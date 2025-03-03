Глоу ап: когда расставание пошло на пользу

Глоу ап это термин на молодёжном сленге, обозначающий резкое улучшение внешнего вида человека сразу после расставания. Некая трансформация личности в сторону роста, развития и, так называемого, апгрейда. Например, девушка может похудеть, преобразиться, сменить причёску, стать более привлекательной как физически, так и ментально. Мужчины начинают заниматься спортом, стильно одеваться, вести себя по-джентельменски. Вариантов много, но суть всегда одна — разрыв позитивно сказался на образе индивида. Давайте обсудим основные стимулы и причины такого феномена.

Причины «глоу ап»

Фраза glow up, как вы уже поняли, пришла из английского языка. Дословный перевод — светиться. Принято считать, что данный термин стал популярным благодаря тик-току и певице Лане Дель Рэй. Девушки стали замечать, что после прослушивания её хитов и посещения концертов, они становились более женственными, чуткими и нежными. Такое преображение нравилось и парням, которые получали резко похорошевшую спутницу. Соцсети, в частности вышеупомянутый тик-ток быстро разнесли информацию по просторам интернета и тренд мгновенно стал популярным.

Чуть позже было обнаружено и другое интересное умозаключение. Иногда для качественного апгрейда необходимо пройти через непопулярное решение, а именно расстаться с партнёром. Или пережить неприятное событие, например когда вас неожиданно бросили. Казалось бы, в такой ситуации человек должен «падать на дно», ощущать отчаяние, обиду, разочарование и грусть, что в совокупности приводило бы к ухудшению внешнего вида. Но бывает наоборот и называется происходящее привычным «глоу ап».

Посмотри кого ты потерял(а)

Основным мотивом считается попытка показать бывшему как он ошибся. Очевидно подобное может происходить только тогда, когда человека бросили. Иногда главное желание заключается в том, чтобы вернуться в отношения, вынудить экс-спутника признать свою неправоту, пожалеть о принятом решении и откатиться назад. Чаще всего дело доходит до гэтсбинга, это когда бывшие начинают выкладывать в соцсети фото и видео, на которых у них всё прекрасно. Цветут и пахнут!

Глоу ап здесь искусственный, созданный с целью пустить пыль в глаза, но эффект бывает сильным. Все мы нарциссы, просто в разной степени, кто-то патологический, а кто-то слегка. Поэтому смотреть на то, как без нас стало лучше, нам тяжело. Вроде бы выходили из отношений потому что спутник откровенно не дотягивает до нашего уровня, а тут вдруг выясняется, что именно ты был балластом. Тебя не стало и жизнь заиграла новыми красками. Обидно. Если вы уверены в том, что бросивший вас человек ярко выраженный нарцисс, то глоу ап с большой долей вероятности вернет его назад.

Я ценный и значимый, достойный всего самого лучшего!

Неопытные психологи после расставания клиента заигрываются с техникой самовнушения. Объясню суть — разрыв отношений психика воспринимает как неудачу, даже если решение о расставании приняли вы сами. В любом случае потраченное время и усилия больно бьют по самооценке и она неизбежно снижается. Бывший конечно *удак, но ведь это вы допустили осечку, связавшись с ним. Да ещё отдали ему лучшие годы, ложились в одну постель. Короче ужас, кошмар, трагедия.

В такой ситуации психика нуждается в дополнительной опоре и тогда отличным методом можно считать аффирмации. Вот эти повторения перед зеркалом «я самая красивая и привлекательная», «я нравлюсь мужчинам и все они без ума от меня», «я настоящий альфа самец!» удивительным образом работают. Самооценка начинает выравниваться и возвращаться в своё нормальное состояние. Только если переборщите, уйдёте в нарциссизм. Напомню, нарцисс это индивид, у которого внутренняя самооценка завышена, а внешняя критически низкая.

Когда вы убедили себя в собственной уникальности, но по факту всё ещё не можете добиться желаемого, происходит именно этот процесс. И тогда глоу ап становится инструментом, благодаря которому человек набивает себе цену. Требует подтверждения всем своим убеждениям. Я самая красивая и привлекательная, значит мужики должны штабелями падать к моим ногам. Меня все хотят, значит должны демонстрировать это цветами, подарками, деньгами и помощью во всём. Так что если девушка на свидании дофига чего требует, то скорее всего в прошлом она была в отношениях с дураком или вылетали оттуда как пробка из бутылки.

Но со стороны все видят глоу ап. Она ухоженная, красивая, счастливая, вечно с цветами, вокруг много ухажёров, в соцсетях залайкали все фотки. Точно также как и в примере выше, сияние ложное, искусственно созданное. Мужчина начинает заниматься спортом и красиво одеваться не потому что он изменился, а потому что ему остро необходимо создать условия, при которых его убеждения будут получать подтверждение. Женщины делают также. Поэтому вы видите глоу ап, но по факту его нет.

Я соответствую самым высоким требованиям

Набивать себе цену склонны те, кого не уважали и не считали значимыми в прошлых отношениях. А вот расти по настоящему хотят совсем другие люди. Все мы прекрасно понимаем, что до некоторых партнёров нужно дорасти, они не будут размениваться на «низкое качество». Сложно претендовать на красивого, спортивного и богатого парня, если у тебя целлюлит, морщины и редкие волосы. Проблематично уговорить на совместное проживание стройную, симпатичную, ментально здоровую и образованную девушку, если ты в слове из трёх букв делаешь 4 ошибки, твои зубы зелёного цвета, на штанах дырка и вместо работы «мутки с пацанами».

После расставания многие люди задумываются над тем, что не партнер виноват в аварийных отношениях, а они сами опустили себя на уровень непригодных спутников. И чтобы в следующий раз не повторять ошибок, принимают решение о саморазвитии. Идут к психологу, записываются в спортзал, начинают читать книги, посещать лекции, развиваются в профессии. Тогда мы тоже будем наблюдать глоу ап, но он истинный, не наигранный. Человек правда становится лучше и это заметно окружающим. Бывшему остаётся только последовать этому примеру или признать, что вторая половинка поднялась на этаж выше, теперь она недоступна.

Балласт сброшен

Ещё один популярный сценарий. Психологи устали повторять, что отношения нужны для счастья и развития. Вы самодостаточный, успешный человек, но ребенка в одиночестве не получишь, поддержки родного плеча не почувствуете, досуг так или иначе будет неполноценным. С появлением спутника перед вами открываются ранее закрытые двери. Никто не отменяет трудности, конфликты и недопонимания, всё это точно будет, но каждая ссора должна приводить к росту. К притирке, так сказать. Однако к сожалению бывает иначе.

Оказавшись внутри романтического союза многие из нас столкнулись с подавлением, подчинением, ограничениями. Атмосфера превратилась в гнетущую, обстановка стала дискомфортной. И человек буквально чахнет. После расставания наконец-то ушло эмоциональное насилие, снизился стресс, появилось время для себя. Индивид буквально расцветает на глазах, кажется счастливым и радостным. Это тоже глоу ап и он тоже истинный.

Вместо итога

Многие думают, что глоу ап это ненормальный процесс. В отношениях не следила за собой, растолстела и была вечно угрюмая, а после расставания вдруг превратилась в улыбчивую фитоняшку. Выжила из меня все соки и отправилась на поиски нового ишака! Или мужчина, в романтическом союзе ходил в дырявых носках и никогда не пользовался дезодорантом, пил пиво и наедал брюхо, а теперь ни с того ни с сего подкачался, напялил белую рубашку, сбрил свои мерзкие усы!

Но на самом деле глоу после разрыва является показателем нормы. Отношения не разваливаются просто так, они очевидно были дискомфортными и не давали то, на что оба рассчитывали. У вас плохого было гораздо больше, чем хорошего, иначе вы бы даже не задумались о прекращении. А раз так, то развитие личности после выхода из гнетущей атмосферы можно считать оздоровлением. Как минимум на ментальном уровне.

Очень плохо, если вы стали лучше с целью вернуть бывшего и показать ему кого он потерял. Ужасно, если вы спасая свою самооценку с головой ушли в нарциссизм. Но очень хорошо, если вы осознали необходимость улучшений. Ещё лучше, если человек наконец-то избавился от тяжелой ноши и освободился из под гиперконтроля. Почувствовал эмоциональный комфорт, смог вывести в приоритет самого себя. Вероятнее всего следующие отношения окажутся более эффективными и полезными, просто потому что вы поднялись на ступень выше и теперь справедливо можете надеяться на адекватного спутника. Поэтому тщательно проанализируйте свой глоу ап, какие у него мотивы, причины и последствия? Вы пошли путём самообмана или встали на путь развития?