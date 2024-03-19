Обсуждая качества мужчины, которые ценят женщины, чаще всего рисуют образ идеального представителя сильного пола. Высокий рост, хорошая должность, наличие квартиры и машины, щедрость, симпатичное лицо, широкие плечи, верность, чувство юмора и всё такое прочее. У каждой девушки имеется свой собственный список предпочтений, но в какой-то момент всё летит к чертям и она влюбляется в нечто совершенно не похожее на нарисованный образ.

С точки зрения психологии отношения не укладываются в определённые рамки, мы не роботы, чтобы выбирать партнера по заданным характеристикам. На первый план всегда выходят чувства, эмоции, контекст. Лишь в редких случаях представительница нежного пола отдаётся тому, кто заслужил, добился и доказал своё соответствие стандартам.

В абсолютном большинстве случаев спутником становится человек, который быть может даже не понравился в первые минуты знакомства. Что же случилось потом? В действительности однозначно хороших или плохих мужских качеств не существует, даже нарцисс и абьюзер вызывает сильно влечение у определенной аудитории. На первый план выходят потребности самой девушки.

Пришло время влюбиться

Знакомо тем, кто однажды подумал — у меня должен быть парень. У всех есть, а у меня нет, это неправильно. Или «уже пора». А быть может сказалось давление окружающих, которые замучили вопросом «ухажёр то имеется?!». Другими словами никакой конкретной цели нет, просто хочется оказаться внутри романтического союза и всё тут.

К парню тут требования будут довольно расплывчаты. Ценится ум, харизма, внешняя привлекательность. Обычный, нормальный мужчина уже вполне годится. Иногда со временем она начинает замечать в нём что-то очень значимое для неё, а порой вся эта история заканчивается ничем. Штиль.

Погоня за пониманием

С детства многие из нас привыкли к тому, что наши интересы, увлечения, хобби и особенности никого не интересуют. Мы пытаемся рассказать маме какой крутой Джеки Чан или обсудить с кем-то невероятную карьеру Майка Тайсона, но вдруг осознаём, что это не вызывает восторга у близких. Нас не слушают, диалог не поддерживают. Такое чувство, что общаемся со стеной, которая редко-изредка поддакивает.

В состоянии этого дефицита девушка особенно ценит в мужчине совпадение взглядов и увлечений. Просто из целого списка возможных кандидатов находится тот, кто как и вы разбирается в анимэ. Или обожает классическую музыку. Быть может не слишком красив и совершенно не богат, но с ним так интересно! Всегда есть о чём поговорить. И это единственное качество, которое затмевает все недостатки.

Отыгрыш детских сценариев

Всем давно известно, что девушка выросшая без отца в большинстве случаев транслирует этот сценарий на взрослую жизнь. Она столкнулась с предательством и теперь в партнере первым делом высматривает надёжность. Ей нужны гарантии, обещания, поступки, ухаживания, готовность конкурировать за неё. Нередко у таких девчонок формируется дезориентированный тип привязанности и тогда мужчина без дополнительной ценности ей не нужен. Покорить такую можно значительными вложениями, чаще финансовыми. И это вдовесок к гарантиям, одними деньгами не обойдётесь.

Совсем другое дело, если отца выдавила из семьи,либо регулярно унижала строгая, грубая, нарциссическая мать. Тогда девочка подсознательно будет стремиться компенсировать папе его страдания. Естественно через других мужчин. Найдёт того, о ком можно заботиться, кому можно подарить себя и кого можно окутать любовью. При этом возможны два сценария. При первом она будет нуждаться в конкуренции, то есть влюбится в женатого или бабника. При втором будет изменять сама, ощущая внутреннюю потребность дать тепло не только мужу, но и кому-то ещё.

Таким образом отыгрывая детские сценарии девушка может вывести в приоритет различные мужские качества, многие из которых не считаются положительными в обществе. Например требуя гарантий она высоко оценивает абьюзеров, так как подобной модели придерживаются исключительно представители сильного пола склонные к тирании. Бабник может быть ценен именно тем, что у него есть другие женщины, та самая конкурентная среда. Желающий получить признание будет вкладываться в девушку и это то, что некоторым просто необходимо.

Похож на отца

Частично это качество относится к предыдущему пункту, но там мы говорили о положении папы в семье. Здесь же речь о о его личностных характеристиках. Это и внешность и черты характера. Иногда девушки влюбляются потому что нашли полную копию своего значимого взрослого. Срабатывает ассоциативное мышление и представительница нежного пола думает, что это сходство поможет ей повторить тот опыт, который был получен в детстве при коммуникации с отцом.

Важно чтобы этот опыт был нетравмирующим. Если папа смог выстроить с дочерью уважительный и доверительный контакт, где никто не нарушает личные границы, оба готовы идти на компромиссы и всегда получалось договариваться, то проблем не будет. Но иногда девушка ищет мужчину похожего на отца, чтобы вернуться в роль маленького ребенка, о котором заботятся, чьи проблемы решают и постоянно балуют.

Инфантильная позиция не даст развиться этим отношениям, потому что возникнет ощущение, что обозналась. Очень сильно похож, но ты не такой как он, тебе до него далеко! А всё дело в том, что мужчина не может заменить папу, но не все это понимают.

Дефицит эмоций

Задумывались ли вы когда-нибудь над тем, как у девочки из интеллигентной семьи, где у всех по три высших образования, запрещено материться и перед едой читается молитва, вдруг появляется отпетый хулиган, думающий будто Горький это реальная фамилия? Или наоборот, пошлая, дерзкая и хабалистая девушка влюбляется в ботаника, который при слове *опа падает в обморок.

Дело в том, что у каждого из нас есть теневая сторона личности. Здесь хранится всё, что считается аморальным, грязным, противоестественным, запретным, осуждаемым. В абсолютном большинстве случаев это навязанные убеждения. Но если засунуть эти желания глубоко в подсознание, у вас не получится их полностью стереть.

Даже самая воспитанная и умная девочка из религиозной семьи иногда допускает развратные и похотливые мысли. Может подавлять их, испытывать чувство стыда, но однажды, получив свободу от контроля взрослых, возникнет потребность в реализации. И тогда важнейшим качеством мужчине станет его полная противоположность ей самой. А если оторвой является она, то скромный и добрый парень может показаться привлекательным, потому что девушка возможно в душе романтик, стремящийся к спокойной жизни, но выросла совсем в другом контексте.

Влияние страхов

Страхов у девушек много, впрочем как и у парней. Но иногда они становятся триггером к началу отношений и даже участию в конкуренции за мужчину. Всему виной страх отвержения, который давно потерял актуальность, но эволюционно ещё не устранился из нашей психики. Если предки, будучи изгнанными из общины, оказывались один на один с природными стихиями и хищниками, теряя малейшую возможность выжить, то нам сегодня отказ парня или девушки ничем не грозит. Но осознать это пока не получается.

Если у парня много поклонниц, то он воспринимается как ценный приз. Отсюда такая любовь к популярным артистам и музыкантам, а также бабникам. Другие женщины стремятся получить его внимание, значит в нём есть что-то очень значимое. Упустить такого, значит остаться ни с чем, лишить себя чего-то крайне необходимого. Поэтому востребованность среди представительниц нежного пола может быть тем самым качеством, в которое вы влюбляетесь.

Иногда парень вроде бы не особо и нужен, но как только он демонстрирует намерение дистанцироваться, его значимость кратно возрастает. Почему? Это влияние страха потери безопасности. Вдруг я не найду другого? Что если не встречу хотя бы примерно похожего на этого? Останусь совсем одна. Буду никому не нужной, стану старой девой.. Ну и так далее по списку. Доходи до абсурда — девушка жалуется, что её совершенно не страивает её спутник, но уйти она не может и его не отпускает, сама не понимает почему. В любой непонятной ситуации предпочитает сохранить статус кво.

Вместо итога

В результате мы получаем то ли странную, то ли печальную, то ли забавную картину. Парни, которые думают, что нужно срочно меняться, иначе у него никогда не будет девушки, глубоко ошибаются. Спрос, если можно так выразиться, есть на всех! В различных анкетах представительницы нежного пола будут называть стандартные характеристики замечательных мужчин, которым они готовы сказать «да», но на практике их потребности совершенно разные.

Молодая, красивая девушка с идеальной фигурой может заявлять, что будет рядом только с таким же молодым, красивым, спортивным и богатым, а потом запросто влюбится в пухлого, взрослого мужчину, просто потому что с ним интересно или он даёт ей чувство собственной важности. Женщины никогда не влюбляются в парней, они влюбляются в себя рядом с парнем. Если он является источником необходимых чувств и эмоций, то плевать на все стереотипы. Бабник? Абьюзер? Балбес? Дайте два!