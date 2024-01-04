Интересные факты о Петре I: самый известный русский император

Петр I – русский царь, который правил нашим государством в течение 43 лет. Личность нестандартная, талантливый правитель, который провел множество реформ, серьезно повлиявших на жизнь людей в России. Мы собрали несколько самых интересных фактов об этом человеке.

Именно этот император первым прикрепил коньки к ботинкам. Ранее их на Руси просто привязывали веревками. Царь же привез идею классического крепежа после своей поездки в Голландию.

Человеком император был весьма высокого роста. Согласно ряду источников – он был более двух метров. Однако не все знают о том, что богатырем при этом Петр не являлся – у него и обувь-то была всего лишь 38-го размера. Руки были небольшими, а плечи – узкими.

С первой супругой правителю не повезло – женили принудительно, так что через несколько лет он обвинил царицу в госизмене и заточил в монастырь.

Вторая жена императора была простой крестьянкой по имени Марта Скавронская. Говорят, что царь по-настоящему любил ее, нередко разговаривал с ней о разных делах государственной важности, а также внимательно слушал советы. Впрочем, это не помешало ему сурово наказать Екатерину I за измену, поставив заспиртованную голову любовника в банке прямо в ее спальне.

У солдат армии Петра Великого были сложности с определением сторон – не все понимали, где именно право, а где лево. Тогда император велел привязать им к одной ноге сено, а к другой – солому. Офицер в процессе занятий командовал «сено-солома», чтобы рота шла строевым шагом.

Императору была по душе стоматология, он был большим любителем вырывать больные зубы. Говорят, в процессе он увлекался и мог лишить зуба и совершенно здорового человека.

Петр негативно относился к пьяницам. Он даже учредил специальную награду за пьянство – семикилограммовую, изготовленную из чугуна. Пьяницу приводили в полицейский участок и там награждали этим знаком отличия. Своими силами снять ее было нельзя, приходилось качать шею в течение недели.

Император же привез в родную страну тюльпаны. В первый раз луковицы цветов появились у нас в начале восемнадцатого века. Реформатора так очаровали растения, что он даже создал специальное учреждение для выписки растений.

Царь же учредил своеобразное наказание для фальшивомонетчиков. Тех находили легко – по присутствию единообразных денег. Суть в том, что даже государственный монетный двор не мог выпускать одинаковые монетки. Тот же человек, у которого они были – точно фальшивомонетчик. Однако Петр решил сделать так, чтобы таланты преступных элементов служили на благо страны. Их отправляли на государственный монетный двор, чтобы они чеканили монеты именно там.

Некоторые современники утверждали, что Петра подменили во время отъезда за рубеж. Они говорили, что с членами посольства уехал молодой человек, которому нравились русские традиции, а вернулся абсолютно другой – который практически не говорил по-русски и забыл все, что умел до отъезда за рубеж.

Одна из основных реформ Петра – изменение летоисчисления. Именно при нем первый день года начали отмечать в начале января. Согласно царскому указу, отмечать полагалось весело, большое внимание уделять украшениям, устраивать гуляния и так далее.

Как известно, именно этот царь основал Петербург. И он же издал указ, согласно которому никого нельзя было впускать или выпускать из города по ночам. Однажды царь решил проверить – как именно исполняют приказ, и надел для этого платье купца. Испытал двух солдат – один, несмотря на внушительную взятку в десять рублей, не пустил его. Второй пропустил Петра всего за пару рублей. Утром император рассудил – взяточника велел повесить, а бдительного наградил званием капрала.