Феномен Баадера-Майнхоф: увидел один раз и начал замечать постоянно

Феномен Баадера-Майнхоф это искажение восприятия, при котором увиденный однажды объект начинает попадаться постоянно и человеку кажется, что он замечает его слишком часто. Таким образом случайно полученные сведения быстро находят отражение в реальной жизни и индивид склонен думать, будто событие является сверх популярным и крайне важным, либо подкрепляет свои убеждения найденными доказательствами.

Если говорить ещё проще, то стоит привести парочку примеров. Например, в компании друзей кто-то заявил, что в городе появилось очень много автомобилей ваз 2106. Ранее вы об этом даже не задумывались и «шестёрки» не замечали. Но вот вы разошлись и по пути домой на глаза попалась такая машина. Вскоре вы обнаружите, что их настолько много, что это буквально какой-то бум. Они повсюду!

Или находясь в отношениях вы вдруг заметили, что муж засмотрелся на попу проходящей мимо девушки. Всякое бывает, но через несколько дней ситуация повторилась и очень скоро супруга начнёт видеть это постоянно. В действительности её партнёр может смотреть в сторону других девушек или даже мимо них, это может быть случайностью или совпадением, но спутница ежедневно начнёт получать подтверждение своих домыслов.

Происхождение термина «Феномен Баадера-Майнхоф»

В психологии существует термин «Иллюзия частотности», который описывает всё о чём мы говорили выше. Получив информацию и столкнувшись с ней ещё раз спустя непродолжительное время, человеку начнёт казаться, будто он слышит и видит её очень часто. Но в народ ушло другое словосочетание, которое возникло после забавного случая в редакции одной из газет.

Один из читателей прислал историю о том, что его товарищ за один день дважды услышал о существовании радикальной группировки в Германии, которой руководили Адреас Баадер и Ульрика Майнхов. Сама банда не была широко известной и её деятельность оставалась незаметной для большинства немцев. Но тут вдруг за один день человек слышит о них дважды! Они что, резко повысили свою активность?

Когда газета вышла в тираж и люди прочитали эту историю, случилось нечто невероятное. Абсолютное большинство читателей никогда не слышали о банде Баадера-Майнхоф, но сразу после прочтения информация стала поступать отовсюду. В редакцию посыпались письма в которых обеспокоенные граждане делились своими наблюдениями. Все ежедневно начали слышать новости о террористах.

Психологи поспешили объяснить происходящее теорией иллюзии частотности. Активность радикалов не изменилась, вы слышали о них и раньше, но скорее всего не предавали значения и даже не допускали эту информацию до сознания.

Но после истории другого читателя повторное поступление сведений о группировке психика восприняла как часто повторяющееся и теперь вам кажется, будто из каждого утюга звучат эти новости. Так в народе появилось словосочетание феномен Баадера-Майнхоф, который со временем заменил в психологии термин иллюзия частотности. Сегодня используются оба варианта.

В чём секрет феномена Баадера-Майнхоф?

Психика довольно часто допускает аналитические ошибки, именуемые когнитивным искажением. Но иногда они ещё и пересекаются между собой, что приводит к совершенно неожиданным результатам. В данном случае так и произошло, селективное внимание наложилось на склонность к подтверждению своей точки зрения, в результате возникла иллюзия частотности. Поговорим об этом поподробнее.

Что такое селективное внимание

Селективное внимание это когнитивное искажение при котором индивид акцентируется на событиях и объектах отвечающих его ожиданиям и убеждениям, при этом игнорирует все остальные. Помнит пример про ваз 2106? Так вот из целого потока автомобилей, где запросто может быть до 50 машин, вы будете искать шестёрку. А всё другое не заметите.

Таким образом количество интересующих вас объектов осталось неизменным, но в результате селективного внимания вы начинаете видеть их постоянно. Следовательно складывается ощущение, что сказанная другом фраза про рост числа ваз 2106 в городе имеет под собой доказательную базу. Вы же сам свидетель! Собственными глазами видели и лично убедились в правдивости сказанного. В психологии чаще используют термин «Селективное восприятие«.

Что такое склонность к подтверждению своей точки зрения?

Склонность к подтверждению своей точки зрения это известный психологический феномен, заключающийся в тенденции психики верить в ту информацию, которая согласуется с убеждениями индивида. Защитный механизм, позволяющий сохранить ресурсы и не включать аналитические функции каждый раз, когда поступает новая информация.

Именно из-за него мы часто спорим друг с другом по поводу событий, которые казалось бы легко проверить. Именно из-за него мы слышим фразы «это как посмотреть», «нет, всё было иначе» и «ты ничего не понимаешь». У каждой стороны дискуссии имеются аргументы и факты, просто используя черри пикинг люди по разному интерпретируют данные.

Приведём простой пример. Давайте ответим на вопрос — в США население живёт богато или хуже нас? Теперь попробую занять обе позиции и обосновать каждую, чтобы наглядно продемонстрировать работу обсуждаемого нами когнитивного искажения.

В США люди живут богато. Там низкая ставка по кредитам, всего около 4-7 процентов годовых, высокие заработные платы, в среднем 4 000 долларов, а также капитализм и рыночная экономика, что позволяет без труда найти работу и получить хороший оклад. Несколько лет назад мой друг работал официантом и зарабатывал $10 в час. Таким образом его доход составлял порядка 6 000 рублей в день!

В США живут бедно. Несмотря на низкие ставки по кредитам люди всю жизнь живут в долгах и не могут выпутаться из этой кабалы до самой смерти. Зарплаты действительно высокие, но посмотрите какие там цены! Литр бензина стоит свыше доллара, а это 100 рублей, на минуточку! Достаточно пройтись по улицам чтобы увидеть огромное количество бомжей. Существуют целые кварталы с криминальным контингентом, куда даже полиция не суётся. Работать приходится по 14 часов в сутки!

В зависимости от того каких убеждений вы придерживаетесь, вам покажется адекватным и разумным либо первый, либо второй абзац. Склонность к подтверждению своей точки зрения заблокирует анализ информации, вы ухватитесь за те данные, которые кажутся вам приемлемыми. Всё остальное вы проигнорируете и обесцените.

Применение феномена Баадера-Майнхоф

Сам феномен Баадера-Майнхоф является обычной ошибкой мышления, но благодаря этим искажениям человеком становится легче управлять. Попробуйте поучаствовать в политических дискуссиях, ваш оппонент найдёт сотни доказательств своих убеждений и даже когда вы приведете железные контраргументы, он пропустит их мимо ушей. Из всего потока данных будет цепляться за то, что ему выгодно и приведет множество фактов подтверждающих его точку зрения. Даже если они притянуты за уши.

Применение в маркетинге

Маркетологи быстро смекнули, что самая лучшая реклама — медийная. Совсем не обязательно, чтобы человек узнав о новом электро чайнике тут же кликнул о ссылке, перешёл на сайт и оформил покупку. Так бывает крайне редко. Гораздо важнее, чтобы он слышал и видел название бренда, сталкивался с обсуждением и отзывами, натыкался на статьи, посты и видео. Очень скоро ему покажется, что такой чайник есть вообще у всех и последнее время народ только о нём и говорит. Сначала сформируется интерес, а затем ценность продукта сильно возрастёт.

Применение в психологии

Феномен Баадера-Майнхоф хорошо знаком психологам. Поэтому когда человек испытывает дискомфорт по поводу какого-то раздражителя, специалист первым делом начнёт сеять сомнения. Вы говорите муж вам изменяет? А как вы это поняли? Вы могли бы ошибаться? Если предположить, что вы себя накрутили, то как по вашему это могло произойти? Он переписывался с бабами каждый день? Вы могли ошибиться и посчитать что он пишет любовнице, хотя на самом деле человек просто залипал в соцсетях? Читал Бесарте.ру например!=)

Всё это делается для того, чтобы психика включила анализ и вышла из когнитивных искажений. Сначала из селективного восприятия, потому то требуется посмотреть на ситуацию шире. А потом и из склонности к подтверждению своей точки зрения, потому что психолога не нужно ни в чём убеждать, он и так на вашей стороне. В результате нередко происходят удивительные события, человек задумывается и понимает, что информация которая его преследовала, на самом деле не такая уж и часто встречающаяся. Накрутила себя чо то, загналась..

Второе, не менее популярное применение — саморазвитие. Можно читать аффирмации и получать новый опыт взаимодействия в кабинете психолога. Так индивид получает убеждения, которые сначала входят в сознание как гость, а затем получают массу подтверждений. Срабатывает эффект Баадера-Майнхов и человек начинает замечать доказательства своим верованиям.

Повторяет каждое утро «я красивый, привлекательный мужчина» и очень скоро коллега на работе сделает комплимент, девушка в автобусе посмотрит прикусывая губу, окружающие приветливо улыбаются. Думаете произошло волшебство? Да нет, просто так было всегда, но вы в упор этого не видели. Интерпретировали их поведение по-другому, игнорировали сведения не согласованные с убеждениями.

Если думать, что вас все ненавидят и над вами все издеваются, то девушка прикусывающая губу будет воспринята как тварь желающая оскорбить. Она же явно стебётся! Дразнит, усмехается надо мной! Но если вы верите в свою привлекательность, то выводы окажутся противоположными. Утром вы сказали себе «я хорош!», днём услышав комплимент укрепились в своём убеждении, а ещё спустя пару дней начнёте замечать доказательства повсюду. Феномен Баадера-Майнхоф приведёт к тому, что однажды полученные сведения, при повторном столкновении с ними, начнут казаться как необычайно часто повторяющиеся. Вот и весь секрет.