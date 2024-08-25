Игра в хомяка это мини приложение кликер Homstar Combat, расположенное прямо внутри мессенджера телеграм. Согласно заявлениям разработчиков заработанные монеты можно будет получить в виде криптовалюты на свой кошелёк сразу после листинга. Таким образом многие посчитали разумным поучаствовать в раздаче коинов, тем более сама игра оказалась на удивление увлекательной. На момент написания статьи в ней заргистрированно более 83 миллионов пользователей.

Как скачать игру хомяк в телеграм?

Ежемесячно около 300 человек вбивают в поисковую строку запрос «игра в хомяка что это в телеграмме», а это значит, что далеко не все знают подробностей нашумевшего кликера. Ранее в сети была популярна другая тапалка, notcoin. Игроки от нечего делать тыкали пальцами в приложение, кто-то использовал его как способ снять стресс, а по итогу все участники получили монеты. Новость быстро разлетелась по интернету, желающих стать обладателями крипты за простые действия в смартфоне сильно прибавилось. Этим и объясняется успех Hamster Combat.

Для того чтобы начать играть, не нужно совершать никаких сложных действий. Достаточно перейти по ссылке бота и нажать Play. Приложение расположено прямо внутри месенджера, его не нужно загружать и скачивать. Регистрироваться тоже не придётся.

Как зарабатывать в хомяке?

Многие ушлые блогеры запустили рекламные кампании с целью привлечения пользователей по реферальной программе. В этом безусловно нет ничего зазорного, однако нашлись те, кто обещал реальные заработки. Конечно же относиться к игре как к работе было бы глупо, потому что это как минимум не соответствует действительности. Hamster combat был, есть и останется развлечением. По сюжету вы начинающий криптоинвестор, которому нужно добывать монеты, кликая по хомяку и тратить их на карточки, каждая из которых увеличивает вашу прибыль в час.

Изначально ходили слухи, что заплатят именно за прибыль в час. Чем она больше, тем больше игрок получит настоящих денег. Но и тут не стоит рассчитывать на миллионы, скорее всего доход ограничиться несколькими тысячами рублей. Поэтому думаю стоит предупредить всех, кто задумает начать тапать — Hamster Combat это игра, не думайте о ней слишком много. Тем не менее шанс получить какие-то деньги всё же есть. Но придётся совершать определённые действия, о которых предлагаю поговорить.

Получаем монеты

Действие первое — заходить. Прибыль в игре начисляется автоматически, но только в течении трёх часов. Поэтому в приложение необходимо заходить регулярно. Действие второе — кликать по хомяку. За каждое нажатие вам начисляются монеты. Действие третье — ежедневная награда. Каждый день в игре просто так выплачивается вознаграждение. Сначала 500 монет, затем 1 000 и так до 5 000 000 на 10 день. А потом всё заново. Действие четвёртое — шифр. Также ежедневно можно ввести шифр в специальное окно и получить за это 1 000 000 монет. Сам шифр без труда можно узнать в группах посвященных игре, он каждый день новый. Действие пятое — комбо. За покупку трёх карточек, дают 5 000 000 монет. Какие именно карточки покупать сегодня, нужно смотреть в тех же группах.

Развиваем свою биржу

По сценарию игры вам нужно прокачать своего хомяка до максимального уровня. Для этого необходимо увеличивать показатель «прибыль в час» и повышать статус. Открываем вкладку майнинг и видим всё, что нам нужно покупать. На каждой карточке указано сколько она стоит и сколько прибыли будет приносить в час. Чем больше купите, тем выше доход. Обратите внимание, что к покупке доступны не все карточки. Например, чтобы купить одну, нужно сначала прокачать до определённого уровня другую. Только потом нужный вам актив разблокируется.

Со временем стоимость карточек увеличивается, а вот прибыль они приносят всё меньше. Это важно учитывать при планировании стратегии. Чтобы повышать статус нужно просто копить монеты, например чтобы стать грандмастером придётся накопить 100 000 000. Самые крутые здесь Creator, для достижения этого уровня необходимо заработать 18 миллиардов монет.

Листинг, айрдроп, крипта..

Листинг переносился неоднократно, обещанного айрдропа игроки ждут уже почти полгода. Не исключено, что его не будет вовсе. Если вы где-то услышали, что здесь на халяву раздают большие деньги, то знайте, вас обманули. Если вы надеетесь на выплаты сотен тысяч рублей, то тоже бросайте это занятие. Хомяк это онлайн забава с очень привлекательным дизайном и интересным сюжетом. Недавно добавились головоломки и появляется много новых карточек.

Весело провести время и получить шанс на получение крипты за игру, вот единственный адекватный мотив данной тапалки. Ничего не ожидайте и тогда не придётся разочаровываться. Я, кстати, вхожу в число сумасшедших, прокачал своего хомяка до уровня Lord и на момент написания статьи моя прибыль в час превысила 6 500 000 монет. Мне как инвестору интересно было пройти этот виртуальный путь, построить собственную стратегию увеличения капитала и проверить законы финансов в игровой среде. Жаль что я поздно узнал о Hamster Combat, было бы прикольно зайти в самом начале. До связи!