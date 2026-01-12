Хординг: когда «на всякий случай» превращается в захламление квартиры

Хординг, или патологическое накопительство, это серьезное состояние, при котором человек чрезмерно приобретает и хранит ненужные вещи, для которых нет места. Представьте дом, заваленный предметами, где каждый уголок заполнен, а проходы едва различимы. Такое поведение выходит за рамки обычного сохранения имущества, влияя на качество жизни и создавая проблемы для накопителя и его окружения. По сути, хординг – это нарушение, при котором обычная запасливость перерастает в неконтролируемый хаос.

Что такое хординг: болезнь или просто беспорядок? Хординг это не обычное коллекционирование. Он характеризуется навязчивым желанием приобретать и неспособностью выбрасывать предметы, даже сломанные или бесполезные. Люди испытывают сильный дискомфорт при мысли о расставании с любой вещью, будь то старый журнал или вышедшая из строя техника. Однажды притащив в квартиру найденный на улице старый табурет, человек уже никогда не расстанется с ним.

Важно отличать хординг от разумных запасов ресурсов, необходимых для выживания и поддержания привычного уровня жизни. Накопители часто собирают вещи без практической ценности, а сам процесс становится самоцелью, поглощая время и энергию. Лозунг такого индивида — выбрасывать жалко, наверняка когда-нибудь пригодится! Законы многих стран регулируют подобные случаи, особенно когда они создают антисанитарию, пожарную опасность или неудобства для соседей, угрожая общественной безопасности. Однако патология не поддаётся требованиям властей, расхламлённое помещение уже спустя пару недель снова превратится в склад барахла..

Откуда берется хординг: причуды разума? Причины хординга многогранны и до сих пор изучаются. Исследования связывают его с антропоморфизмом – склонностью наделять предметы человеческими качествами. Для накопителя выбросить вещь равносильно потере, вызывая сильный эмоциональный стресс и чувство вины. Выкинуть вышеупомянутый табурет всё равно что ребёнка на улице оставить. У стула есть душа, нельзя же просто так взять и бросить его одного на свалке…

Молодые люди, особенно женщины, чаще демонстрируют ранние проявления хординга. Есть данные о наследственной предрасположенности, указывающие на роль генетики в развитии этого состояния. Также жизненные травмы – утраты, депрессия, финансовые кризисы – могут служить триггерами, превращая накопление в механизм психологической защиты или способ справиться с внутренним дискомфортом. Пережитый период нищеты часто оборачивается стремлением к накопительству. Даже самая ненужная вещь в какой-то момент может оказаться полезной, а значит нужно держать в квартире всё, что однажды попало в руки.

Чем опасен хординг: когда уют становится тюрьмой? Последствия хординга серьезны и затрагивают многие аспекты жизни. Запущенный дом превращается в непроходимый лабиринт с заблокированными выходами, создавая критическую пожароопасность и препятствуя эвакуации. Скопление мусора приводит к антисанитарии, появлению вредителей и риску обрушения предметов, что угрожает здоровью и жизни жильцов.

Это состояние негативно влияет на близких и соседей, вызывая конфликты и отчуждение. Напряженность в семье, проблемы на работе, социальная изоляция и даже развитие серьезных соматических болезней – всё это печальные итоги неконтролируемого накопительства. Качество жизни людей с хордингом может быть критически снижено, хотя сами они редко признают наличие проблемы. Квартира завалена мусором, но на что ни посмотри, всё надо!

Как диагностируют хординг: есть ли чёткие критерии? Для точной диагностики хординга специалисты используют четкие критерии, описанные в Диагностическом и статистическом руководстве по психическим расстройствам (DSM-5). Ключевые признаки включают постоянные трудности с выбрасыванием вещей, независимо от их реальной или предполагаемой ценности, и сильный дискомфорт при любой попытке расставания с ними.

В результате жилое пространство чрезмерно захламлено, его нельзя использовать по назначению, если не вмешиваются посторонние, например, родственники или специальные службы. Хординг значительно ухудшает социальную, профессиональную или личную жизнь человека, мешая нормальному функционированию. Диагноз ставится только после исключения других медицинских или психических причин, чтобы убедиться, что накопительство не является симптомом другого расстройства.

Вместо итога

Хорошая новость в том, что хординг поддается лечению, хотя это длительный и сложный процесс, требующий терпения. Специфических препаратов для лечения самого хординга пока не существует. Однако, для снятия сопутствующих тревоги или депрессии, которые часто сопровождают это состояние, могут назначаться некоторые антидепрессанты, например, из группы СИОЗС.

Основной метод лечения – это психотерапия, в частности, когнитивно-поведенческая (КПТ). Специалисты помогают человеку изменить его отношение к вещам, научиться распознавать и преодолевать причины, по которым ему так трудно расставаться с предметами. Важна поддержка семьи и близких, а также практическая помощь в организации и расхламлении пространства, чтобы восстановить порядок. Это путь к возвращению контроля над своей жизнью и обретению гармонии.