Гедонизм: что значит жить в удовольствие и в чём секрет счастья?

Гедонизм это философия счастливой жизни, которая заключается в том, что индивид выводит в приоритет собственные удовольствия и делает только то, что приносит ему наслаждение. Согласно этой концепции, удовлетворённость человека является наивысшей ценностью и значительно возвышается над всеми остальными. Быть счастливым это цель, а всё остальное рассматривается в качестве инструмента, то есть снасти для достижения поставленной задачи.

История гедонизма

Основоположником теории является древнегреческий философ Аристипп. В своих трудах он пытался объяснить, что истинная потребность индивида заключается в достижении удовольствия с одновременным избеганием боли, как физической, так и моральной. Таким образом стремление к комфорту можно считать не только естественным желанием, но и главной целью существования живого существа.

На эту тему до сих пор разворачиваются дискуссии. Спор идёт вокруг конечной цели. Одни считают, что счастье это когда человек получает физическое удовольствие и наслаждение, то есть кайфует от чего-либо. Другие убеждены, что удовлетворение наступает не от источника кайфа, а из-за отсутствия источников страданий.

Гедонизм получил широкое распространение во время правления Людовика 15. Тогда французские аристократы не стеснялись получать удовольствие различными способами и многие из них впоследствии признали вульгарными. Именно этот период показал, что стремление к кайфу ведёт к счастью, но на коротком промежутке времени. Такая концепция в наши дни не относится к гедонизму, так как под неё попадают даже наркоманы и другие зависимые.

В более поздние времена теория была доработана и гедонизмом стало модно считать минимализм. Отказ от всего лишнего, эмоциональная и физическая разгрузка позволяли освободить психику от множества задач, что в конечном итоге приводило к состоянию комфорта. Например, страдающий от думскроллинга соглашается на цифровой детокс и в короткие сроки обретает душевное спокойствие. По тому же принципу работает капсульный гардероб. Основоположником философии минимализма в России можно назвать Льва Николаевича Толстого.

Гедонизм в психологии

С точки зрения психологии гедонизм является важнейшим источником мотивации, а также ключевым показателем ментального здоровья. Например, люди с мазохистическим типом личности могут быть довольно активны, но все их действия направлены на достижение целей, вредящих самому индивиду. В данном случае мы видим сильную мотивацию при полностью разрушенном ментальном здоровье и в итоге получаем печальную картину — человек губит самого себя и очень настойчив в этом направлении.

Полная противоположность этому явлению — лагом. Философия счастья, разработанная скандинавами и крайне популярная в Швеции. Идея заключается в том, что индивид нацелен на достижение максимального комфорта и при этом хорошо понимает, где находится предел. Образно говоря, иметь личный автомобиль это здорово, особенно хорошо, если он оснащён всем необходимым. Но двухлитрового двигателя вам вполне достаточно и смысла в покупке транспорта с 5 литрами никакого нет.

Шведы не привыкли перерабатывать, они прекрасно понимают, что заработать сумму достаточную для комфортной жизни уже получилось, гнаться за сверхприбылью неразумно, потому что эти действия идут себе во вред. Вам придётся жертвовать личным временем, семьёй, отдыхом, здоровьем.

По данным шведского управления статистикой средняя заработная плата в этой стране составляет 3 870 евро (свыше 380 000 рублей). При этом если россиянин работает в среднем 1 974 часа в год, то швед всего 1 609. И это тоже гедонизм, потому что создать условия для высокого уровня жизни возможно, только если стремиться к комфорту.

Исходя из всего вышесказанного психологи сделали вывод о том, что счастье не привязано к материальным благам и невозможно в ситуации, когда индивид вынужден трудиться себе у ущерб. В странах с низкой популярностью гедонизма люди высказываются о великих целях существования, наивно полагая, что только масштабные достижения сделают их жизнь комфортной. Удовлетворённость не выводится в приоритет, население призывают страдать во имя эфемерных и непонятных достижений.

Там, где гедонизм практикуется как ведущая философия, люди нацелены на получение удовольствие в мелочах. Здоровые отношения, дружба, прогулки, общение с близкими и знакомыми, тишина, покой. Такая концепция полностью исключает возможность приблизиться к источникам стресса. Требуется защита прав и свобод, общественный порядок, минимум бюрократии, пресечение любых попыток совершить акты насилия.

Разновидности гедонизма

История показывает, что ошибочная трактовка терминов может очень дорого стоить тому, кто запутался в понятиях. Наш предки продемонстрировали к чему это приводит и мы сегодня имеем уникальную возможность оценить их результаты.

Примитивный гедонизм

Слепая погоня за удовольствиями завела в тупик Римскую империю. Похоть, блуд, развар и насилие, сопряженные с беззаконием обернулись трагедией. Каждый стремился опуститься на уровень низменных удовольствий и забыл о существовании морали.

Такая форма счастья всегда построена на нарушении чьих-то прав и свобод, нередко своих собственных. Алкоголику и наркоману безусловно хорошо в моменты употребления, но такой образ жизни губителен для окружающих, его собственной личности и общества в целом. Люди привыкшие грабить, насиловать, идти по головам и достигать кайфа с помощью примитивных инструментов, гарантированно приходят в тупик. Ни одна империя не дожила до наших дней, потому что сама её концепция не подразумевает счастья населения.

Современный гедонизм

Современный гедонизм базируется на отказе от излишеств. Естественным образом абьюзер в нашей жизни лишний. Люди, нарушающие наши права и свободы, тоже лишние. Зависимости, переедание, ложные потребности и чувство вины относим сюда же.

Со временем люди поняли, что гедонизм это стремление к удовольствиям, но у него есть абсолютно понятные характеристики — достижение необходимого уровня счастья не должно наносить ущерба ни вам ни другим. Так и появились теории о минимализме, переросшие в философию лагом. Избавление от источников страданий это 80% счастья, в дальнейшем остаётся лишь созидать, улучшать, преумножать до того момента, как индивид почувствует удовлетворенность собственной жизнью.

Вместо итога

Существует два ошибочных суждения. Первый — счастье нужно заслужить, отвоевать, добиться. За него необходимо бороться и только через тяжкий труд однажды можно придти к удовлетворению своих потребностей. На этой идее строился коммунизм, где мечта о светлом будущем мотивировала людей отказываться от комфорта во имя достижения великой цели.

На эти же грабли наступили те, кто проповедовал первобытный капитализм, где прибыль являлась единственным мерилом успеха. Но люди до бесконечности увеличивали свои доходы, покупали все новинки известных брендов, работали всё больше и больше, наращивая своё благосостояние, но в конечном итоге выдохлись. Миллиарды не сделали никого счастливым, а погоня за деньгами завела в могилу.

Современный капитализм строится на принципах свободы рынка, справедливости цены и конкуренции, что исключает монополизм и вынуждает производителей придерживаться высоких стандартов качества. Но о том, что прибыль важнее всего остального, речи уже не идёт. А всё почему? Потому что развитые страны поняли бессмысленность этого явления. Самым главным активом является счастливый человек. Только он способен при минимальных ресурсах создать что-то ценное.

Желающие хлеба и зрелищ остались на обочине истории. Погрязли в зависимостях, дурацких отношениях, великих, но бессмысленных завоеваниях. Гедонисты 21 века не будут стоять у станка 15 часов, получая низкую зарплату. Не согласятся пойти к вам на работу, если условия труда отвратительные. Не вступят в союз с человеком, который не уважает и не ценит. Их не интересуют глобальные цели, на первый план выводится личный уровень жизни, возможность прокормить себя и свою семью, больше времени проводить в кругу друзей и близких, самореализоваться в своём деле.

Жить в удовольствие, значит избавить себя от источников насилия. Человечество преодолело длинный путь от примитивного до современного гедонизма и ключ к счастью давно нашёлся. Лучше всех эту философию реализовали скандинавы, а нам остаётся только взять с них пример.