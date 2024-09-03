Избегающий стиль поведения: почему с вами никто не может встречаться?

Избегающий стиль поведения это комплекс привычек и подсознательных установок, по вине которых человек становится недоступным для романтических отношений. С ним очень сложно быть в близости, не получается наладить общение таким образом, чтобы можно было развивать коммуникацию до уровня доверия и удовольствия. В результате индивид говорит о желании найти партнёра, но делает всё, чтобы потенциальный спутник в ужасе сбежал через неделю после знакомства.

В психологии подобное имеет свой термин — контрзависимость. Однако в некоторых случаях наблюдаются любопытные расхождения. У человека нет серьёзной психо эмоциональной травмы и он не чувствует, что боится близости, на уровне сознания пытается построить отношения и даже испытывает такую потребность. Но на практике его поведение вызывает отторжение и даже при наличии большого числа поклонников, никто не выражает симпатию, не делает серьёзных предложений, не задерживается рядом надолго.

Как проявляется избегающий стиль привязанности?

Для начала давайте разберёмся с терминологией, чтобы не запутаться. Существует термин тревожно-избегающий тип привязанности, который характеризует устойчивые убеждения индивида. Он очень быстро впадает в зависимость и искренне стремится к отношениям, но оказавшись в них начинает испытывать страх, что и вынуждает быстро из них выходить. А вот избегающий стиль это больше про поведение человека. Он ведёт себя таким образом, что никто не может рассматривать его всерьёз и отношения естественным образом не клеятся. Теперь перечислю основные признаки такого явления.

Болезненное сближение

Кто-то может показаться таким людям интересным и нормальным человеком, с которым можно построить отношения. По ряду признаков это именно тот, кто нужен. Возможно в голове «избегающего» даже есть образ идеального спутника. Но когда такой находится и выражает готовность сближаться, начинаются проблемы.

С первых дней совместного проживания или тесного общения возникают сомнения. А не ошиблась ли я, а точно ли мне всё это надо? Вроде нормальный, но как будто что-то не так. Может я рано согласилась, стоило ещё присмотреться? Мы точно не торопимся? Давай попробуем на время разойтись, я хочу проверить свои чувства.

Подобное поведение кажется партнёру подозрительным и неадекватным. Он не может понять в чём дело, чувствует холод, начинает задумываться о своей ненужности. В результате отношения очень быстро разваливаются. Уверенные в себе мужчины (как и женщины) теряют интерес к неопределившимся и завершают коммуникацию. Рядом может остаться только тот, кому некуда пойти, или тот, для кого вы просто временный вариант. Присутствуете хорошо, уйдёте, плохо, но ничего страшного.

Поиск подвоха

Когда у человека в подсознании сидит страх близости, он становится слишком подозрительным. В окружающих, особенно претендующих на романтические отношения, активно ищутся изъяны. Обладатель избегающего стиля поведения придерется к словам, жестам, поступкам. Изначально доверия нет и его приходится заслуживать, буквально переходя через минное поле. Одна неоднозначная фраза и всё, скандал с расставанием.

Естественно быть рядом с таким человеком очень сложно. Ты вынужден контролировать каждое слово, но даже это не даёт никаких гарантий. Тут посмотрел не так, там ответил грубо. То «почему ты молчишь», то «заткнись». С кем ты переписываешься? Кто звонил? Ты пялился на ту бабу! Почему она на тебя так посмотрела, вы знакомы, ты её знаешь, у вас что-то было?! Ты мне изменяешь, сделал из меня кукквин и теперь вы смеётесь надо мной?! Признайся. Расскажи. Говори правду!

Когда вторая половинка изначально не доверяет и в каждом действии ищет подвох, строить с ней отношения становится невозможно. Во-первых приходится быть в напряжении, чтобы случайно не сказать ничего за что можно зацепиться. Во-вторых частота претензий и конфликтов зашкаливает, что очень сильно выматывает. Проще расстаться.

Привычка решать проблемы уходом

Так как страх близости «вшит» в подсознание, психика регулярно сталкивается с противоречиями. Один сигнал говорит о том, что из отношений нужно убегать, так как очень скоро начнётся насилие. Либо уже началось, только пока неясно в чём именно оно проявляется. При этом сознательная часть не в состоянии отыскать источник неприятностей. Кажется партнёр меня не любит и способен на предательство, но факты отсутствуют. Какому из двух сигналов верить разобраться не получается.

А что мы делаем когда абсолютно уверены в опасности, но не можем обнаружить её источник? Правильно, от греха подальше сбегаем. Такие девушки в любой непонятной ситуации собирают вещи и убегают. Малейшая ссора, а её уже как ветром сдуло. И чтобы вернуть, приходится доказать, что никаких угроз нет, её любят, ей верны.

Один раз это можно перетерпеть. Но когда спутница взяла за привычку собирать чемоданы, убегать, а потом возвращаться только после плясок с бубном, партнёр начинает уставать. Гарантий требуется всё больше, а поводов для побега меньше не становится. Отношения разваливаются.

Демонстрация своих худших качеств

Избегающий стиль поведения в абсолютном большинстве случаев является чертой тревожно-избегающих людей. А у них в детстве был травмирующий опыт. Если в двух словах, то родитель любил, хвалил и давал присутствие, но потом неожиданно становился тираном, отдалялся, оскорблял, унижал. То «люблю тебя, держи подарок», то «ты бездарность, тупица, без меня пропадёшь, комы ты такая нужна». Так вот, этот компот во взрослой жизни оборачивается странными последствиями.

Психика корректирует поведение таким образом, чтобы окружающие сразу готовились к худшему. По принципу — знай что я очень плохая и у меня много минусов, можно даже сказать я один большой минус. Для чего это делается? Чтобы гарантировать отсутствие насилия. Если все изначально знают, что я плохая и любить мня не за что, то никакого сближения не будет и насилия не последует. Но есть надежда, что кто-то полюбит меня со всеми недостатками, пусть сразу привыкнет к плохому, а я потом раскроюсь с лучшей стороны.

Такой подход по логике действительно должен избавить от привычного сценария, где сначала есть любовь, забота, присутствие и внимание, а потом следуют обвинения, обесценивание, унижение. На практике всё работает не так, но давайте признаем, логика в этом всё же присутствует.

Такие люди в начале знакомства могут вести себя недостойно. На любые ожидания отвечают «я этого не умею, то у меня не получается, это вообще не моё!». При обсуждении бытовых тем, могут заявлять, что-то из серии «я готовить не буду», «если мужику чо то надо, то это его проблема, я тут ни при чём» и вообще жена я отвратительная, ты меня не выдержишь, ты со мной не справишься. Отталкивающая манера диалога отпугивает тех, кто способен на полноценные отношения, а вот мужчины с критически низкой самооценкой видят в этом возможность заслужить одобрение. Поэтому спутники вам попадаются аварийные. Нормальных вы отшили.

Вместо итога

Избегающий стиль поведения это защитная реакция психики. Со стороны никто не видит психо эмоциональной травмы и сам человек не отвергает идею вступления в серьёзные отношения, более того, может к этому стремиться. Но его поступки, действия и поведение в целом представляет из себя высокий забор, который не могут преодолеть адекватные люди. Если к этому добавить инфантильность, то мы получим человека, про которого говорят — у неё лицо противозачаточное.

Можно было бы пожалеть избегающего и окружить его заботой и вниманием, чтобы он перестал бояться насилия и прекратил побеги от близости. Но к сожалению так не работает. Все страхи управляют индивидом из подсознания, а воздействовать вы пытаетесь на сознание. Пока он не получит новый опыт, например через когнитивно-поведенческую терапию, его поведение продолжит оставаться избегающим. И все вышеперечисленные проблемы будут повторяться до тех пор, пока вы не устанете и не сбежите. Или пока не сбежит сам избегающий.