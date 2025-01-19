Финансовая свобода: что это такое, какой бывает и как добиться?

Финансовая свобода это ситуация, при которой индивид, в погоне за своими потребностями, больше не зависит от ресурсов окружающих и может самостоятельно распоряжаться имеющимися деньгами. В таком положении у него возникает право и возможность проявить свою идентичность, не опасаясь лишиться важной опоры в жизни. Мы очень часто повторяем фразу «богатство его испортило», хотя в действительности речь идёт о том, что человек наконец-то смог стать собой и быть тем, кем всегда хотел. Кто-то напротив становится лучше, просто потому что вырвался из оков и не испытывает стресса от ненавистной работы. Впрочем, для этого не обязательно быть миллионером, потому что у финансовой свободы несколько этапов, которые мы сегодня и обсудим.

Первый уровень финансовой свободы

На первый уровень каждый из нас вышел, когда получил источник дохода. Это могла быть не полноценная заработная плата, а, например, прибыль от подработки, но именно она позволила потратить деньги на своё усмотрение. Иногда это касается и детей, которым бабушка вручила тысячу рублей на день рождения. Если родители их не отобрали, а так делать нехорошо, ребёнок мог купить на них то, что посчитал нужным. Для этого не нужно просить маму или папу, мыть посуду за вознаграждение и убеждать взрослых в острой необходимости приобретения сухариков.

Поэтому первый этап финансовой свободы в большинстве случаев ситуативный и кратковременный. Стабильным он становится уже во взрослой жизни, когда человек прошёл собеседование и получил вакансию на небольшую зарплату. Яхту и вертолёт на неё не купишь, снять квартиру получается с трудом и в результате индивид имеет в личном распоряжении какие-то средства, но достаточно их исключительно на базовые потребности. Без посторонней помощи обойтись всё ещё не получается. К сожалению многие остаются на данном этаже до конца жизни и будучи 60 летним всё ещё рассчитывают на пенсию мамы.

Второй уровень финансовой свободы

Существует такое понятие как привычный уровень жизни. Для примера это может быть отдельная квартира, автомобиль, путешествие за границу раз в год, вкусная еда, походы в кинотеатры и кафе, оплата подписок на контент в интернете, посещение врачей, забота о внешнем виде и здоровье, одежда, обувь. Теперь представьте, что вам вообще никто и никогда не даёт денег. Здесь стоит задуматься, потому что я много раз слышал фразу ‘мне никто не помогает», но потом выясняется, что родители периодически суют пару тысяч, бабушка изредка делится пенсией, походы в ресторан оплачивает мужчина или супом кормит женщина за свой счёт.

Очень важно представить ситуацию, при которой вообще никакой помощи нет, даже минимальной. Сможете вы жить привычной жизнью? Не придётся ли экономить и влезать в кредиты? Вашего дохода хватит на то, чтобы оплатить абсолютно все свои потребности? Как правило достижение второго уровня тесно связано с возможностью откладывать. Например, вы обеспечили себя всем необходимым, при этом часть зарплаты положили на вклад или инвестиционный счёт, либо держите на карте с начислением процентов и месяц от месяца сумма накоплений увеличивается. Только тогда вы можете сказать, что находитесь на второй ступени финансовой свободы. Важное уточнение — квартиру не обязательно покупать, достаточно иметь возможность арендовать.

Третий уровень финансовой свободы

Ощутив стабильность в доходах и наблюдая за ростом накопительного счёта, разумные люди задумываются об инвестировании. Те, чья финансовая грамотность хромает, в этот момент начинают увеличивать расходы. Тогда очень скоро ему придётся откатиться на первый уровень, так как без помощи родных и близких уже не обойтись. В нормальной ситуации человек открывает инвестиционный счёт и ежемесячно пополняет его определённой суммой. Может на 1 000, может на 5 000 или 10 000, тут всё индивидуально, но именно регулярность таких сложений будет говорить о достижении третьей ступени.

Отдачу от капитала не ждёт, просто потому что там нечего ждать. Очень забавно, когда люди инвестируют 100 000 и мечтают получать в месяц «хотя бы» тысяч 15 дивидендов. Что ж, в данном случае нужно подумать об услугах психолога, головушку надо лечить. Всё, что интересует остальных, это ежемесячные пополнения, реинвестиция полученных дивидендов и получение налогового вычета от государства. Путь непростой, но без него на четвёртый этаж не подняться.

Четвертый уровень финансовой свободы

В какой-то момент доход от активов, в которые человек инвестировал, могут покрыть базовые расходы. Например, на еду. На момент написания статьи питание одной персоны обходится от 10 000 до 30 000 рублей. Здесь без излишеств и не учтены походы в рестораны, заказ пиццы, роллов и шаурмы. Нормально кушать и не умереть с голоду вполне себе реально, особенно если вы готовите сами и не нуждаетесь в полуфабрикатах слишком часто.

Выводить инвестиционную прибыль здесь бессмысленно, это важнейший этап, на котором лучше не останавливаться. Делать следует тоже самое, что и на третьем уровне, но именно отсюда начинается переломный период. Можно почувствовать себя чуть спокойнее, так как на чёрный день у вас уже есть источник дохода, способный спасти вас от голодной смерти. Можно уволиться с работы и закрыть пробел в зарплате на время поиска нового места. На сегодняшний день для этого достаточно иметь активов на 2 500 000 — 4 000 000 рублей.

Пятый этап финансовой свободы

Всё это время вы могли чувствовать себя вполне комфортно и, скорее всего, на четвертом уровне были бы в положении, о котором большинство друзей даже не мечтают. Но оставалась одна загвоздка — вы всё ещё зависели от работодателя. Уволитесь отсюда, будете зависеть от другого. Многие вынуждены выполнять нелюбимую, а порой и откровенно мерзкую работу, просто чтобы не потерять единственный источник дохода. Пусть и приличный по сумме.

На пятом этаже свобода уже чувствуется. Доход от активов (дивиденды, доля прибыли) покрывают привычный уровень жизни. Всё то, в чём вы нуждаетесь, чтобы чувствовать себя комфортно, можно получать не работая вовсе. Практика показывает, что садиться на диван и ждать смерти люди в такой ситуации не хотят, вместо этого они продолжают трудиться. Но теперь начальник не заставит делать то, что не хочется и ультиматумы ставить не сможет. Зато сможете вы. Если условия труда не соответствуют норме, то уйти можно не раздумывая. Такие люди считаются нежелательными, ими невозможно манипулировать, поэтому финансовая грамотность в школах не преподаётся. Бедные, в первую очередь своим мышлением, намного полезнее. Ими проще управлять. А ведь для выхода на пятый уровень финансовой свободы прямо сейчас достаточно иметь 5 000 000 — 7 000 000 рублей.

Шестой уровень финансовой свободы

Эта стадия также называется этапом изобилия. Здесь доход от активов способен покрыть не только траты на привычный образ жизни, но и на многие хотелки. Можно брать кредиты, выплачивать их дивидендами без своих усилий и брать новые. Можно поселиться в трехкомнатной квартире, даже если вы одинокий человек. Вроде как бессмысленное излишество, но какая разница, если всё это получено с помощью дивидендов, а не собственного горба? Автомобиль ещё пригоден и даже не ломается, но почему бы не поменять его на новый, покрывая займ инвестиционным доходом?

Пределов шестого уровня не существует. Никто из богатейших людей планеты не живёт на зарплату, они давно получили то, что приносит деньги без собственных усилий. Трудиться можно продолжать, но для души. А покупки всегда будут оплачиваться дивидендами. Кто-то счастлив, получая 1 000 000 в год, а кто-то достиг ступени, на которой активы покупают ему самолёты. Поэтому однажды добравшись до этой лестницы, люди не останавливаются и продолжают реинвестировать доход. Жизнь давно обеспечена, дальше только стремление к изобилию.

Вместо итога

Казалось бы всё очень просто, были бы деньги. Но многие ли смогли правильно распорядиться тем, что у них есть или было? Огромное количество пенсионеров сидят в трёхкомнатных квартирах, полученных за работу на заводе. Платят половину пенсию по коммунальным платежам и экономят на базовых продуктах питания. Лично знаю женщину, которая прямо сейчас может поменять свою трёшку на однушку в новом доме с индивидуальным отоплением и платить 2к вместо 6к. Но недвижимость, в которой она живёт, бабушка считает инвестицией, ведь у неё хоромы!

Пройдя мимо старых общежитий вы запросто можете отыскать парочку дорогих автомобилей. Казалось бы, логичнее продать машину и комнату, приобрести квартиру. Но почему-то так не работает, быть может общий туалет нравится и жизнь без 20 соседей на этаже кажется тоскливой. Бывают ситуации ещё интереснее, у человека есть жильё, но кроме этого имеется имущество на 5 000 000. Авто, гараж, домик, участок. Но работы нет и приходится буквально выживать. Стоило бы провести ревизию, совершить пару шагов в сторону финансовой свободы и махнуть сразу на 5 уровень. А там, если наладятся дела с работой, можно двигаться в сторону шестого. Но многие ли так делают?

И здесь речь вовсе не про осуждение. Речь о том, что движение к финансовой свободе кажется и слишком сложным и слишком простым одновременно. Если вы думаете, что вам просто не хватает денег, то скорее всего это не так. У меня был один знакомый, который стал счастливым обладателем квартиры в центре москвы. Досталась от бабушки. Зарплата небольшая, жить было тяжеловато. Мог бы искать отговорки, но он взял ипотеку в глубоком подмосковье, сдал московское жильё в аренду и этими деньгами гасил кредит. С зарплаты добавлял и за несколько лет стал полноценным собственником.

Теперь есть жильё и остался актив, приносящий деньги до сих пор. Казалось бы, простое решение, но у меня есть другой знакомый, находящийся в точно такой же ситуации. И переезжать в подмосковье он не хочет, ибо коренной москвич! Под его пятой точкой находится то, о чём мечтает 50% россиян по всей стране, но он этим не пользуется. Еле наскребает на оплату коммуналки и продолжает жаловаться на судьбу. Поэтому финансовая свобода это сложнее, чем вам кажется. Тут одних денег точно недостаточно. Всем благ и богатства, до связи!