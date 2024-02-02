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Грецкие орехи. Польза и вред для организма

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О польза грецких орехов для здоровья было известно еще со времен самого Гиппократа. «Отец медицины» уже тогда писал трактаты с рекомендациями давать этот орех детям и пожилым людям. Современная медицина детально изучила химический состав и целебные свойства этого продукта. Какую же пользу принесет нам грецкий орех? И кому его рекомендовано не употреблять?

Грецкие орехи. Польза и вред для организма

Польза для организма

Грецкий орех благодаря витаминам группы В, витамину Е и РР, связке микроэлементов магний-цинк-натрий оказывает мощную помощь нашему мозгу. С целью профилактики задержки умственного развития педиатры советуют давать этот орех детям ежедневно, начиная с возраста 2 лет. Ежедневно ребенок до 12 лет может съедать 5-7 орешков.

Важен грецкий орех как уже интенсивно растущему молодому организму, так и будущему малышу. Беременные женщины также должны взять за привычку съедать 10 орехов ежедневно. Магний, цинк и натрий помогут правильной закладке клеток головного мозга, развитию нервной системы будущего малыша. Чтобы поддерживать работу мозга в отличном состоянии, эти чудо-орешки стоит употреблять почаще и людям пожилого возраста.

Какую пользу принесут орехи дошкольникам и школьникам

  • Улучшение памяти.
  • Способность концентрироваться.
  • Быстро думать и реагировать.
  • Снизиться утомляемость.
  • Способность воспринимать большие объемы информации.
  • Спокойный, глубокий сон.

Здоровье кровеносной системы

Грецкий орех – эффективная профилактика сезонной анемии, атеросклероза, тромбоза, варикозного расширения вен. Мононасыщенные жирные кислоты в составе орешков улучшают эластичность стенок капилляров, кровеносных сосудов, сердечной мышцы. Грецкий орех при ежедневном приеме длительностью в 2-3 месяца повышает количество гемоглобина, снижает холестерин и сахар, улучшает общую формулу крови.

Благодаря жирным кислотам ускоряется обновление и выработка клеток крови. Поэтому грецкий орех обязательно нужно употреблять ежедневно после перенесенных простудных, вирусных заболеваний, в период сезонной эпидемии, при сильных кровопотерях. С этой же причины полезен орех и для беременных. Данный продукт поможет правильной закладке кровеносной системы малыша, будет оказывать профилактический эффект анемии у матери. Ведь малокровье – частый диагноз среди беременных.

Для мужской силы

Проблемы с потенцией могут решить особые продукты питания. И в этот список афродизиаков относится и грецкий орех. Он усиливает половое влечение, повышает либидо химическим путем. Удачный состав микроэлементов и аминокислот способствует омоложению репродуктивной мужской системы, на физиологическом уровне влияет на проявление мужской потенции. Не зря врачи настоятельно рекомендуют мужчинам активно начать есть грецкие орехи за 2-3 месяца до планируемой беременности. Как показали клинические исследования, продукты-афродизиаки улучшают качество спермы. И это повышает шансы на удачное зачатие.

Другие полезные свойства грецкого ореха

  • Стимулирует перистальтику кишечника, помогает при запорах.
  • Полезен для глаз.
  • Настойки из ореха используются как природное успокаивающее средство.
  • Для укрепления иммунитета.

Противопоказания и вред

Кому нельзя есть грецкие орехи? Аллергия на грецкие орехи является достаточно распространенным явлением. Поэтому детям и беременным на пробу можно взять половинку ореха. Если не появились сыпь, раздражение, болевые ощущения в животе, то на следующий день можно попробовать целый орешек. И так постепенно увеличивать количество съеденных орехов за день.

Нельзя употреблять людям, у которых диагностировали ряд кожных заболеваний. Даже 2-3 съеденных орешка нередко провоцируют обострение псориазов, экзем, нейродермитов. Грецкий орех не является диетическим продуктом, у него высокая калорийность. Орех нельзя употреблять людям с ожирением и тем, кто склонен к быстрому набору веса.

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