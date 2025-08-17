Gemini Space Station Inc. подала заявку на IPO на фоне роста интереса к крипторынку

Компания Gemini Space Station Inc., основанная миллиардерами-близнецами Кэмероном и Тайлером Уинклвосс, подала заявку на первичное публичное размещение акций (IPO). Это решение принято на фоне растущего числа криптовалютных компаний, стремящихся выйти на публичные рынки. Согласно данным, опубликованным Bloomberg, заявка подана в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC).

За последние шесть месяцев, завершившихся 30 июня, Gemini зафиксировала чистый убыток в размере 282,5 млн долларов при выручке 67,9 млн долларов. Для сравнения, годом ранее убыток составил 41,4 млн долларов при выручке 73,5 млн долларов. Несмотря на финансовые трудности, компания управляет активами на сумму более 18 млрд долларов.

Рост интереса к криптокомпаниям на публичных рынках

Активность криптовалютных компаний, стремящихся к листингу, резко возросла после прихода к власти администрации Трампа, которая поддерживает развитие цифровых активов. Ранее в этом году эмитент стейблкоинов Circle Internet Group Inc. успешно провёл IPO, привлекши 1,2 млрд долларов и показав рост на 168% в первый день торгов. Криптобиржа Bullish также продемонстрировала значительный рост, поднявшись на 84% после привлечения 1,1 млрд долларов.

В России «Финам» предложил квалифицированным инвесторам участие в pre-IPO Kraken — одной из крупнейших криптобирж в США и Европе. По оценкам экспертов, потенциальная доходность таких инвестиций может достигать 169%. Это делает подобные предложения привлекательными для диверсификации инвестиционных портфелей.

Деятельность Gemini и её ключевые продукты

Gemini, президентом которой является Кэмерон Уинклвосс, а генеральным директором — Тайлер Уинклвосс, предлагает широкий спектр услуг в сфере цифровых активов. Компания управляет криптовалютной биржей, выпускает стейблкоин Gemini Dollar (GUSD), обеспеченный долларом США, а также предоставляет услуги стейкинга и кредитную карту с вознаграждением в криптовалюте.

Кроме того, Gemini развивает институциональные продукты, включая кастодиальное хранение криптовалют и внебиржевую торговлю. По данным индекса миллиардеров Bloomberg, состояние каждого из братьев Уинклвосс оценивается в 7,5 млрд долларов. Они являются единственными акционерами компании, владеющими долями в капитале более 5%.

Регуляторные вызовы и политическая активность

В 2023 году Gemini столкнулась с обвинениями SEC за продажу незарегистрированных ценных бумаг через программу Gemini Earn. Однако в этом году регулятор снял претензии. В январе компания согласилась выплатить 5 млн долларов для урегулирования иска Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC), не признавая вины.

Братья Уинклвосс активно участвуют в политике. В июле они присутствовали на подписании закона о стейблкоинах президентом Дональдом Трампом. Ранее близнецы пожертвовали биткоины на его предвыборную кампанию, превысив лимит, из-за чего часть средств была возвращена. Они также инвестировали в American Bitcoin Corp., связанную с сыновьями Трампа.

Планы по выходу на биржу и перспективы

Размещение акций Gemini проводят Goldman Sachs Group Inc. и Citigroup Inc. Компания планирует дебютировать на Nasdaq Global Select Market под тикером GEMI. Это событие может стать важным этапом в развитии крипторынка, демонстрируя растущий интерес институциональных инвесторов к цифровым активам.

Эксперты отмечают, что успех IPO Gemini во многом будет зависеть от общей рыночной конъюнктуры и регуляторной среды. Однако текущий тренд на листинг криптокомпаний свидетельствует о высокой вере инвесторов в потенциал отрасли.