Хроническое несчастье: почему многим привычно быть жертвой?

Хроническое несчастье это череда событий, причиняющих морально-нравственные страдания, лишающих благ и комфорта, приносящих потери ресурсов. Недостаток, дефицит, нужда и потери становятся привычными, но самое удивительное здесь то, что в абсолютном большинстве случаев всё это является личным выбором человека. Быть жертвой — осознанное решение, которое как ни странно принимается ради получения вторичной выгоды.

Каждая привычка, наносящая урон индивиду, появилась в результате навязанных убеждений или неудачного опыта. Сформированная выученная беспомощность( как ни крути всё равно будет плохо) заставляет психику перестраиваться и адаптироваться к внешним обстоятельствам. Поведение корректируется таким образом, чтобы не навлечь на себя ещё больше бед, чем есть прямо сейчас. А мы со стороны видим человека, который умышленно остаётся по уши в навозе и даже не пытается выбраться. Словно ему здесь нравится. Давайте вспомним привычки, способные привести к хроническому несчастью.

Вера в справедливость

Одной из самых загадочных психоэмоциональных травм считается вера в справедливый мир. Когда индивид очень долго наблюдает необоснованные наказания, в его сознании теряется логика добра и зла. Чаще всего такие люди пережили диктатуру, тиранию и беззаконие. Психика сначала пытается найти определенные закономерности, а когда с ужасом обнаруживает, что их нет, пытается избавиться от ответственности и уйти в убеждение «мир справедлив, всё происходит именно так как должно». Ни к чему искать объяснения, нужно просто смириться.

В результате задушенная в парке девушка это не проблема, просто сама виновата, что искала то и нашла, произошло то, что должно было произойти. Если кого-то посадили в тюрьму, значит было за что. Если сотрудник полиции превысил полномочия, значит кто-то вывел его из себя и вообще просто так ничего не бывает, есть какая-то причина! Всё находится в балансе, случилось, значит так должно быть. Что ни делается, всё к лучшему. В Китае многие до сих пор считают, что нельзя спасать тонущего человека. Зачем вмешиваться в его судьбу, мир справедлив, наверное ему суждено умереть сейчас, я не имею права влиять на решения Всевышнего.

Страдания во имя счастья

Хронически несчастные люди убеждены, что для достижения счастья необходимо пройти через испытания, лишения и страдания. С неба ничего не падает, нужно заслужить, добиться, доказать что достоин. В психологии есть специальный термин — мазохистический тип личности. Им важно оставаться там где плохо, потому что они верят в награду, которая за это положена.

Отношения с партнёром давно не приносят удовольствия и регулярно оборачиваются эмоциональным насилием? Вроде бы пришла пора их заканчивать, но хронически несчастный предпочитает бороться за любовь. Девушка отказала? Следовало бы отправиться на поиски другой, но ведь именно здесь мазохисты видят возможность доказать своё превосходство, заслужить одобрение, «нарваться» на похвалу. Начальник на работе не уважает, не ценит и мало платит? Надо увольняться, но так думают далеко не все. Кто если не я? Остальные за такие деньги не будут работать, а я молодец. Не многие вообще справятся с такими обязанностями, а я вывожу!

Попытка контролировать

Мы уже выяснили, что жизнь несправедлива и в ней часто случаются события, которые мы совершенно не заслуживаем. А также имеющиеся блага могут не заслуживать те, кто ими обладает. Говорить о том, что начальника нужно уважать только потому что он начальник и раз так случилось, значит с этим нужно смириться, глупо. Но бывает ещё одна не менее коварная привычка — пытаться контролировать происходящее вокруг.

С одной несправедливостью мириться никак нельзя, а другую нужно просто отпустить. Люди, которые не научились разделять эти понятия, регулярно входят в коммуникацию с позиции родителя. Мужчина становится абьюзером, женщина тираном, друг начинает учить жизни. Они считают, что поступки их вторых половинок являются отражением их значимости, поэтому вынуждены пристально следить и корректировать поведение. Если жена мне изменит, значит я олень. Если муж заведёт любовницу, значит я никчёмная, бревно, жирная, страшная.

Когда самооценка завязывается на внешних объектах, мы вынуждены эти объекты контролировать. К счастью это ещё никого не привело и вас не приведёт. Нужно научиться жить с позиции «предательство других не входит в мою зону ответственности». Ошибки моих друзей и родственников это их личный опыт. Меня не спрашивали, значит моего носа в их жизни быть не должно. Если какие-то поступки в свой адрес я сочту несправедливыми, я просто не буду с ними мириться. А вот уберегать всех вокруг от этих неправильных поступков точно не моя задача.

Требование соответствия своим ожиданиям

Нам кажется, что мы знаем как должно быть. Расцениваем действия окружающих как правильное и неправильное. Очень часто люди не хотят делать так, как хотим мы и тогда нам кажется, что они умышленно вредят. Девушка начиталась красивых романов про любовь и теперь ждёт принца, но мужчины говорят о каких-то своих потребностях, у них есть желания, личные границы, собственное мнение. Идиоты!

Позвала подругу погулять, но она не пошла, потому что ей важнее подготовиться к экзаменам. Глупая! Думает этот диплом ей что-то даст! Пригласил товарища покататься на сноуборде, но он отказался, потому что решил провести вечер со своей девушкой. Каблук! Девчонка сегодня есть, завтра нет, а мужскую дружбу предавать это преступление! Бабораб!

Пытаясь заставить людей соответствовать собственным ожиданиям вы игнорируете их потребности. В результате все вокруг начинают протестовать и не хотят слышать нравоучения. А вам кажется, что все они живут неправильно. Нормальных людей не осталось совсем! Старшее поколение ждёт когда запретят интернет и гаджеты, девушки презирают мужчин, мужчины гневно высказываются о женщинах, родители бесятся от того что сын выбрал не ту невесту, дочь влюбилась не в того парня, и все поступили учиться не туда! Как стать счастливым, когда все раздражают, непонятно.

Поиск подтверждений худшим ожиданиям

Когда мы в чём-то убеждены, психика начинает искать доказательства. А кто ищет, тот всегда найдёт. В психологии этот феномен получил специальное название — проективная идентификация. Проще говоря индивид верит в то, что какой-то человек его ненавидит, своим поведением он спровоцирует его на действия, после которых можно будет воскликнуть — я же говорил, я так и знал!

Допустим жена считает, якобы муж с ней груб. Подсознательно она будет вести себя так, чтобы раздражать и злить, а когда он не выдержит и крикнет, тут же получит доказательства своим предположениям. Воооот, я же говорила, ты на меня орёшь, ты грубиян, хам, тиран!

Этот механизм используется довольно часто, в итоге хронически несчастные люди постоянно сталкиваются с реализацией своих подсознательных страхов. Они верят в плохое и это плохое происходит, потому что они сделали всё чтобы так было. В данном случае вторичная выгода заключается в подтверждении своей точки зрения. Очень надо вывести мужа из себя, получить на свою голову крики и оскорбления, лишь бы психика успокоилась, убедившись в своей правоте.

Ожидание идеального момента

Многие люди несчастны только потому что ждут изменения контекста. Это я сейчас грустный, а вот будет у меня своя квартира, сразу развеселюсь. Сейчас всё бесит, потому что денег не хватает, вот поднимут мне оклад, сразу стану добрым. Выйду замуж и перестану нервничать. Женюсь и не будет проблем с физической близостью. Перееду в город, тоска меня и отпустит. В результате индивид с головой погружается в синдром отложенной жизни.

Только есть одна маленькая загвоздка. Счастье не зависит от внешних обстоятельств, это внутреннее ощущение. Наверное вы думаете, что это просто мотивирующая фраза из умных книжек? А вот и нет. Теория гедонической адаптации была неоднократно испытана десятками психологов и она наглядно продемонстрировала как меняется уровень удовлетворённости индивида в зависимости от контекста.

Станете вы жить в разы лучше или в разы хуже для психики всё равно. Спустя непродолжительное время она адаптируется к новым условиям и вернёт интенсивность переживаний на прежний уровень. Вы будете также несчастны как сейчас, если завтра окажетесь во дворце из золота. И также счастливы как сейчас, если вдруг завтра свалитесь на самое дно. Сознание всё нивелирует и восстановит эмоциональный комфорт на привычное значение. Учитесь быть счастливым здесь и сейчас, никакие внешние изменения ситуацию не исправят.