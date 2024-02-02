Грецкие орехи. Польза и вред для организма

О польза грецких орехов для здоровья было известно еще со времен самого Гиппократа. «Отец медицины» уже тогда писал трактаты с рекомендациями давать этот орех детям и пожилым людям. Современная медицина детально изучила химический состав и целебные свойства этого продукта. Какую же пользу принесет нам грецкий орех? И кому его рекомендовано не употреблять?
Польза для организма
Грецкий орех благодаря витаминам группы В, витамину Е и РР, связке микроэлементов магний-цинк-натрий оказывает мощную помощь нашему мозгу. С целью профилактики задержки умственного развития педиатры советуют давать этот орех детям ежедневно, начиная с возраста 2 лет. Ежедневно ребенок до 12 лет может съедать 5-7 орешков.
Важен грецкий орех как уже интенсивно растущему молодому организму, так и будущему малышу. Беременные женщины также должны взять за привычку съедать 10 орехов ежедневно. Магний, цинк и натрий помогут правильной закладке клеток головного мозга, развитию нервной системы будущего малыша. Чтобы поддерживать работу мозга в отличном состоянии, эти чудо-орешки стоит употреблять почаще и людям пожилого возраста.
Какую пользу принесут орехи дошкольникам и школьникам
- Улучшение памяти.
- Способность концентрироваться.
- Быстро думать и реагировать.
- Снизиться утомляемость.
- Способность воспринимать большие объемы информации.
- Спокойный, глубокий сон.
Здоровье кровеносной системы
Грецкий орех – эффективная профилактика сезонной анемии, атеросклероза, тромбоза, варикозного расширения вен. Мононасыщенные жирные кислоты в составе орешков улучшают эластичность стенок капилляров, кровеносных сосудов, сердечной мышцы. Грецкий орех при ежедневном приеме длительностью в 2-3 месяца повышает количество гемоглобина, снижает холестерин и сахар, улучшает общую формулу крови.
Благодаря жирным кислотам ускоряется обновление и выработка клеток крови. Поэтому грецкий орех обязательно нужно употреблять ежедневно после перенесенных простудных, вирусных заболеваний, в период сезонной эпидемии, при сильных кровопотерях. С этой же причины полезен орех и для беременных. Данный продукт поможет правильной закладке кровеносной системы малыша, будет оказывать профилактический эффект анемии у матери. Ведь малокровье – частый диагноз среди беременных.
Для мужской силы
Проблемы с потенцией могут решить особые продукты питания. И в этот список афродизиаков относится и грецкий орех. Он усиливает половое влечение, повышает либидо химическим путем. Удачный состав микроэлементов и аминокислот способствует омоложению репродуктивной мужской системы, на физиологическом уровне влияет на проявление мужской потенции. Не зря врачи настоятельно рекомендуют мужчинам активно начать есть грецкие орехи за 2-3 месяца до планируемой беременности. Как показали клинические исследования, продукты-афродизиаки улучшают качество спермы. И это повышает шансы на удачное зачатие.
Другие полезные свойства грецкого ореха
- Стимулирует перистальтику кишечника, помогает при запорах.
- Полезен для глаз.
- Настойки из ореха используются как природное успокаивающее средство.
- Для укрепления иммунитета.
Противопоказания и вред
Кому нельзя есть грецкие орехи? Аллергия на грецкие орехи является достаточно распространенным явлением. Поэтому детям и беременным на пробу можно взять половинку ореха. Если не появились сыпь, раздражение, болевые ощущения в животе, то на следующий день можно попробовать целый орешек. И так постепенно увеличивать количество съеденных орехов за день.
Нельзя употреблять людям, у которых диагностировали ряд кожных заболеваний. Даже 2-3 съеденных орешка нередко провоцируют обострение псориазов, экзем, нейродермитов. Грецкий орех не является диетическим продуктом, у него высокая калорийность. Орех нельзя употреблять людям с ожирением и тем, кто склонен к быстрому набору веса.