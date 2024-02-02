Грецкие орехи. Польза и вред для организма

О польза грецких орехов для здоровья было известно еще со времен самого Гиппократа. «Отец медицины» уже тогда писал трактаты с рекомендациями давать этот орех детям и пожилым людям. Современная медицина детально изучила химический состав и целебные свойства этого продукта. Какую же пользу принесет нам грецкий орех? И кому его рекомендовано не употреблять?

Польза для организма

Грецкий орех благодаря витаминам группы В, витамину Е и РР, связке микроэлементов магний-цинк-натрий оказывает мощную помощь нашему мозгу. С целью профилактики задержки умственного развития педиатры советуют давать этот орех детям ежедневно, начиная с возраста 2 лет. Ежедневно ребенок до 12 лет может съедать 5-7 орешков.

Важен грецкий орех как уже интенсивно растущему молодому организму, так и будущему малышу. Беременные женщины также должны взять за привычку съедать 10 орехов ежедневно. Магний, цинк и натрий помогут правильной закладке клеток головного мозга, развитию нервной системы будущего малыша. Чтобы поддерживать работу мозга в отличном состоянии, эти чудо-орешки стоит употреблять почаще и людям пожилого возраста.

Какую пользу принесут орехи дошкольникам и школьникам

Улучшение памяти.

Способность концентрироваться.

Быстро думать и реагировать.

Снизиться утомляемость.

Способность воспринимать большие объемы информации.

Спокойный, глубокий сон.

Здоровье кровеносной системы

Грецкий орех – эффективная профилактика сезонной анемии, атеросклероза, тромбоза, варикозного расширения вен. Мононасыщенные жирные кислоты в составе орешков улучшают эластичность стенок капилляров, кровеносных сосудов, сердечной мышцы. Грецкий орех при ежедневном приеме длительностью в 2-3 месяца повышает количество гемоглобина, снижает холестерин и сахар, улучшает общую формулу крови.

Благодаря жирным кислотам ускоряется обновление и выработка клеток крови. Поэтому грецкий орех обязательно нужно употреблять ежедневно после перенесенных простудных, вирусных заболеваний, в период сезонной эпидемии, при сильных кровопотерях. С этой же причины полезен орех и для беременных. Данный продукт поможет правильной закладке кровеносной системы малыша, будет оказывать профилактический эффект анемии у матери. Ведь малокровье – частый диагноз среди беременных.

Для мужской силы

Проблемы с потенцией могут решить особые продукты питания. И в этот список афродизиаков относится и грецкий орех. Он усиливает половое влечение, повышает либидо химическим путем. Удачный состав микроэлементов и аминокислот способствует омоложению репродуктивной мужской системы, на физиологическом уровне влияет на проявление мужской потенции. Не зря врачи настоятельно рекомендуют мужчинам активно начать есть грецкие орехи за 2-3 месяца до планируемой беременности. Как показали клинические исследования, продукты-афродизиаки улучшают качество спермы. И это повышает шансы на удачное зачатие.

Другие полезные свойства грецкого ореха

Стимулирует перистальтику кишечника, помогает при запорах.

Полезен для глаз.

Настойки из ореха используются как природное успокаивающее средство.

Для укрепления иммунитета.

Противопоказания и вред

Кому нельзя есть грецкие орехи? Аллергия на грецкие орехи является достаточно распространенным явлением. Поэтому детям и беременным на пробу можно взять половинку ореха. Если не появились сыпь, раздражение, болевые ощущения в животе, то на следующий день можно попробовать целый орешек. И так постепенно увеличивать количество съеденных орехов за день.

Нельзя употреблять людям, у которых диагностировали ряд кожных заболеваний. Даже 2-3 съеденных орешка нередко провоцируют обострение псориазов, экзем, нейродермитов. Грецкий орех не является диетическим продуктом, у него высокая калорийность. Орех нельзя употреблять людям с ожирением и тем, кто склонен к быстрому набору веса.