Импозантный мужчина: как понять и что это означает простыми словами?

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Импозантный мужчина это представитель сильного пола, способный произвести впечатление. Он выглядит величественно и внушительно. Не всегда красив в привычном понимании этого слова, но определённо харизматичен и заметен, благодаря чему выделяется в толпе и привлекает к себе внимание. Термин произошёл от французского «imposant», который так и переводится — представительный. Поэтому оценивая поведение, харизму и манеры мужчины, многие приходят в восторг, выражая свои чувства с помощью одного единственного слова. Давайте перечислим все признаки и качества такого человека.

Как выглядит импозантный мужчина?

При появлении в обществе он сразу бросается в глаза и при дальнейшем общении производит впечатление, которое сильно эмпонирует представительницам нежного пола. Важно понимать, что искусственно такой образ создать не получится, это целый набор характеристик, которые в конечном итоге собираются в единую конструкцию. Можно сказать, что он обладает харизмой, однако это лишь одна из деталей, чтобы получить полную картину, придётся добавить ещё несколько частиц.

Стильно одетый

Даже на первый взгляд импозантный мужчина бросается в глаза на фоне окружающих. Женщины на форумах пишут, что достаточно нескольких секунд, чтобы выделить одного представителя сильного пола в толпе. Чаще всего речь идёт о строгой форме одежды, например пиджаке, рубашке, брюках. Годятся и джинсы. Спортивные костюмы и футболки сильно портят впечатление, представительным такого парня никто не посчитает. До оценки остальных характеристик дело просто не дойдёт.

Брутальный и крепкий

Импозантные мужчины не демонстрируют агрессивность и маскулинность, их физические данные видно невооруженным глазом. Согласно тем же сообщениям на форумах такие представители сильного пола высокие и широкоплечие, с внушительным подбородком и крупными руками, при этом всем своим видом показывают доброжелательность. Вероятнее всего впечатление производит именно контраст, когда перед тобой настоящий самец, который не забыл эволюционировать и превратился в современного, воспитанного человека.

Ровный и статный

Учёные давно вычислили формулу красоты. По их мнению нам кажется привлекательным всё, что соответствует золотому сечению, то есть части тела равны по отношению друг к другу. Если говорить ещё проще — объект пропорционален. Поэтому сутулость, большие уши на маленькой голове, проплешины на макушке или искривление позвоночника, сильно снижает вероятность показаться симпатичным. Импозантный мужчина держит осанку, имеет фотогеничную внешность, прямо стоит и сидит, не горбится и не имеет изъянов в строении тела.

Ухоженный

Не обязательно излишне акцентироваться на на кремах, масках, лосьонах и гелях. Мужчине, чтобы хорошо выглядеть, достаточно соблюдать минимальные требования к уходу за собой. Ровные, аккуратно подстриженные ногти, чистые, не засаленные волосы, своевременное посещение парикмахера, отсутствие заусенцев и грязи на руках. Можно быть уверенным, что на его пятках нет столетней корки и пахнет он приятно. В общем, у вас есть шанс быть импозантным, если вы не потный, вонючий мужик с грязной головой и чёрными пятнами под ногтями.

Вежливость и тактичность

Когда внешне мужчина уже произвёл впечатление, наступает момент диалога. К сожалению, по мнению женщин, в большинстве случаев образ рассыпается и вместо идеала перед ней оказывается «хорошо вылизанный» гопник. Речь спутанная, много слов паразитов, минимум уважения к окружающим и самим женщинам в частности. Не знаком с этикетом, не умеет красиво выражать мысли. Но случаются и исключения, когда приятный молодой человек кроме всего прочего ещё и очень вежливый, тактичный, галантный.

Образован, с широким кругозором

Импозантный мужчина может поддержать любой разговор и не ограничен в своём мышлении. Рядом с ним не придётся слушать про карбюраторы и футбол, он без труда выскажет мнение на тему культуры, литературы, кино. Тонко чувствует интересы собеседницы и знает куда направить диалог, чтобы никто не заскучал. Не спорит, не хвастается, ничего не доказывает. Женщинам такое очень нравится.

Уверен в себе

Импозантный мужчина это буквально синоним адекватной самооценки. Он знает, что хорош, но при этом без труда подкрепляет свои убеждения фактами. Успешен в той области, которой увлечен, чаще всего имеет свой бизнес, либо быстро продвигается по карьерной лестнице. Не компенсирует дефициты за счёт окружающих, не подавляет их своим авторитетом, чувствует дистанцию и не нарушает личных границ. Всегда с высоко поднятой головой, в хорошем настроении, но не слишком эмоционален. Много улыбается, но не хохочет как подросток. Сочетание всех этих факторов укладывается в единый образ уверенного в себе мужчины, не готового выбирать то, что ему не интересно.

Какие женщины могут стать спутницами импозантного мужчины?

Во время подготовки этого материала я вдруг обнаружил, что про импозантных мужчин чаще всего говорят довольно взрослые женщины, в большинстве случаев за 50 лет. Они даже описывают таких представителей сильного пола с позиции «классный парень!». Но как оказалось, все вышеописанные характеристики присуще избирательным мужчинам с адекватными, но при этом высокими требованиями к своей второй половинке.

Образование, ум. Девушка должна быть хорошо образованной и обладать высоким интеллектом. И речь не только про умственные способности, но и про навыки распознавания эмоций собеседника. Импозантные мужчины предпочитают партнерш, с которыми можно договориться, найти компромисс и выйти из конфликта с минимальными потерями. Вы должны уметь сообщать о своих чувствах без обвинений и упрёков, слушать и слышать, знать где лучше промолчать, а где необходимо начать разговор. Глупые люди и инфантильные личности уверенных в себе парней не интересуют.

Независимость. Успешный муж это мечта большинства молодых девушек, желающих устроить свою жизнь за счёт супруга. Чаще всего импозантный мужчина способен обеспечить семью и именно он является локомотивом в брачном союзе, но для того, чтобы отношения начались, девушке придётся продемонстрировать свою независимость и самодостаточность. Никому не хочется иметь детей от спутницы, которая сама в душе ребёнок. Лезть в вашу личную зону ответственности такой партнер не будет.

Жёсткая позиция по ключевым вопросам. В большинстве случаев спутница импозантного мужчины производит впечатление смелой и самоуверенной девушки. Она хорошо чувствует свои личные границы, отчётливо их демонстрирует и не позволяет нарушать. Окружающие могут говорить, что она с характером и в обиду себя не даст. Именно эти характеристики привлекают парней с адекватной самооценкой, потому что он не хочет никого подчинять и подавлять, одновременно с этим управлять второй половинкой ему тоже не интересно. Она должно понимать и чувствовать собственные желания.

Легкодоступность для него при недоступности для других. Многие века идут споры о том, какую девушку считать идеальной. Ту, которую легко заполучить или ту, которая больше похожа на неприступную крепость. С одной стороны хочется насладиться присутствием спутницы без плясок с бубном, с другой процесс завоевания кажется увлекательным. Психологи эту загадку давно разгадали. Люди, которые построили свои отношения на взаимной симпатии и уважении, всегда знали что им нужно и не разменивались на ерунду, а при встрече друг с другом быстро поняли, что влюбились. Поэтому идеальная женщина та, которая быстро и легко отдалась своему мужчине, при том что всегда отвергала остальных. Более подробно этот процесс я описывал в других статьях, здесь останавливаться не будем

Женственность в поступках и поведении. Очень часто женщины конкурируют с мужчинами, вступая в заочный конфликт со всем противоположным полом. Сражаются за равноправие там, где им удобно и прикидываются слабыми девочками там, где выгоды нет. Мужчину всё это раздражает и раз уж вы затеяли войну, то давайте мы будем гнуть линию патриархата, а вы, если очень хотите, попробуйте победить нас и отстоять матриархат. Считаете, что мужчина добытчик и должен платить за вас на свидании, тогда не кричите в случае насилия, мы же охотники, берём желаемое доступными методами. Импозантный мужчина с девушками не конфликтует и не воюет, он их любит. Поэтому обращает внимание на проявление женственности во всём, что связано с представительницами нежного пола. Ищет взрослую девушку, а не пятилетнюю девочку в теле 30 летней женщины.

Вместо итога

Однозначного описания термина «импозантный мужчина» не существует. Из полученной информации я сделал вывод, что это скорее индивидуальная оценка. Я перечислил характеристики, без которых невозможно получить такой статус, но нельзя забывать о том, что даже обладая всем этим, вас могут не причислить к категории импозантных. Впрочем, кубков и медалей за это всё равно не дают, поэтому гнаться за званиями было бы глупо. Гораздо важнее сосредоточиться на своём эмоциональном комфорте, следить за собой, заниматься спортом и поддерживать здоровья на уровне, достаточном для качественной жизни. Всё остальное субъективно.