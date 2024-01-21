Гедоническая адаптация: что такое внутреннее счастье?

Гедоническая адаптация это защитный механизм психики, благодаря которому уровень счастья индивида остаётся неизменным несмотря на серьёзные перемены происходящие в его жизни. Всё стало очень хорошо или слишком плохо, неважно, человек спустя короткий промежуток времени вернётся к прежнему состоянию. Поэтому мы так часто замечаем, что людям всего мало и нередко слышим истории о том, как кто-то столкнулся с тяжелейшими трудностями, но не упал духом.

Ряд исследований показали, что чем выше становится уровень жизни, тем больше возникает ожиданий, желаний и потребностей. Одновременно с этим наблюдается и обратный эффект — чем хуже жизнь человека, тем меньше у него требований и в какой-то момент находясь на самом дне он произносит «нормально всё!».

Что такое внутреннее счастье?

Внутреннее счастье это индивидуальное ощущение гармонии и удовлетворённости собственной жизнью, способность получать наслаждение в тех условиях, в которых находится человек. Отсутствие неврозов и тревожных состояний, чувство спокойствия, адекватная самооценка, преобладание истинных потребностей над ложными. Всё это в совокупности позволяет оставаться счастливым несмотря ни на что. И здесь есть тесная связь с гедонической адаптацией,без которых подобное было бы невозможным.

Данный механизм построен на том, что корабль не тонет когда он в воде, корабль тонет когда вода в нём. Психика обязана отрабатывать внешние сигналы таким образом, чтобы утилизация негатива всегда опережала его поступление. Столкнувшись с самым неблагоприятным исходом события индивид должен сохранять способность выпускать тяжёлые эмоции наружу и блокировать переизбыток информации. В результате «воды» внутри не будет и мы получим стрессоустойчивого человека, постоянно пребывающего в приподнятом состоянии духа.

Всё ломается в двух случаях. Первый — когда изолироваться от источника негативно окрашенных эмоций невозможно, например эмоциональное насилие со стороны близкого человека, либо преступные действия в отношении жертвы. Второй — когда ресурсность психики снижается в результате ошибочных действий самого человека, яркий пример думскроллинг, когда чтение страшных новостей вовлекает так, что сознание начинает буквально выключаться от ужаса.

И в том и в другом случае внутреннее счастье может нарушиться, но если психика достаточно сильна, чтобы продолжать утилизировать негатив и искать смысл жизни, то серьёзного сбоя не произойдёт. Вспомним историю Виктора Франкла, который на своём примере продемонстрировал всю важность самообладания, надежды и веры. С этим разобрались, теперь вернёмся к гедонической адаптации.

Детализация процесса

Если бы не гедоническая адаптация, то при малейших ухудшениях жизни мы бы опускали руки, сдавались, отчаивались и прекращали бы любую деятельность. А при резком улучшении теряли бы всякие мотивы, ведь цели достигнуты, можно расслабиться. Зачем к чему то стремиться, если всё и так хорошо, а если плохо, то где взять силы для борьбы?

Благодаря этому защитному механизму влияние внешней среды на ментальное самочувствие буквально сводится к нулю. Открытие сделал американский учёный Филип Брикман со своими коллегами. Изучив десятки историй победителей лотерей и также десятки историй тех, кто потерял подвижность ног, он обнаружил единую модель поведения.

Сначала следовал резкий эмоциональный всплеск, названный реакцией, а затем достигнув пика ментальное самочувствие вернулось на прежние уровни. То есть выигравшие огромные деньги люди спустя некоторое время снова стали чувствовать дефициты, высказывались о недовольствах и переживали точно также, как это было до неожиданно свалившегося богатства.

А те, кто вдруг столкнулся с инвалидностью на какое-то время ушли в апатию, замкнулись в себе и испытывали шквал негативно окрашенных эмоций, но вскоре тоже вернулись на прежний уровень счастья. Каким он был до трагедии, таким и остался.

5 стадий гедонической адаптации

Разберём на примере тех, в чьей жизни произошли положительные изменения, например повышение финансового благосостояния. Сначала психика буквально врезается в пик первичной реакции. Выброс эндорфинов, повышение уверенности в себе, рост позитивных эмоций.

Затем наблюдается фаза адаптации. Здесь мы видим постепенное снижение радости, индивид привыкает к изменениям, они ему кажутся само собой разумеющимися. Как будто всегда так и было. Обыденность, повседневность.

Пройдёт ещё немного времени и психологи-исследователи зафиксируют устойчивый уровень. Из памяти удаляется информация о переходе на следующую ступень. Как было до изменений уже точно и не скажешь, точнее можно озвучить факты, но вот все чувства и эмоции утилизируются.

Далее начинается нечто любопытное. Филип Брикман назвал эту стадию пиком последующих реакций. Человек, который страдал от одиночества и дефицита физической близости, встретивший вторую половинку несколько месяцев назад, уже не доволен нынешним положением дел.

Всё хорошее, что он получил, больше не вызывает эйфории, этого становится мало. Хочется большего, но очередного рывка не наблюдается, поэтому общее ощущение и настроение резко падает вниз. Если всегда жил на 20 000 рублей в месяц, но зарплата резко выросла до 70 000, то пройдя все вышеперечисленные стадии индивид всё равно придёт к пику последующих реакций, то есть окажется недовольным нынешним положением.

А потом, «повыпендривавшись» какое-то время, вернётся туда, где всё и начиналось. Его статус, финансовое благосостояние, здоровье и всё остальное может сильно отличаться от того, что было год назад, но вот уровень счастья снова окажется в той точке. Эта заключительная стадия так и называется — возвращение к норме.

Что нам дало изучение гедонической адаптации?

Стало понятно, что материальные блага не делают человека счастливее. Теперь он может закрыть базовые потребности, у него появляется больше возможностей, но ментальное самоощущение всегда будет находится в одной точке. Поэтому важно соблюдать принцип достаточности. Наличие автомобиля сделает вас мобильнее и в чём-то успешнее. Но попытка гоняться за самым новым, самым дорогим и самым стильным транспортом, нет.

Наличие квартиры позволит вам иметь крышу над головой и обеспечить базовый комфорт для тела, но здесь тоже не работает принцип «чем больше тем лучше». Кому-то однушку девать некуда, а кто-то имеет 5 комнат, при этом в четырёх уже пару лет не был.

Нельзя не упомянуть римского императора Нерона, который всю жизнь строил себе золотой дворец, но счастливее в нём так и не стал. А вскоре после окончания строительства вообще умер. Кто-то удовлетворён отношениями с человеком, имеющим скромные доходы, а кто-то полжизни гоняется за миллионером, но оказавшись наконец в ванной шампанского понял, что к этому быстро привыкаешь, а вот положительные эмоции очень скоро заканчиваются.

Работает гедоническая адаптация и в обратную сторону. Мы думаем, что счастье в чём-то внешнем и сильно боимся потерь. Предки, жившие до нашей эры, обоснованно боялись быть изгнанными из общины, но сегодня потеря друга или второй половинки не влечёт практически никаких последствий. Однако страх отвержения у человека всё ещё имеется. Лишняя функций, которая однозначно будет устранена эволюционно.

Многие люди сильно просели в доходах и вдруг осознали, что это не так уж и страшно. Конечно если вы зарабатывали 100 000, а теперь 0, то это беда. Но множество миллионеров, сливших свои капиталы и рухнув с зарплаты 10 000 000 до 1 000 000 в месяц, вскоре ощутили себя счастливыми на том уровне, который был до произошедшего.

Не ощущая себя счастливыми большинство людей начинают думать, что когда-нибудь изменится доход, быть может здоровье станет получше, квартиру куплю или появится вторая половинка, вот тогда заживу! И существует с синдромом отложенной жизни, не понимая, что гедоническая адаптация нивелирует все его ожидания. Если внутреннее счастье хромает, то никакие внешние изменения не повлияют на его уровень.

Вместо итога

Уровень счастья является довольно сложным чувством. Мы постоянно заняты тремя задачами. Первая — пытаемся оправдаться, считая что раньше было лучше, просто сейчас внешние факторы не позволяют быть удовлетворённым. Почему так происходит легко понять, если знать что такое ностальгия.

Вторая — откладываем счастье на будущее, считая что сейчас чего-то не хватает, но вскоре многое изменится и мы вдруг почувствуем недостижимую удовлетворённость. Это приводит к вышеупомянутому синдрому отложенной жизни.

Третья — ищем счастье в материальных благах и оценках окружающих. Найти богатого мужа, чтобы он давал денег и нравился подругам. Заслужить присутствие красивой девушки, чтобы получить её тело и повысить свою ценность в глазах друзей. Берём кредит чтобы купить автомобиль в новом кузове, потому что старый уже не радует и не делает нас крутыми. Хотим квартиру побольше, в престижном районе, чтобы чувствовать себя частью элиты.

Но психологи давно доказали, что всё это безусловно приносить физический комфорт (иметь красотку лучше, чем страшненькую или никакую), но вот на уровень счастья это вообще никак не влияет. Выброс эндорфинов временный, спустя некоторое время вы снова будете недовольны. Страх потери приведёт к тревоге, постоянные попытки что-то улучшить приведут к неврозу. И вы запросто рискуете стать тем самым обладателем майбаха, коттеджа и дорогущего пиджака, который настрадавшись признается, что по-настоящему счастливым так и не стал.

Так зачем же нужна эта гедоническая адаптация? Неужели только для того, чтобы мы крутились как белки в колесе не имея возможности ощутить себя жизнерадостным? На самом деле нет. Этот защитный механизм нужен психике для того, чтобы сохранять уровень удовлетворённости на одном и том же уровне не смотря ни на что. Так выглядит стабильность.

Поэтому следует получать новый опыт, навки и знания, путешествовать, читать, заботиться, научиться чувствовать своё тело, перестать ориентироваться на оценки окружающих и начать преследовать исключительно истинные потребности. Всё это повышает внутреннее счастье, а оно, как стало известно, остаётся непоколебимым. Всякое произойдёт в вашей жизни, но каждый раз вы будете возвращаться в исходную точку, которую можно повысить только всем вышеперечисленным. А материальными благами нельзя.