Гигономика: трудовые отношения с оплатой за результат

Гигономика это тип трудовых отношений между работодателем и сотрудником, при котором заработная плата начисляется исключительно за полученный результат и достигнутые цели,без учета количества времени, потраченного на выполнение задания. Таким образом у наёмного рабочего нет графика и жёсткой привязки к рабочему месту, его доход никак не связан ни с тем ни с другим. Нет смысла контролировать и устраивать пропускной режим.

Почему это становится популярным?

Причин, в общем-то две. Первая вполне очевидная и нацелена на защиту интересов работодателя. Всем хорошо знакомы ситуации, когда сотрудник провёл в офисе 8 часов, никуда не выходил, добросовестно просиживал кресло, однако сделок не заключил, эффективность низкая. Не выплатить ему зарплату нельзя, потому что он условия договора выполнил, но и отдать деньги за просто так не хочется.

Многие нашли выход в виде премий. За рабочее время платят минималку, а за каждое результативное действие начисляют проценты или фиксированную сумму. Это можно считать частичной гигономикой, перейти на полноценный не позволяет законодательство. Ведь кто-то не сможет заработать ничего, а вы всё равно обязаны перечислить ему минимальный размер оплаты труда.

Вторая причина больше нужна работникам. Представим ситуацию — вы врач на приёме пациентов в поликлинике. Ваш рабочий день 8 часов, за который сегодня пришлось принять 20 человек, а в следующую смену случился наплыв и вы умудрились проконсультировать 40. Только вот доход никак не изменился. Обнаружив этот недочёт вроде как пытались что-то исправить, но до ума так и не довели.

В связи с этим поступали предложения перейти на гигономику, чтобы доктор получал определенную сумму за каждого принятого пациента. Ведь рабочее время фиксированно, а вот объём усилий специалиста нет. И вчера и сегодня провела в кабинете 8 часов, но какова разница! Примеров подобной несправедливости много, наверняка и вы сталкивались с чем-то похожим.

Гигономика и производительность труда

Вообще популярность гигономики связана с результатами изучения производительности труда. Казалось бы разумно ориентироваться на общий ВВП, как это делал СССР или прямо сейчас делает Китай. Экономика крупная, а значит страна богатая. Но прошло время и все вдруг поняли, что это вообще не так. Поднебесная одна из беднейших в мире, но вы конечно со мной не согласитесь. А зря, грядущий кризис откроет вам глаза.

Так вот, возвращаясь к производительности труда. Если вы хотите получить однозначную оценку благосостояния граждан, то вам необходимо сравнить несколько показателей. Первый — ввп на душу населения. Сколько произвели в общей сложности неважно, главное высчитать сколько создал каждый человек в отдельности. Второй — расслоение общества по доходам, то есть насколько отличаются зарплаты руководителя и подчинённых. Если разрыв большой, то вся математика теряет смысл.

И третий — показатель ВВП за 1 час рабочего времени. Чтобы это понять достаточно прикинуть простую ситуацию. Вы водите автобус в России и где-то в Швейцарии ваша копия тоже водит автобус. Только ваша зарплата 2 доллара в час, а у вашей копии 10 долларов. Если углубиться в вопрос, то важна конечная цель реализации продукции. Можете с утра до ночи добывать уголь и перевыполнить все мыслимые и немыслимые цели плановой экономики, но если по итогу продано мало или по низкой цене, то грош вам цена.

Можно для общего развития открыть специальный рейтинг. В нём Россия в 2019 году была на 42 месте с показателем $29 в час. Ужасные цифры. К сожалению более свежей статистики на скорую руку не нашёл, а возиться не стал. Республика Ирландия на первом месте, за ней Норвегия, далее Швейцария, Люксембург, Дания, США, Нидерланды, Германия, Франция, Швеция.

К чему я это всё? К тому что старая модель оплаты труда давно потеряла свою эффективность. Работать надо не 12 часов, а головой. Во всех вышеперечисленных странах люди работают мало в пересчете на время. То есть непосредственно на рабочем месте надолго не задерживаются, но при этом производят товары и услуги, за которые готовы хорошо платить.

Выше я перечислил государства с самым высоким показателем производительности труда. А знаете кто больше всех работает? Мексиканец 2 237 часов в год, Южнокореец 2 163, Греция 2037, Чили 2015, Россия 1980. Вот такие дела. Ерундой за маленькую зарплату можно заниматься и по 15 часов в сутки, только на уровне жизни это сказывается отрицательно. Гигономика направлена на то, чтобы не допускать подобного.

Преимущества гигономики

Первая вытекает из вышесказанного. Сотрудник получает оплату за каждое результативное действие, а не за время или просто должность. Допустим вы айтишник самой высокой квалификации, но какой в этом толк, если вас посадили на оклад или вы совсем ничего не делаете. Нет продукта, нет продажи, нет денег. Следовательно гигономика мотивирует работника совершать больше полезных действий и меньше «филонить».

Вторая — работодатель вынужден создавать и совершенствовать условия труда. Он прекрасно понимает, что нанятый человек стремится больше зарабатывать и если вы не обеспечили его всем необходимым, то он быстро заметит падение дохода. Мог доставить ещё 10 заказов, но работодатель не вложился в рекламу и не обеспечил поток клиентов. Найду того, у кого с этим проблем нет.

Третья — сотрудник начинает ориентироваться на маленькие задачи, которые заканчиваются заработком. Таксисту главное поскорее довезти клиента до конечной точки, чтобы получить свои деньги. И желательно довезти с комфортом, чтобы не упал рейтинг и не сократилось количество заявок. Таким образом растёт производительность и качество. Если ваша задача как-то дотянуть до конца месяца, чтобы просто не уволили, то относиться к своей работе вы будете соответствующим образом.

Четвертая — гигономика с лёгкостью выводит на чистую воду всех дармоедов. Когда сотрудник получая высокую должность начинает хорошо зарабатывать, он больше не интересуется производительностью своего труда. Одновременно с этим его единственной задачей становится сохранение статуса кво, то есть продолжение своей деятельности несмотря на её бессмысленность и неэффективность.

Этим так плоха плановая экономика. Есть цель и на бумаге она достигается. Все ответственные лица получают грамоты и похвалу, а вместе с тем и зарплату. Но какая польза от конкретного достижения, есть ли выручка и прибыль, какой ценой сама цель достигнута и нужно ли это хоть кому-то, неважно. Кто-то знает каким образом начисляется зарплата депутата? Курьер получает деньги за конкретную услугу — доставку чего-либо по указанному адресу. Что с остальными профессиями?

Вместо итога

Гигономика получила широкое распространение в развитых экономиках мира, а на пик популярности вышла после технологического прогресса, когда выполнение многих задач стало возможным без присутствия в офисе, через интернет. Результатом этого тренда является рост производительности труда и уровня жизни населения. Ощущение свободы и удовлетворённости собой после выполнения задачи с последующей оплатой. Это поднимает внешнюю самооценку людей.

Всё это в совокупности сказывается не только на индексе счастья населения, но и на индексе человеческого капитала. Получая зарплату за время, особенно в бюджетной сфере, развитие индивида замедляется, профессиональный рост останавливается и в итоге вся экономика попадает в зависимость от экспорта природных ресурсов, если они есть. А если нет или страна разругалась со всем миром, то мы увидим судьбу Венесуэлы.

В рейтинге государств по индексу человеческого капитала лидирует Швейцария. На втором месте Исландия, далее Швеция, Нидерланды, Сингапур, Финляндия, Дания, Норвегия. На 11 находится Германия. На 83 Россия. Кому-то пора задуматься о внедрении гигономики..