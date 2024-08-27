Гештальт терапия: что это такое и как работает в психологии?

Гештальт терапия это направление в психологии, основанное на на принципах осмысления и осознанности, когда индивид принимает себя, свои мысли и чувства, а также контекст в котором находится, при этом выявляет свои истинные потребности и желания, которые выводит в приоритет. Учится жить здесь и сейчас, перестаёт соответствовать чужим ожиданиям, проявляет заботу о себе. Принято считать, что только такой человек способен быть счастливым и приносить счастье окружающим.

Задача психолога заключается в том, чтобы направить клиента в нужное русло, помочь обесценить источники тревоги и проанализировать проблемы отталкиваясь от собственного Я. В отличии от психоанализа здесь не пытаются разобрать бессознательные процессы и найти их отражение в реальной жизни. Гештальт терапия построена на работе сознанием. Несмотря на отсутствие полноценных исследований именно её принято считать одной из самых эффективных практик в современной психологии.

Концепция гештальт терапии

В переводе с немецкого gestalt означает целостный образ. В большинстве случаев все сложности в жизни человека возникают по вине незавершённых событий и состояния неопределенности психики. Когда в картине не хватает деталей, что-то остаётся неизвестным, непонятным, неполноценным. Клиент на приёме задаёт вопросы, на которые не существует ответа. Любит ли он меня? Она сделала это на зло? Изменяет мне или нет? Позвонит после расставания или не позвонит? Это конец или он ещё появится? Почему он исчез?

В основе данных вопросов лежит неизвестность и абсолютно понятно, что никто, включая психолога, не может со 100% уверенностью сказать как обстоят дела на самом деле. Даже в случае потери близкого многие попадают в состояние незавершенного события, так как «застревают» на стадии отрицания. Задача психолога заключается в выведении клиента из эффекта зейгарник и помощи в обесценивании источников тревоги.

Сам эффект зейгарник это тот самый незакрытый гештальт, о котором вы наверняка неоднократно слышали. До тех пор, пока психика не получит однозначный сигнал о завершении события, она будет сохранять в приоритете детали, связанные с ним. Любая мысль и любой возникший вопрос усиливает интерес, что не позволяет сознанию освободиться от задачи по достижению цели. Происходит зацикливание на объекте.

Неизвестность это самый коварный источник тревоги, потому что человек боится непонятно чего. Есть страх, но с чем он связан, на чём основан и как может реализоваться, человек объяснить не может. Банальный вопрос психолога «что тогда случится?», выбивает его из колеи. Благодаря осознанности удаётся не только выйти из неопределенности, но и выявить реальную угрозу. В большинстве случаев самый страшный исход не пугает человека, но по каким-то причинам 10 минут назад он уверял, что допустить этого нельзя!

Пример — девушка пытается сохранить отношения и делает всё, чтобы мужчина от неё не ушёл. А если ушёл, то пусть вернётся! Психолог спрашивает — что будет, если он не вернётся и исчезнет навсегда? Клиент — кошмар! Я тогда не смогу жить. Я никого не найду. Умру от одиночества. С другими не получится, а этого нет, я его люблю, он мне нужен. Он не уважает, не ценит, предаёт или бьёт, но я к нему привыкла, он мне родной. После серии дополнительных вопросов выясняется, что угрозы жизни тут точно нет, а причина тревоги на самом деле в упавшей самооценке, страхе отвержения и ощущении брошенности.

Психика получает новые сигналы, говорящие об отсутствии ужасных последствий события, а само событие принимается как факт. Тревога исчезает, девушка возвращается в ресурсное состояние и начинает мыслить рационально. Бороться за любовь или не делать этого решает только она сама, психолог не даёт советов и не учит жить. Он помогает освободить психику от ложных и слишком энергозатратных цикличных задач. В 100% подобных случаев возвращать бывшего клиент не хочет.

Результаты гештальт терапии

Независимо от запроса клиента и его жизненной ситуации, гештальт терапия ориентируется на конкретные результаты. Все их можно коротко описать и быстро перечислить. Давайте этим и займёмся прямо сейчас. Возможно какие-то принципы вы уже используете.

Отдались от прошлого и будущего. Две основные проблемы с которыми сталкиваются несчастные люди это желание вернуться в прошлое, где якобы всё было хорошо, и ожидание светлого будущего. В первом случае речь идёт о феномене регрессии, проще говоря индивид откатывает сознание на несколько этапов ниже. Самым ярким примером считается инфантилизм.

Во втором случае мы говорим о синдроме отложенной жизни. Начну правильно питаться с понедельника, куплю новые кроссовки когда разбогатею, схожу в кино когда появится спутник, буду много гулять когда наступит лето, стану счастливым когда повысят оклад/уйду на пенсию/вырастут дети. И то и другое оборачивается тревожностью и эмоциональным дискомфортом. Счастье в том, чтобы жить прямо сейчас.

Ложка к обеду. У каждого из нас есть истинные желания и то, что навязано обществом. Все прекрасно понимают, что здорово иметь красивую жену или мужа, дорогой автомобиль, большой дом, солидный капитал. Но и то и другое и третье нужно далеко не всем. Несчастные люди постоянно ждут появления ресурсов, при этом полностью игнорируют собственные потребности.

Как только падает наследство или выигрыш в лотерею, люди реализуют желания, которых на самом деле лично у них никогда не было. Строят дом на 300 квадратов, а потом выясняется, что 80% комнат пустуют и третий этаж даром не нужен. Покупают престижное авто, а потом понимают, что все необходимые функции были в бюджетном варианте. Доводят себя до анорексии и увеличивают грудь, наивно полагая, что так в них влюбится сосед-красавчик. Заваливают подарками девушку мечты, думая что раньше отношениям мешало только отсутствие денег.

Гештальт терапия учит преследовать истинные потребности с теми ресурсами, которые есть сейчас. Счастливые люди ощущают эмоциональный комфорт в домике на 60 квадратов, передвигаясь на стареньком рено. Они наслаждаются отношениями будучи совершенно обычным человеком, с пузиком, залысинами и маленькой грудью. Стремятся к лучшему, развиваются, но не откладывают счастье на потом.

Не мечтай, а получай опыт. Нет, мечтать конечно здорово, это помогает нарисовать идеальное будущее, к которому психика начнёт стремиться. Но когда вы замещаете реальный опыт фантазиями, начинаются проблемы. Это всё равно что заместить физическую близость рукоблудием. Вроде и полезно, но только в качестве дополнения, а никак не в качестве замены.

Когда мужчина часто представляете себе встречу с красивой девушкой, он рисует в своей голове два сценария. Первый — девушка с радостью соглашается, ведёт себя приветливо и принимает все предложения. Второй — воображение обдумывает негативные сценарии, например представительница нежного пола жёстко и грубо отшивает, над ним все смеются, случается ситуация-позор. Тогда в реальной жизни он будет либо разочаровываться, либо бояться.

Или вы мечтаете открыть бизнес, представляя весь процесс фантазиях. На выходе получите всё вышеописанное. Либо вас ждёт сильнейшее отчаяние когда всё же решитесь, либо вы так никогда и не попробуете, потому что создали в своей голове страх. Вы можете встречать таких людей постоянно, они утверждают что какое-то действие опасное, бесполезное и бессмысленное, при этом ни разу не занимались этим. Вместо размышлений лучше пробовать, это один из главных принципов гештальт терапии. Мы не знаем согласится мужчина с вами погулять или нет, предложите и узнаете сами.

Не преувеличивай ни потери ни приобретения. Есть в психологии ещё несколько любопытных феноменов, один из которых непринятие потерь. Он заключается в том, что человек боится лишиться 100 рублей гораздо больше, чем радуется находке той же суммы. Это если очень примитивно объяснять.

Проще говоря мы объекты одного и того же масштаба наделяем разной ценностью. Например человек проиграл в букмекерской конторе 10 000 рублей, а на следующий день выиграл 3 000. Удивительным образом про вчерашнее несчастье он забыл, а про сегодняшний профит рассказывает с гордостью. Рад и доволен как слон! На лицо работа психики, которая обесценила утрату и вывела в приоритет приобретение.

Бывает и наоборот. Человеку повысили оклад на 30 000 сразу, он познакомился с симпатичной и интересной девушкой, умудрился купить штаны со скидкой 60%, но вечером наступил в коровью лепёху и настроение рухнуло на минус. Ничего не радует, всё пропало, я опозорился на глазах всего честнОго народа! Неудачник, неуклюжий болван, слепошарый идиот. Гештальт терапия учит адекватно оценивать как успехи так и неудачи, а также грамотно использовать компенсаторные функции психики.

Чувствуешь? Скажи! Ещё один принцип, который к сожалению редко используют люди. Нам проще намекнуть, спровоцировать или вовсе обидеться, чем просто объяснить своё видение. Зачем говорить мужчине, что мне не хватает внимания, если он сам должен это понимать?! Зачем открыто говорить о своих потребностях, если можно добиться желаемого с помощью манипуляций?!

Так рассуждают люди до психотерапии у гештальтиста. В действительности каждый человек имеет личный опыт взаимодействия с окружающими, у всех своё видение, собственные убеждения, взгляды, желания. То что для вас очевидно, другому может быть вообще незнакомо. То что для вас важно, для другого не стоит и двух копеек. Вам может казаться, что партнёр дистанцируется и избегает, а на самом деле ему комфортнее быть на определенном расстоянии.

Например, люди с тревожным типом привязанности зависимы от присутствия спутника. А обладатели надёжного типа не видят смысла сидеть друг напротив друга 24 на 7. Для них вполне нормально не видеться целый день и заниматься своими делами отдельно от второй половинки. Если об этом поговорить многое станет понятно. Но вы же предпочитаете обижаться, манипулировать, шантажировать и обвинять.

Прости всех, кому «должен». Одна из самых популярных причин человеческого несчастья заключается в соответствии чужим ожиданиям. Мы постоянно кому-то должны, от нас всё время кто-то что-то требует. Будь таким, делай так. С точки зрения психологии происходящее является насилием, потому что свобода индивида ограничивается лишь двумя факторами. Первый — не причиняй вреда окружающим. Второй — не причиняй вреда себе.

Проще говоря если ваш поступок не нарушает личных границ других людей, вы имеете право так делать. Если он ещё и не приносит вреда самому себе, то вы большой молодец. Например — репродуктивное насилие, когда заставляют рожать. Якобы это твоя обязанность. В действительности для повышения рождаемости женщине нужны условия и состояние эмоционального комфорта, а не навязанный долг перед родителями, обществом, Родиной. Если бы все это понимали, то ситуация могла резко измениться к лучшему.

Детям нужны счастливые родители и в этом главный секрет. В противном случае вечно обязанные начинают навешивать обязательства на ребенка. Вечно несчастные хотят чтобы лишились счастья все остальные. Лишённые пытаются лишить, обиженные обидеть. И в результате слово «должен» становится самым часто произносимым. Простите этих людей, акцентируйтесь на себе и преследуйте истинные потребности, игнорируя навязанные.

Прими все свои мысли за норму. Однажды ко мне за консультацией обратилась женщина, которая сильно мучилась от возникающих мыслей. Тяжёлое финансовое положение завело её в тупик, а мама проживающая в трёхкомнатной квартире наотрез отказывается продать жильё. Так можно было бы поиметь немного денег и снизить нагрузку на её пенсию. Всем стало бы лучше. Но не тут то было.

В результате женщина стала ловить себя на мысли о желании смерти мамы. Я её люблю, это какой-то кошмар в моей голове, не понимаю откуда такое берётся, я тварь! Естественно самооценка полетела вниз, её буквально съедало чувство вины. Состояние казалось ужасным. Важно было обратиться к теории и объяснить женщине природу её мыслей.

Психике вообще плевать на мораль, законы и принципы. Её единственная задача — выжить. Любой ценой. Поэтому проводя анализ ситуации она без зазрения совести перечисляет все возможные варианты. Если мама умрёт, квартира останется дочери, что довольно здорово, ведь это немалые деньги. Ничего необычного в подобных рассуждениях нет.

Далее у любого психически здорового человека срабатывают тормоза и рациональное мышление. Мама дороже и важнее денег. А сами эти деньги не стоят её жизни. Тогда все процессы приходят в баланс. Есть такой вариант, но он никуда не годится. На этом точка. У женщины же случилась ошибка. Она стала бояться собственных мыслей и зациклилась на этих размышлениях.

После того, как мы проговорили естественность её раздумий, тревога ушла. Норму от не нормы отличить довольно просто. Любые мысли нормальны, даже если вы представляете абсолютную дичь. Важнейшим критерием остаются действия. До тех пор, пока вы не реализуете мысли, которые не вписываются ни в законодательство ни в мораль, с вами всё хорошо. Кстати, рекомендую посмотреть на эту тему российский сериал 2023 года — Комплекс Бога.

Вместо итога

Гештальт терапия не выдвигает сценариев, которым должен следовать клиент в поиске собственного счастья. Гештальтисты уверены, что каждый сам знает что ему нужно и куда стоит двигаться. Однако в результате некоторых ошибок в работе психики случаются противоречия и цикличные процессы, мешающие вернуться в ресурсное состояние.

Лишние эмоции и переживания съедают всё топливо, погружая человека в клетку, которая видна только ему самому. Как только эти оковы снимаются, клиент принимает решения, которые теперь кажутся ему очевидными и логичными. Что мешало поступить таким образом две недели назад?! На этот вопрос и отвечает гештальт терапия.