Интересные факты о жизни Лермонтова

Творчество русского поэта Лермонтова хорошо знают не только в России, но и за пределами нашей страны. Его поэмы хорошо известны во всем мире, перевели их на множество языков. Сегодня мы обсудим самые известные факты из интересной жизни поэта.

Предки Лермонтова были людьми состоятельными, однако к моменту появления на свет самого Михаила Юрьевича они существенно обеднели. В детстве Лермонтов имел здоровье, нередко болел, да и в целом – ребенок был нездоровым. Воспитанием юного поэта занималась бабушка. Причина проста – финансовое благосостояние отца не позволяли ему дать сыну достойное образование, а вот его мать была довольно обеспеченной женщиной.

Первая любовь в жизни поэта случилась еще в раннем детстве – и ей он посвятил свой стих «К гению». Лермонтов написал его, когда ему было всего двенадцать лет. Домашнее образование Лермонтова было неплохим – по этой причине он сразу попал в четвертый класс пансиона. Одним из наставников поэта был француз, который когда-то был полковником в наполеоновской армии.

Лермонтов попал на кавказский фронт по причине дуэли с сыном посла. Хотя по итогам поединка никто не был ранен, поэта отправили на передовую. Дуэль была необычной – сначала у дуэлянтов сломались клинки, и они перешли на пистолеты. Однако оппонент промахнулся, Лермонтов же демонстративно выстрелил в воздух. Воином он был мужественным и хладнокровным, чем смог добиться уважения других солдат, но при расспросах о своих заслугах предпочитал молчать.

А еще – Михаил Юрьевич был неплохим художником, хотя основным его занятием все же была поэзия. Когда поэт писал письма, он подписывал их именем Lerma. Суть в том, что поэт представлял своим предком одного высокопоставленного испанского дворянина – Франсиско Лерму.

Лермонтов учился вместе с Белинским, хотя в тот момент он еще не был с ним знаком. В первый раз стихи Лермонтова опубликовали, когда поэту был 21 год, причем автора об этом даже никто не спрашивал. Первая поэма была неплохо принята публикой, но поэт на протяжении нескольких лет отказывался от публикации своих произведений.

Лермонтов был полиглотом. В числе прочих языков он учил азербайджанский – поэт полагал, что знать этот язык, находясь в Азии, необходимо. Любопытно, что жизненный финал Михаила был решен случайным образом. Когда он возвращался из отпуска, решил подкинуть монетку, чтобы узнать, стоит ли ему еще оставаться в Пятигорске. Презренный металл подсказал не уезжать – и Лермонтов погиб на дуэли.

Как говорят, убивший Лермонтова человек хорошо владел шпагой, а вот стрелком был плохим. Тем не менее, для поединка было выбрано огнестрельное оружие. Убийца был расстроен – как говорят очевидцы, он плакал над погибшим поэтом, хотя именно действия последнего стали причиной поединка.

Будущее поэта предсказала гадалка, причем та же самая, что предсказала финал Пушкина. Лермонтов заглянул к ней, когда намеревался уехать на Кавказ. Он сообщил старухе, что планирует уйти со службы, однако она возразила ему, что в Петербург Михаилу никогда не вернуться. Как это ни печально, предсказание сбылось весьма точно.

Поэта лечил врач Пушкина. Когда Лермонтов заболел, Николай I послал к нему своего лучшего лейб-медика Николая Арендта, который до этого лечил Пушкина.

И еще один интересный момент – многие считают, что Лермонтов в 1837 году жил на Садовой улице. Раньше на этом доме была табличка, которая утверждала, что именно тут раньше было место жительства поэта. В действительности Михаил Юрьевич никогда тут не жил, просто в этом доме он гостил у бабушки. Однажды он лишь провел тут пару недель, так как вынужден был задержаться из-за болезни.