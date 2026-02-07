Многие женщины думают о том, где познакомиться с военным для серьезных отношений. Мужчины с такой профессией не зря привлекают дам разных возрастов. Они, как правило, серьезные, очень ответственные, хорошо показывают себя в семейной жизни, стремятся во всем и всегда проявлять свои лучшие мужские качества. Как и в любой сфере, в этой тоже бывают исключения. Но если хочется создать отношения именно с военным, значит, нужно ориентироваться на таких мужчин. Остается найти правильные места для встречи.

Современный способ: социальные сети и сайты знакомств

Сейчас в социальных сетях создаются специальные группы, где можно пообщаться с полицейскими, офицерами, моряками и т. д. Просто выбираете категорию мужчин, которые вам больше нравятся, и изучаете информацию. В сообществах можно отслеживать объявления мужчин, которые хотят встретиться, а можно оставлять свое объявление. Если вы выбираете второй способ, будьте готовы к шквалу сообщений — так что лучше выделить под общение какое-то отдельное время, например, выходные.

На сайтах знакомств специальных групп нет, но зато там можно прямо в анкете написать, что вы хотите переписываться именно с военным. Не стесняйтесь писать сообщение сами, если заметили человека, который вам нравится и подходит по всем критериям. На таких сайтах очень много людей — если вы не проявите инициативу, вас могут просто не заметить.

Еще один очень удобный вариант — ресурс voenplanet.ru. Раньше это был именно сайт знакомств только с военными. Теперь формат немного изменился: общение по-прежнему с офицерами, солдатами, но работает площадка в формате чата. Перейдите на сайт — там есть подробная инструкция о том, как пользоваться программой.

Сегодня популярность набирает сайт LinkYou, главной особенностью которого является поиск по профессии, интересам, полу, возрасту и другим параметрам. Сервис стоит около 200 рублей в месяц, зато найти военного очень просто, потому что мужчины указывают армию как место работы.

Совет: если вы общаетесь в интернете уже около двух недель, но мужчина не предлагает встретиться, предложите ему сами. К сожалению, по ту сторону экрана может сидеть женатый пользователь или вообще человек, фотографии которого не соответствуют реальности.

Вы можете общаться с ним полгода, возлагать на него какие-то надежды, но в результате остаться ни с чем. Общайтесь как можно больше, по возможности встречайтесь для личного общения и относитесь к этому просто. Если ваши интересы не сошлись, продолжайте поиски.

А еще тематические объявления могут встречаться на форумах различных военных порталов. Поищите площадки, посвященные армии, флоту, полиции и т. д. — там нередко большие сообщества и лояльная, общительная аудитория.

Где встретить подходящего парня в реальной жизни

Больше всего шансов у женщин, живущих в городах с военными базами и частями, флотом, а также другими объектами, где служащие находятся просто по долгу работы. В таких городах можно оказаться и временно — это хороший шанс для тех, кто ищет знакомств.

Там можно познакомиться с мужчиной нужной профессии в следующих местах: Кафе и столовые возле частей — туда подходящие кандидаты могут ходить на обед. Места для спортивных тренировок, находящиеся недалеко от части. Различные тематические музеи и выставки. Оборонные организации часто проводят специальные экскурсии для своих работников.

Дни открытых дверей. Такие могут проводиться в частях с целью повысить лояльность к армии и привлечь заинтересованных молодых людей. Но на мероприятие могут приходить все — в том числе и женщины разных возрастов. Вы не только сможете познакомиться с мужчиной, но и сразу увидеть его в процессе работы, в привычной для него обстановке.

Спортивные соревнования, в которых участвуют военные. Часто это джиу-джитсу или дзюдо. Эти восточные единоборства активно используются в армии, полиции, различных охранных организациях. А это означает, что среди участников, зрителей и организаторов может быть немало военных — действующих и бывших.

Курсы самообороны для женщин. Очень часто такие курсы ведут бывшие армейцы. Вы не только получите полезный навык, но и можете познакомиться с хорошим человеком, имеющим востребованную профессию и прозрачное прошлое.

Курсы, семинары, собрания кинологов. Поскольку работа собак активно используется в армии, на таких мероприятиях тоже можно встретить военных. Это идеальный вариант для женщин, которые любят домашних животных и хотят найти себе такую же пару.

Вузы и другие учебные заведения армейской направленности. Там много преподавателей, которые могут вас заинтересовать. Посещение такого места можно связать со своей профессией. Если вы журналист, можно попросить об интервью. Если занимаетесь медициной, договоритесь о познавательной лекции для учеников и т. д.

Во многих случаях достаточно проявить фантазию, чтобы заинтересовать других людей своей персоной. Также используйте дни свободного посещения — в это время можно легко прийти в любой вуз, даже тот, что максимально закрыт от гражданских.

Часто военных привлекают для патрулирования городов, особенно во время шумных праздников, наплыва туристов и т. д. Если вам понравился патрульный, подойдите и попросите у него помощь — спросите дорогу, скажите, что потерялись и т. д. А дальше полагайтесь на случай — возможно, и вы заинтересуете собеседника, а он попросит у вас номер телефона.

Тематические праздники — еще один шанс для вашей цели

День Победы, День ВДВ, День ВМФ, День Космических войск, День Сухопутных войск — перечислять торжества, которые отмечаются в нашей стране и связаны с военными, можно долго. Запаситесь календарем и отметьте для себя все даты. Многие из этих праздников имеют невероятный масштаб.

Например, там, где есть флот, День ВМФ — это шумные гуляния на несколько дней. Военных в таких городах огромное количество. Проводятся тематические концерты, представления, демонстрация различных единиц флота — если есть желание пообщаться, то именно в такой обстановке это получится без труда.

Наденьте наряд, в котором будете чувствовать себя отлично, вооружитесь улыбкой и весело проводите время — знакомства не заставят себя ждать.

Если вам не удалось познакомиться с военным с первого или со второго раза, не отчаивайтесь. Просто наберитесь терпения и мыслите позитивно. Будьте в любой момент готовы к тому, чтобы очаровать мужчину своей мечты. И ваше желание обязательно исполнится.