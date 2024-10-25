Голддигерша: девушка, вступающая в отношения из-за денег

Голддигерша (золотоискательница) это термин из молодёжного сленга, обозначающий девушек, склонных вступать в отношения не по любви, а из корыстных побуждений. В поиске выгоды и, в первую очередь, денег, такая представительница нежного пола способна выйти замуж без симпатии и романтических чувств, исключительно с целью наживы. Слово появилось в США и всегда носило негативный окрас, при том что использовать его начали работницы сферы развлечений, проще говоря девушки оказывающие интим услуги. Так они описывали коллег, желающих вступить в брак по расчету.

В 1919 году вышла пьесса под названием «золотоискательницы», но многие даже не понимали о чём речь, наивно полагая, что постановка расскажет о реальных золотоискателях. Тем временем слово постепенно ушло в народ и с его помощью клеймили всех без разбора. Некоторые женщины были вынуждены выходить замуж за нелюбимого человека, чтобы сохранить своё положение в обществе и финансовое благополучие, кто-то правда влюблялся в пожилых мужчин, но и тех и других осуждали за их выбор. Голддигершами становились даже те, кому банально повезло встретить обеспеченного спутника.

Суть проблемы голддигерш

Первоначально голддигерши вызывали гнев и раздражение потому что их подозревали в мошенничестве, основанном на корысти. Молодая девушка выходит замуж за пожилого мужчину, который ни сегодня так завтра отправится на тот свет. Выжидая некоторое время она точно знает, что богатство не за горами. Подобное поведение люди считали недопустимым и пытались с ним бороться, но позже выяснилось, что сами «дедушки» прекрасно понимают что происходит. Смерть не за горами, а побыть в объятиях красивой женщины очень хочется. Миллионы с собой не заберёшь, так почему бы не осчастливить свою спутницу, даже если любовь длилась недолго?!

Позже проблему увидели в попытках убийства богатых стариков. Ждать можно очень долго, а падать в объятия деда довольно быстро надоедает. Особенно отчаянные голддигерши предпочитали ускорить процесс ртутью в чайник или иными хитрыми способами. Благо фармакология наука точная и найти волшебное зелье труда не составляет. Однако на одних подозрениях судебное разбирательство держаться не может, необходимы доказательства. А их как правило нет, просто потому что большинство золотоискательниц не идут на преступление. Живут богатую и счастливую жизнь, ни в чём не нуждаются. Придёт день и наследство упадёт в руки. Более того, коварная дама может ускорить встречу с Богом и для молодого мужа. Да и для работяги тоже. Мы то хорошо знаем как отравительница Тамара Иванютина забавы ради лишила жизни десятки человек. Не каждая голддигерша способна даже подумать о таком.

На сегодняшний день проблем осталось только две. Первая — несправедливые судебные решения, при которых ни дня не работавшая женщина подаёт на развод и получает половину имущества богатого супруга, а попутно и алименты на ребёнка. Которого почти всегда оставляют с матерью. Кто-то считает, что девушка инвестировала в брак своё время и силы, направляя энергию на создание уютной домашней атмосферы, что и позволило партнёру озолотиться. Другие в корне не согласны с подобными высказываниями. Дискуссия может длиться целое столетие, но обеспеченные представители сильного пола всё чаще хотят обезопасить себя и заключают брачные договора.

Вторая — сложность поиска спутницы. Любовь за деньги всегда была популярна и огромное количество мужчин совсем не против такой коммуникации. Иначе содержанок просто не существовало бы. Однако как быть человеку, который хочет искренней любви? Как вычислить голддигершу и вовремя отказаться от продолжения отношений? Не денег жалко, а времени. Обменять доллары на интим это скорее фетиш, а вот точно знать, что партнёрша выбрала тебя за внутренние характеристики, а не денежную обёртку, это уже совсем другое. Но отделить мух от котлет стало практически невозможным.

Причины распространения голддигерш

Сложно сгрести всех под одну гребёнку, у людей могут быть совершенно разные мотивы. Нельзя отрицать того факта, что многим девушкам нравятся сами эмоции. Например опросы показывают, что среди популярных фетишей присутствует не только фантазия об изнасиловании, но и оказание интимных услуг за оплату. Естественно представления здесь далеки от реальности, никто не хочет переспать с бомжом на грязной земле поздней осенью, но побывать в ситуации, когда парень взял силой, мечтают около 30% представительниц нежного пола. Стать содержанкой это тоже одна из фантазий.

Но тут важно понимать, что все эти фетиши не возникают на пустом месте. Всему виной либо страх, который хочется прожить в безопасной среде, либо отголоски прошлого. Бедность и патриархат заставили многих женщин существовать в условиях полного бесправия. Брак по расчёту это наша история, которую вычеркнуть из памяти не получится. Девочек всегда и везде отдавали замуж за пожилых мужчин. Чтобы не повторяла судьбу родителей, которые адским трудом добывали кусок хлеба или чтобы поправить собственное материальное положение. Ведь взрослые дяди платили большие деньги.

Голддигерши стали ответом на экономическое неравенство и социальную стигматизацию. Когда жительницы одной страны за 1000 долларов вынуждены без сна и отдыха работать на заводе, а житель другой может дать ей эти же деньги за банальное присутствие, возникает соблазн. Когда женщина «по факту обязана» тащить на себе весь быт, а её партнёр лежит на диване и нагло отказывается помогать, считая себя привилегированным в обществе исключительно по половому признаку, этот соблазн усиливается. На выходе создаётся ситуация, когда для девушки единственная возможность жить нормально заключается в поиске богатого мужа. В эпоху позднего СССР много говорили о морали, но мамы искренне желали своим дочерям встретить американца и навсегда уехать за границу. Не стоит искать здесь каких-то изъянов в воспитании, финансовое благополучие всегда будет диктовать свои условия. И если его нет, голддигерша созреет даже в самой суровой обстановке. Холодильник раз за разом побеждает телевизор и исправить ничего нельзя.

Вместо итога

Золотоискательниц пытались «запретить». Общественным осуждением и законодательными ограничениями. Но сделать это оказалось нереально потому что до сих пор никто не знает явных критериев голддигерши. Вся ненависть держится исключительно на зависти, так как отхватить себе обеспеченного мужа могут далеко не все. Кто-то не соответствует требованиям и банально не интересен миллионеру. А кто-то уже встретил своего Василия и эмоциональный комфорт от этих отношений перекрывает дефицит денег. Возникает лишь ощущение несправедливости. Почему я живу с бедняком, но по любви, а ты ломаешь правила и соглашаешься на интим с 90 летним дедом?! Ищи свою вторую половинку, учись зарабатывать, пройди тот сложный путь, который выпал мне! Только вот разговоры эти бессмысленны, голддигерши были, есть и будут. А пока в стране существует неравенство в доходах, патриархат и низкий уровень жизни в целом, золотоискательницы продолжат производиться в промышленных масштабах.