Известные футболисты потерявшие все заработанные деньги

Самым популярным аргументом в пользу отказа от инвестирования является отсутствие «лишних» денег. Доходы маленькие и вкладывать мне нечего, поэтому все эти акции, облигации и прочая лабуда, для богатых. Но сегодня я решил ещё раз доказать, что пассивный доход в старости это результат финансовой грамотности и ментального здоровья, а вовсе не заработной платы. Огромное количество миллионеров остаются ни с чем и в то же время множество людей с доходами ниже среднего в конце концов уходят на заслуженный отдых, наслаждаясь дивидендами.

Весельчак Роналдиньо

Начать свой список я решил с Роналдиньо, который за свою впечатляющую карьеру получил прозвище волшебник. То, что делал этот парень на поле, порой не поддавалось логике и талант кудесника всегда высоко ценился. Доход достигал 150 миллионов евро в год.

Расходы не отставали. Любитель веселых вечеринок, дорогих автомобилей, шикарной недвижимости и красивых девчонок, спускал всё заработанное не пересчитывая. В конце концов карьера закончилась, а привычка жить на широкую ногу осталась. Тут то и выяснилось, что Роналдиньо, будучи одним из самых способных футболистов в мире, не разобрался в двух терминах из финансовой грамотности. Не понял чем отличаются активы от пассивов.

Не имея возможности заплатить налоги и штрафы он обнаружил, что элитная недвижимость не приносит ему денег, а наоборот забирает их. Такая же история с коллекцией автомобилей, украшениями и дорогими шмотками. В результате решением суда у бразильца изъяли 57 объектов недвижимости в счёт уплаты долговых обязательств.

Роналдиньо первый в рейтинге ещё и потому что нищим он всё же не стал. Его по прежнему приглашают в качестве селебрити на различные мероприятия, что позволяет оставаться на плаву. Но факт остаётся фактом — огромная заработная плата не позволила ему создать капитал и жить на дивиденды у волшебника не получилось. Лишившись последних доходов бразилец будет вынужден жить на пенсию, до которой ещё очень и очень далеко.

Звёздная болезнь Ивана Саенко

Российский футболист, уроженец Воронежа, построил неплохую карьеру. Начал в немецком Карлсруэ, затем транзитом через воронежский Факел перебрался в Нюрнберг, где «дослужился» до капитана команды. В тот же период получил приглашение в сборную России, за которую сыграл 13 матчей и одержал 9 побед.

На матчах чемпионата Европы 2008 года был единственным зарубежным игроком сборной. По мнению тренера Нюрнберга именно вызов в состав национальной команды сказался на психологии Ивана. Он «зазвездился», снизил требования к себе, стал пропускать тренировки и больше не выкладывался по полной. На том же чемпионате Европы умудрился подраться с врачом сборной Нидерландов и сломал ему нос.

Иван Саенко очень хорошо зарабатывал, но в какой-то момент увлёкся алкоголем, а затем последовала череда странных инвестиций. Земля в Африке оказалась не выгодной покупкой, как думал Ваня, а банальным мошенничеством, при чём со стороны лучшего друга. Затем был нефтеперерабатывающий завод в Воронеже, который так и не был построен. Всё это привело к тому, что талантливый футболист и довольно богатый человек стал банкротом. Роман Павлюченко, случайно встретивший бывшего партнёра по сборной на улице, позже заявил — Ваня выглядит как бомж..

Марк Боснич и белый порошок

Яркий пример того как человека бедным может сделать зависимость, а не маленькая зарплата. Перебравшись в Англию в возрасте 16 лет, австрийский вратарь буквально ухватил Бога за бороду. Контракты с Манчестер Юнайтед, Астон Виллой и Челси приносили огромные деньги, примерно 2 500 000 евро в год. За 10 лет в английской премьер лиге можно было сколотить капитал, который кормил бы не только Марка, но и три последующих поколения.

Однако в 2002 году стало известно, что талантливый голкипер плотно сидит на кокаине. Сначала дисквалификация на 8 месяцев, затем усугубление зависимости, долгая реабилитация, огромные расходы. Зарплаты больше не было и как бы Марк не пытался вернуться в большой футбол, ворота рая оказались закрыты раз и на всегда. К счастью с порошком удалось завязать и сегодня Боснич работает экспертом на телевидении. Однако миллионером видимо уже никогда не станет и про пассивный доход можно не мечтать.

Самый талантливый и самый бедный Ройстон Дренте

В 2007 году футбольное сообщество жарко обсуждало восходящую звезду. На молодёжном чемпионате Европы блистал юноша по имени Ройстон Дренте. Уроженец Нидерландов, воспитанник Феенорда был признан лучшим на турнире. Ошеломительная карьера буквально прыгала в руки сама и за талантливого парня в очередь выстроились гранды мирового футбола.

Победителем в этой борьбе стал Реал Мадрид, подписавший Дренте. Видимо юноша настолько впечатлился собственным успехом и размером заработной платы, что талант куда-то подевался. В составе сливочных голландец не запомнился ничем, однако деньги продолжали поступать на его счета. В такой ситуации было бы разумно начать создавать капитал, чтобы не бедствовать после расторжения соглашения. Но не получилось.

Ройстон пытался найти себя в английском Реддинге, владикавказской Алании, а также в турецкой футбольной лиге. В 2020 году скитания закончились в суде, Дренте признали банкротом. Агент спортсмена заявил, что пытался остановить парня, но тот спускал всё заработанное на понты. И немного не подрассчитал. Финалом стала неудачная инвестиция в шоу-бизнес, Ройстон пробовал себя в роли рэпера. Вкладывал в открытие магазина одежды. В конце концов деньги закончились совсем.

Уэс Браун, который думал, что он Уэйн Руни

Ничего эпичнее вы уже не прочитаете. Уэс Браун родился в самом удачном месте Англии, если говорить в контексте футбола. Записавшись в секцию МанЮнайтед мальчик быстро шагал по карьере и в итоге добрался до первой команды. Зарабатывая 50 тысяч фунтов в неделю Уэс принялся тратить деньги так, будто в зарплате было на несколько нолей больше.

Переоценка своих финансовых возможностей это то с чем сталкивается большинство жителей планеты Земля. Тем более под боком всегда были примеры Роналду и Уэйна Руни, которые могли позволить себе жить красиво. Уэс хотел также, не смотря на то, что его оклад был в 6 раз меньше. В результате годы пролетели, заработная плата закончилась, активов нет от слова совсем, а долги и привычка тратить не пересчитывая, сохранились. Будучи неудачным инвестором в недвижимость и любителем покера, Браун очутился в суде всего через пять лет после завершения карьеры. Как итог — банкротство.

Бил, бью и буду бить! А инвестировать не буду

Наверное по самой фразе вы уже поняли о ком идёт речь. Конечно же это Александр Кержаков. Талантливый форвард питерского Зенита и сборной России. Человек, запомнившийся рядом шуток за свои промахи. Фраза «не попал по воротам’ стала визитной карточкой, а лично я запомнил картинку после чемпионата европы, где было написано — сборная России сегодня покинула турнир и вылетела в Москву. Не улетел только Саша Кержаков, он не попал в самолёт.

Александр сыграл за сборную 90 матчей в которых забил 30 голов. Его заработная плата явно не была маленькой, потому что однажды он вложил 330 000 000 рублей в открытие нефтеперерабатывающего завода. Да, того самого, в который вместе с ним «инвестировал» Иван Саенко. Естественно все деньги превратились в пыль.

Был в жизни бомбардира сборной России и развод, лишивший его половины состояния. В конце концов всё закончилось тем, что сегодня Александр зарабатывает 200 000 рублей в месяц, покупает обычную одежду, не может даже подумать о роскоши.

Но в данном случае история всё же не столь печальна. Сам экс-миллионер заявляет, что вещь за 1 500 ничем не отличается от вещи за 30 000, а жизнь на 200к кажется ему вполне сносной. Он счастлив и не выглядит подавленным. Очень жаль, что имея хорошие доходы не удалось создать капитал, который мог бы приносить 200 000 и более без собственных усилий, просто в виде дивидендов.

Тем не менее кроме шуток про «не попал по воротам» и курьёзного «вложения» в завод, Александр запомнился благотворительностью. Однажды он закупил высокотехнологичное оборудование для выхаживания новорождённых и сопутствующие приборы для дезинфекции. Об этом ещё в 2014 году заявила первая детская городская больница Санкт-Петербурга. Какую-то часть заработков топ форвард Зенита и сборной России всё же потратил с пользой.

Вместо итога

Ещё в 2018 году, когда я только начал вести блог инвестора, я неоднократно повторял, что размер заработной платы не влияет на финансовое благополучие после прекращения своей основной деятельности. Многие прямо сейчас зарабатывают 100, 300, 500 или миллион рулей в месяц. Им кажется, что инвестировать не обязательно, ведь денег на всё хватает. А потом, не дай Бог, потеря работы, здоровья или контракта. Возраст берёт своё. В этот момент опереться бы на капитал, но вдруг выясняется, что его никто не создал.

Деньги потрачены на понты, роскошь и развлечения. Часть «инвестирована» в букмекерские конторы, финансовые пирамиды и банальное мошенничество. До брокерского счёта руки не дошли. Банковский вклад с трудом покрывает инфляцию, недвижимость не приносящая денежный поток не делает вас богатым, в 99% случаев всё ровно наоборот. А казалось бы, правильное решение было так близко.