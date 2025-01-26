Изоляция аффекта: отсутствие эмоциональной реакции на событие

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Изоляция аффекта это защитный механизм психики, который выражается в полном отсутствии эмоциональной реакции индивида на событие. Человек осознаёт что происходит, но совершенно ничего не делает и спокойно наблюдает за тем, как догорает его дом или кто-то умирает на глазах. Подобное наблюдается в ситуациях, когда действия бессмысленны и повлиять на ход событий невозможно, либо для достижения цели необходимо полностью абстрагироваться от любых чувств. Следовательно тратить ресурсы абсолютно ни к чему, либо необходимо сосредоточиться на главном. Вот психика и выбирает самый безопасный для себя путь — изолироваться от всего лишнего, сохранив тотальное безразличие, которое мы очень часто называем хладнокровием.

Для чего нам изоляция аффекта?

Все без исключения защитные механизмы психики создавались для выживания и эффективности индивида. Некоторые вышли из под контроля и превратились в опасные методы поведения, а какие-то до сих пор исправно выполняют свою функцию. Изоляция аффекта признаётся уникальной как раз по той причине, что практически не даёт сбоев. Для специалистов во многих областях она остро необходима, так как без неё невозможно было бы выполнять свою работу. Давайте приведём парочку примеров.

Представьте себе врача, который приехал на страшное ДТП с пострадавшими. Вы, как обыватель, видите ужасную картину и ваша психика горит огнём в попытке предпринять хоть какие-то полезные действия. Эмоции с одной стороны побуждают активность и мотивируют вас совершать ряд манипуляций, которые, вроде как, должны помочь. Но ресурсность сознания не бесконечна, в какой-то момент приходится гасить внимание, память и мышление, чтобы не выключиться от усталости.

В итоге вы хотели быть очень полезным, но не додумались даже клемы с аккумулятора разбившихся машин скинуть. Напрочь забыли перетянуть руки и ноги при кровотечении, либо не смогли сообразить как это сделать. У вас глаза по 5 рублей, много суеты и телодвижений, но сосредоточиться на главном так и не получилось. Нередки случаи, когда вокруг собралась толпа ‘спасателей» и только спустя 15 минут все вдруг поняли, что никто не позвонил в скорую!

У опытных специалистов давно выработан механизм изоляции аффекта. Скорее всего на месте ДТП вы увидите абсолютно спокойного человека, который неспеша выполняет одну манипуляцию за другой. Не бегает, не суетится, не кричит, не нервничает. Со стороны он как будто чая с ромашкой перепил и успокоился настолько, что внезапно постиг дзен. Окружающие требуют торопиться, буквально пинают, ожидая беготни вокруг пострадавших. Но на лице доктора 0 эмоций, как будто горе оказавшихся в беде людей его совершенно не беспокоит. Все спрашивают что с ними, а он будничным тоном сообщает — этот умер, у этого позвоночник сломан, этого в реанимацию повезем. Даже бровью не повёл, словно ситуация со всех точек зрения нормальная и вообще ничего не произошло.

Есть такая работа — стрелять в людей. Вы всё ещё не можете понять как можно не нервничать и не переживать, глядя в прицел винтовки. А для кого-то это просто план на день. Поймать чью-то голову в поле зрения, вовремя задержать дыхание с надавить на спусковой крючок. Затем убедиться в достижении цели, собрать сумку и пойти пить чай. Поддавшись эмоциям вы ничего подобного сделать не сможете, но кто тогда будет избавлять мир от террористов, захвативших очередной супермаркет, театр или торговый центр?

Два непохожих друг на друг примера, но в обоих случаях человек нуждается в тотальном подавлении эмоций, чтобы сохранить ресурсность психики в моменте. Мы таких людей считаем циничными и до жестокости хладнокровными, но даже не знаем сколько человек погибло и наломало дров по причине неэффективной работы психики. Стоит кто-то перед горящим домом, понимает что сделать уже ничего нельзя, но эмоции окутывают сознание. В квартире деньги, документы, драгоценности. Срочно нужно спасать всё это, вдруг получится! А потом навсегда остаётся в объятиях пламени, вместе со своими документами и деньгами. Казалось бы, зачем вернулся, о чём думал?! А он ни о чём не думал, поддался эмоциям, не сработала изоляция аффекта, в результате вот такой финал.

Как часто мы видим изоляцию аффекта в действии?

Хочется верить, что лично вы такого никогда не видели. Всё дело в том, что изоляция аффекта срабатывает только в ситуации тяжёлого травмирующего события. Как мы уже выяснили, нужна она для сохранения ресурсности психики, чтобы индивид мог выполнять поставленные перед ним задачи не совершая ошибок. Но есть и вторая функция — защита от сумасшествия. Бывает так, что ресурсность падает слишком быстро и слишком резко. Тогда сознание не может противостоять нахлынувшим эмоциям, человек в прямом смысле слова сходит с ума. В моменте вы видите неадекватное поведение, а потом может выясниться, что рассудок не вернулся. Чтобы этого не допустить создатель наделил нас защитными механизмами и изоляция аффекта одна из них.

Увидеть её в действии возможно только в ситуации тяжелейшего травмирующего события, например во время войн, катастроф, трагедий, насилия. На похоронах близких с человеком может произойти тоже самое. Всё вокруг говорит о том, что случился настоящий кошмар, но индивид и бровью не повёл. Спокойным тном объясняет что здесь произошло, невозмутимо описывает события, либо просто молча наблюдает. Эмоций нет вообще!

Опасно ли это состояние?

Исходя из теории и наблюдений становится понятно, что изоляция аффекта абсолютно безопасна для психики, она напротив нацелена на спасение. Окружающие могут считать таких людей жестокими и циничными, что иногда оборачивается трудностями с построением коммуникации, но здесь важно понять человека. Довольно часто мы встречаем любителей чёрного юмора и тех, кто как будто безразличен к чужому горю. У вас несчастье, а он не демонстрирует ни капли эмпатии. Если не знать судьбу собеседника, то можно сделать вывод, что он мягко говоря не очень хороший человек.

Также проблемы могут возникнуть, если индивид слишком часто сталкивается с травмирующими событиями и в какой-то момент его психика начинает закрываться от эмоций по поводу и без. Такие люди могут стать непригодными для отношений, их выражение лица озадаченное, брови опущены вниз, никаких эмоциональных реакций дождаться не получается. Развивается выученная беспомощность и человек отказывается от действий даже там, где следовало бы что-то делать. Привычка молча наблюдать за крахом всего вокруг, выводится в приоритет. Он уже давно со всем смирился и какой бы кошмар с ним не произошёл, эмоций это уже не вызовет. Изоляция аффекта призвана спасать психику в критической ситуации, но нельзя допустить, чтобы этот механизм запускался на постоянной основе. Нельзя носить бронежилет 24/7 и со спасательным кругом на шее круглосуточно ходить тоже невыносимо.