая заработная плата, должность. Красивые ухаживания, цветы и подарки, настойчивость, его желание конкурировать с другими мужчинами. Ставите некую планку и, казалось бы, отсеиваете всех неудачников. А заодно становитесь крайне токсичной особой с напрочь сломанным прицелом.

Самые великие мужчины на этой планете в большинстве случаев не имеют высшего образования, вождение автомобиля нравится далеко не всем, собственную квартиру мужчина может не покупать просто потому что без семьи она ему не нужна, в одежде он может придерживаться аскетизма, а шагать по карьерной лестнице желают по большей степени обладатели низкой внутренней самооценки.

И всё это повод для дискуссий конечно, однако из вуду такая девушка упускает главное — совместимость со своим партнером. Он вроде бы внешне привлекательный, не страшный и не урод, а далее успешно прошёл фильтр и вот вы вместе. Но отношения неудовлетворительные от и до. Наступает разочарование, ведь вам кажется что он нормальный со всех точек зрения мужик, только ведёт себя как *удак. Остальные значит ещё хуже, думает девушка.

Конструктивный анализ

Второй тип анализа мужчины основан в первую очередь на объективном изучении информации с игнорированием навязанных норм и малозначительных деталей. В отличии от вышеописанного примера здесь представительница нежного пола не «ведётся» на навязанную норму, она ищет в мужчине то, что говорит о его потенциале. Практичный и хладнокровный расчет. Не корысть и не алчность, а достаточно адекватная и беспристрастная оценка.

Первым критерием будет интеллект. Если мужчина умнее женщины, он чем-то увлечён и в чём-то очень хорошо разбирается, то ей уже не важен его действующий статус. Это может быть бедный студент или «замороченный» учёный, который грезит большим открытием, но сегодня ещё не ел, потому что денег нет. Или самый обычный парень, который очевидно дружит с головой.

На втором месте наличие хобби и увлечений. Девушкам, использующим эту модель отбора, нравится когда парень чем-то занят. Катается на лыжах, играет в крикет, пишет коды для приложений, ставит химические эксперименты или читает научно-технические журналы. Главное чтобы чем-то занимался, не бездельничал.

Популярность ещё один сигнал. В масштабе можно вспомнить сколько поклонниц у артистов, певцов, актёров, спортсменов. Сколько девушек влюбляется в бабников. Сама популярность бывает разной, но нам проще назвать это востребованностью. Если мужчина объективно кому-то нужен, значит он обладает какой-то ценностью, а отказ от него вызывает страх упущенной выгоды.

На четвёртом месте оценка окружения. Из покон веков группа имела для человека важнейшее значение и попадание в сильную стаю означало гарантию безопасности. Пикаперы, кстати, успешно используют эту фишку. В своих соцсетях стоит размещать фотографии с авторитетными личностями и правильно их подписывать. Это я с Дональдом Трампом, это с губернатором на турнире по дартсу, здесь я и Костя Цзю, тут мы встретились в кафе с Уорреном Баффетом.

Я утрирую, но важно понять суть. Для таких девушек сильным критерием служит окружение мужчины, насколько оно адекватно и авторитетно. Какие родители, какой у них статус, кем работают. С кем парень дружит и общается. Кто его бывшие. Принцип прост — скажи мне кто твой друг и я скажу тебе кто ты. Поэтому благополучная семья и успешные друзья это мощный аргумент.

Последний в списке, но точно не последний по значению признак — чувство юмора. Человек способный классно и остро шутить это гарантия защиты от стресса. Можно ради прикола открыть любые опросы девушек на эту тему и вы увидите, что наличие чувства юмора всегда в топе. Это важно практически для всех, а для девушек выбирающих конструктивный анализ тем более.

В результате всего вышеперечисленного она получает мужчину с высоким потенциалом, остаётся только грамотно воспользоваться этим кусочком пластилина, чтобы слепить из него надёжного спутника. Как это происходит я рассказывал в статье про женское влияние на успех партнера. В целом крайне эффективный способ отбора, хоть и сохраняется прежняя проблема — совместимость. Чаще всего мужчина используя свою высокую базу реально добивается определенных высот и начинает думать, что спутница не отвечает его требованиям. Разводится и находит другую.

Опора на эмоции здесь и сейчас

Этот метод довольно парадоксальный. С одной стороны он самый честный и искренний, при этом показывает высокую эффективность. С другой такие девушки нередко уходят в инфантилизм и принимают очень глупые решения. Если баланс эмоций и здравого смысла нарушен, пиши пропало. Если его удалось сохранить, женщина получает спутника, который нравится по-настоящему и счастью её нет предела.

В основе модели лежит состояние внутреннего ребенка. Девушка стремится поучить то, что ей очень хочется в моменте, прямо сейчас, на уровне подсознания. Игнорирует все навязанные нормы, избегает глубокого анализа, просто делает то в чём заинтересована. Хочется веселья, веселится. Хочется удовольствия, идёт туда где оно есть.

Мужчинам такие игривые девчонки симпатичны. С ними легко общаться, они беззаботны, могут наслаждаться мелочами. Почему бы не покататься сгорки? Можно поиграть в снежки. Или весь день валяться просматривая фильмы. Нет никаких проблем в том, чтобы поехать после клуба к нему домой. Мужчина то симпатичный, нужные чувства уже возникли, зачем строить заборы там, где они не нужны?!

Нередко происходит идеальное сочетание. Серьёзных разговоров, максимальной концентрации и презентаций мужчине хватает на работе, поэтому в общении с женщиной хочется расслабиться и погрузиться в лёгкое общение наполненное положительными эмоциями. В результате взаимность приводит к большому интересу, следовательно эмоциональный комфорт обеспечен.

Проблемы могут возникнуть в двух случаях. Первый — девушка пренебрегает базовыми принципами безопасности. Отправилась с незнакомым мужчиной неизвестно куда, никого не предупредила, не выяснила самые необходимые детали. Запросто можно стать жертвой маньяка или просто идиота. Либо забыла о существовании презерватива, что тоже добром заканчивается редко.

Второй — девушка настолько часто позволяет внутреннему ребенку принимать решения, что с головой ушла в инфантилизм. Не знает что такое зона личной и обоюдной ответственности, не хочет принимать участие в собственных проблемах, пытается взвалить это на взрослых, в данном случае на мужчину. Вы таких легко можете увидеть в соцсетях, они в статусе так и пишут — я девочка, я не хочу ничего решать…

В итоге прекрасное эго-состояние, позволяющее максимально быстро и эффективно выстраивать коммуникации с представителями сильного пола, оборачивается неадекватным поведением. Мужчина понимает, что связался с весёлой, но глупенькой девочкой, а значит продолжать уже не хочет. Поэтому про баланс эмоций и здравого смысла забывать нельзя.

Вместо итога

Во-первых модель отбора не бывает постоянной. Ещё вчера девушка могла вступать в отношения просто потому что с человеком комфортно находиться рядом, а сегодня вдруг сидит с «противозачаточным лицом» расспрашивая про образование, квартиру, машину и должность. Или в какой-то момент устала от глубокого анализа и длительного динамо, поэтому решила расслабиться и получить удовольствие от лёгкого общения с интересным парнем.

Во-вторых при любом раскладе девушке важно оставаться самодостаточной. Если вы ждёте, что богатый и успешный мужчина поселит вас в своей квартире и будет катать на своей машине, то однажды вы поймёте, что он также легко может вас всего этого лишить. Самый перспективный парень запросто может «выстрелить» но где гарантия, что потом он не задумается о вашем соответствии? Сколько 50 летних профессоров, академиков и миллионеров выставили стареющую женщину за дверь, поменяв на молодую?

Если вы хотите встретить парня, который станет вам отцом и возьмётся решать все проблемы, отвечая за эмоциональный комфорт, то вас ждёт фиаско. Пожалуй самое страшное, что может произойти с женщиной это путаница между ролями папы и мужчины.

В остальном внутренний ребёнок идеальный анализатор. Ему плевать на статус, выгоду и перспективы, он умеет быть счастливым здесь и сейчас. Вспомните как радуется малыш, когда мама купила ему мороженное. Он в моменте. Хотел сладкое, получил, счастлив. Поэтому так важно быть взрослым на работе и в профессиональной деятельности, оставаться родителем там где требуется ответственность за кого-то и включать ребенка там, где речь идёт об удовольствиях. А ведь в межличностных отношениях мы только этого и ищем. Эмоционального комфорта, счастья, наслаждения. Иначе зачем мужчинам женщины, а женщинам мужчины?!