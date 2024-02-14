Финансово грамотный человек: кто это и чем отличается от остальных?

Финансово грамотный человек это тот, кто сочетает в себе знания и навыки достаточные для принятия разумных решений при управлении личными финансами и семейным бюджетом. Вопреки популярному мнению он не обязан иметь экономическое образование и очень много зарабатывать, также у него совсем не обязательно имеется дорогой автомобиль, коттедж и вилла у моря. Компетентность в мире денег не включает в себя супер успешность в этой области, тем не менее процент финансово неграмотных людей в разных странах варьируется от 30 до 95. В чём же вся сложность?!

Признаки финансово грамотного человека

Пожалуй первый и самый главный — знает в чём отличие между сохранять и преумножать. Если говорить очень простым языком, то сохранение сбережений это получение доходности на уровне или выше индивидуальной инфляции. Допустим вы положили деньги в банк под 12% годовых, но рост цен на потребляемые товары и услуги составил 17%. Что произошло? Вы потеряли деньги, но глядя на доходность по вкладу думаете, что заработали.

Финансово грамотный человек в такой ситуации вычислит размер индивидуальной инфляции и найдёт способ вложения средств под процент равный или превышающий его. И при этом точно будет знать, что он не преумножил своё состояние, а лишь сохранил его.

Вариант ещё более простой — считать свои накопления в долларах, даже если храните их в рублях, а спустя время оценить изменилась ли сумма в твёрдой валюте. При чём ориентироваться нужно на максимальный курс за последние 12 месяцев, потому что импорт идёт именно по нему. Но это уже тонкости и нюансы.

Второй признак — наличие знаний и опыта использования различных финансовых инструментов. Когда я вёл свой блог инвестора в 2018 году, мне часто писали гневные комментарии, якобы я обдуриваю людей и впариваю им акции, мошенник. Но во-первых я никому ничего не продавал, что само по себе превращало гнев в анекдот, а во-вторых писали это люди, которые за всю свою жизнь пользовались только банковским вкладом (и всё потеряли в 1992), акциями МММ (и тоже всё потеряли), а потом вляпались в кредитную кабалу.

Хочу сделать оговорку на тему того, что я ни в коем случае не смеюсь над этими людьми и совершенно искренне сочувствую всем, кто пережил гиперинфляцию, девальвацию и дефолт. Это правда очень грустно, моя бабушка сундук денег профукала, так что я знаю о чём говорю. Но в контексте данной статьи важно понимать отличие финансово грамотного человека от всех остальных.

Вы должны иметь успешный опыт использования как минимум 5-6 инструментов, то есть разобраться в них и распоряжаться с умом. Это кредит, депозит, карта с начислением процентов, программа лояльности, облигации, акции. Ещё раз повторюсь, чтобы меня правильно поняли — успешный опыт. Взяли кредит и не смогли вернуть, это не достижение. А вот максимальный рейтинг в бюро кредитных историй уже впечатляет.

Просто открывали когда-то депозит или ещё хуже, положили 3 миллиона, хотя застраховано лишь 1 400 000, тоже не годится. Зарегистрировались в пятидесяти тысячах программах лояльности и имеете десяток банковских карт с кэшбеком, это от безделья и необразованности. Учитываем только опыт использования, который позволил получить выгоду, сохранить сбережения, улучшить благосостояние семьи. Например, хорошим примером будет наличие пассивного дохода.

Третий признак — умеете отличать инвестиции от спекуляций и финансового мошенничества. Тут много объяснять не нужно, к сожалению в стране и мире огромное количество людей, которые желая заработать начали играть с ценными бумагами на фондовом рынке, вместо их покупки с целью получения дивидендов. Кто-то с кредитными плечами доигрался так, что вообще всё потерял. Или забыл про диверсификацию и купил акции непонятно кого (чаще что-то из третьего эшелона) и потом дико удивился, когда горе предприятие обанкротилось.

Чем голубые фишки не угодили, непонятно. Но ещё печальнее статистика по вложениям в финансовые пирамиды, у которых буквально на лбу написано — мошенники. Вспомним хотя бы кэшбери. Финансово грамотный человек понимает что такое инвестиция, обращает внимание на источник прибыли, отчётность, присутствие бизнеса на бирже и так далее. В этом его главное отличие от обывателя.

Сюда же относится откровенный обман, жертвами которого чаще всего становятся пенсионеры и люди более преклонного возраста. Я выделил этот пункт последним, так как обвинять старого человека, большую часть жизни прожившего в СССР, где люди ничего не слышали о финансовой грамотности, было бы не то что глупо, но даже жестоко. Молодым стоит запомнить, что диктовать код из смс и называть cvc карты сотрудник сбербанка не просит.

Резюмируем

Финансово грамотный человек не является каким-то уникальным знатоком экономики. Все его знания легко укладываются в одну книжку, которую давно пора напечатать и по ней обучать детей в школах.Хотя в принципе такая книга есть, называется «самый богатый человек в Вавилоне». Для более глубокого изучения годится Роберт Кийосаки, там много под американские реалии, но основная информация пригодится и россиянам.

Если прямо сейчас создать опрос на тему того, считаете ли вы себя образованным в этой области, абсолютное большинство ответят да. А потом пойдут по своим делам — копить долги по кредитам, вкладываться в «кэшбери», путаться в 101 банковской карте, играть на форексе. Или хранить деньги в валюте, которая девальвирует на 30% за год и рискует обесцениться в разы.

Потом все эти люди обязательно зайдут на блоги инвесторов, экономистов и других авторов на финансовую тему, чтобы рассказать им о скором крахе американской экономики, огромных процентах по банковскому вкладу, потрясающем уровне жизни в советские времена, о сбербанке, который украл все накопления и ещё о том, что пассивный доход это сказки для дураков. И даже не пытайтесь говорить им, что они ошибаются в каждом своём утверждении. Вот это по-настоящему грустно.