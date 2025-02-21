Где снимали «Бриллиантовую руку»: удивительные факты о съемках легендарной комедии

Где снимали «Бриллиантовую руку»? Эта комедия о хитрых контрабандистах и наивном советском гражданине уже много лет является одной из наилюбимейших в России. Фильм уверенно привлекает зрителей разных поколений, начиная от самых юных и заканчивая теми, кто помнит каждую реплику героев. В качестве фона для событий, разворачивающихся в фильме, использовались удивительные места, которые сейчас интересуют множество любителей кино.

Стамбул или Баку?

Несмотря на то, что действие фильма предполагалось в Стамбуле, большинство заграничных кадров сняты в Азербайджане. Баку стал идеальной заменой для Стамбула, его восточный колорит добавил фильму аутентичности. Именно в историческом центре Баку, в районе Ичери-шехер, можно увидеть знакомые многим туристам архитектурные памятники, в том числе Девичью башню и Дворец ширваншахов. Зрители, знакомые с городом, без труда узнали бы персонажей, играемых Юрием Никулиным и Андреем Мироновым, на фоне этих исторических достопримечательностей.

Чтобы создать впечатление о настоящем Стамбуле, создатели фильма использовали макеты, которые скрывали реальные здания, стилизованные под мечети и минареты. Для более правдоподобной атмосферы во время съемок в разных частях города развесили вывески на английском, арабском и других языках.

Улица Кичик Гала: точка судьбы

На улице Кичик Гала в Баку произошла судьбоносная ошибка контрабандистов, когда вместо Геши Козодоева они гипсовали руку Семена Горбункова. Эта сцена была одной из самых трудных для съемок, так как у Юрия Никулина не получалось упасть достоверно. Позднее Леонид Каневский, сыгравший контрабандиста, спас ситуацию, будучи именно тем, кто «поскользнулся» в кадре. Интересно, что Андрей Миронов, по воспоминаниям, смог изобразить падение почти с первого дубля.

Место проживания Горбунковых

Невзирая на художественную концепцию, «дом Горбунковых» фактически располагался по адресу: «город Черноморск, улица Морская, дом 21». Эта информация раскрыта в диалоге персонажа с таксистом, когда тот возвращается из-за границы. В реальности же место, где проживает семья, находится на улице Донской в Сочи. Главное здание было снято с фасадом в кадре, в то время как интерьеры были воссозданы в павильонах «Мосфильма».

Кроме того, именно в Сочи началась новая жизнь для героя Никулина, Горбункова, который отправился на теплоходе «Михаил Светлов». Однако ни одно судно с таким названием в это время еще не существовало; в съемках участвовали два лайнера — «Россия» и «Победа». На корабле герой исполнил знаменитую песню «Остров невезения», а каюты были воссозданы в павильонах «Мосфильма».

Память о съемках: памятники и скульптуры

Для чествования фильма недалеко от морского вокзала в Сочи были установлены бронзовые скульптуры, изображающие персонажей в полный рост. Эти памятники, ставшие неотъемлемой частью культурного наследия, привлекают туристов и почитателей творчества Гайдая.

Рыбалка на Черном море

Сцена рыбной ловли, во время которой контрабандисты планировали обмануть Горбункова, была снята в Туапсе. При этом место съемки, обозначенное как «Белая скала», на самом деле располагается на берегу Черного моря у скалы Киселева. Эта скала обладает уникальным рельефом и стала неотъемлемой частью сюжета. Интересно, что финал сцены, в которой герой зовет на помощь и «идет по воде», снимался в Новороссийске, а именно на Суджукской косе, из-за недостатка необходимого рельефа в Туапсе.

Ресторан «Плакучая ива»: вымышленное место

Несмотря на популярность, ресторан «Плакучая ива», в котором происходили многие ключевые моменты, не существовал до выхода фильма. В 1960-х это название не имело реального воплощения ни в Сочи, ни в других городах. Однако владельцы ресторана «Курортный» вскоре воспользовались успехом фильма и начали рассказывать о том, что именно здесь отдыхал народный герой Семен Горбунков. На самом же деле все фрагменты внутреннего убранства были созданы художниками-постановщиками в павильонах на «Мосфильме».

Гостиница «Атлантика»: скрытие реальности

Еще одним местом, вызывающим путаницу, стала гостиница «Атлантика». Именно здесь Глеб Горбунков попадает под влияние обольстительницы Анны Сергеевны. Знаменитая фраза «Не виноватая я, он сам пришел!» вошла в классический лексикон fans фильма. Однако гостиница на самом деле изображала здание «Горизонт» в Адлере, которое впоследствии было снесено.

Съемочная группа во время своего пребывания в гостинице успела столкнуться и с веселыми курьезами. Так, рабочие нашли манекен, очень похожий на Никулина, что даже вызвало слухи о его смерти.

Темный переход: неожиданные локации

Несмотря на то, что большей частью съемки проходили в других местах, сцены в Москве также оставили свой след в фильме. Например, знаменитый темный переход, в котором персонаж Горбункова встречает колоритного мужчину, был снят в подземном туалете. Такие уникальные локации добавляют фильму характер и создают запоминающиеся моменты.

Интересные факты о создании фильма

Совсем не многие знают, что оператор, занимавшийся съемкой подводных сцен, самостоятельно сконструировал герметичный бокс для кинокамеры. В то время на киностудиях СССР необходимое оборудование оказалось недоступным.

Фраза «У вас ус отклеился» тоже имела свои корни. Она прозвучала в сцене, снятой на специально построенной автомойке, которой в Сочи не существовало. Наконец, среди других интересных фактов следует отметить, что о реальных испытаниях актеров при съемках можно судить по спонтанным репликам. Когда Анатолий Папанов долго ловил сцены под водой, он не удержался и, обратившись к Гайдаю, воскликнул: «Идиот!». Режиссер, услышав это, решил оставить фразу в фильме, что придало пушистого юмора сцене.

На этом семейные связи не заканчиваются. Максим Никулин, сын Юрия Никулина, также принял участие в съемках, исполнив роль мальчика. Его реплика привнесла дополнительный юмор, так как он дважды падал в воду между дублями.

Традиции кино, переходящие между поколениями, и занимательный процесс съемок сделали «Бриллиантовую руку» истинной классикой. Теперь, когда зрители вновь смотрят этот фильм, они имеют возможность отправиться в незабываемое путешествие по местам, где происходили невероятные события, и ощутить атмосферу той эпохи.