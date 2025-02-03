Фактор привлекательности: почему мы хотим одних и отвергаем других?

Фактор привлекательности это причина, по которой человек испытывает симпатию к объекту, движущая сила процесса соблазнения и возбуждения нервной системы. То, благодаря чему посторонние люди, глядя на человека, испытывают к нему влечение и хотят эмоционально сблизиться. Одни люди кажутся нам настоящими магнитами и купаются в востребованности со стороны противоположного пола, а другие чувствуют себя совершенно ненужными. И в обоих случаях люди пытаются объяснить происходящее наличием либо отсутствием каких-то ресурсов.

Например, вы точно хотя бы раз слышали, что девчонки ведутся на тачки и бабки, а мужчины сходят с ума при виде длинных ног или большой груди. Однако в действительности всё перечисленное не может являться фактором привлекательности, потому что само по себе не закрывает потребности психики. Чтобы разобраться в этом вопросе, предлагаю окунуться в теорию психологии и выяснить, почему нам вообще кто-то кажется желанным, а кто-то, будучи в целом очень хорошим, не становится целью, а порой и вовсе отталкивает. Заодно узнаем можно ли купить спутницу/спутника.

Первый фактор привлекательности: потребности и дефициты

У каждого из нас есть набор потребностей, многие из которых не закрыты. Например, ощущая сильный голод мы можем случайно уловить запах вкусных пирожков или увидеть вывеску с рекламой обалденного бургера. Тогда на фоне дефицита человек испытает желание, а пирожки и бургеры станут привлекательными. Он захочет ими обладать. Такой механизм работает в отношении абсолютно всего.

Но если копнуть теорию ещё глубже то вдруг выяснится, что по-настоящему влечение вызывает не сам продукт, а его источник. Социологи в результате масштабных исследований уже не раз доказали, что находясь в опасной окружающей среде, криминальной обстановке, при отсутствии возможности обеспечить свою безопасность, женщины склонны выбирать партнёров с массивным подбородком и широкими плечами. Подсознательно эти характеристики воспринимаются как источник силы. То же самое с агрессией. Самцы способные вступать в открытые конфликты и выходить из них победителями, начинают нравиться самкам. Что у животных, что у людей, разницы нет.

В зависимости от того, какая именно потребность не закрыта у человека, будут формироваться его паттерны поведения. Если у парня очень давно не было физической близости, то он будет обращать внимание на всех более менее симпатичных девушек. Невзирая на их интеллект, особенности характера и привычки. Фактором привлекательности станет наличие женских половых признаков и доступность объекта. Если ему покажется, что тут можно получить желаемое, то он испытает влечение и при этом проигнорирует способность быть в отношениях, общие интересы, а быть может даже взаимность.

Однажды по молодости я сходил на самое неудачное в своей жизни свидание. В город каждый август приезжали студентки и я этим активно пользовался. Знакомился, звал погулять. С одной из них мы, вроде бы, интересно провели время, прикольно пообщались, но удача мне не улыбнулась. Не дала, хаха. На следующий день я снова предложил встретиться, но она отказалась, после чего написала гневное сообщение — ты дурачок походу, не знаешь что девушкам нужно! Оказалось, ей хотелось посещать ночные клубы и дискотеки, вырвалась из под родительской опеки и решила пуститься во все тяжкие. А я, скучный тип, который таскал её по площади и травил анекдоты. Фактора привлекательности во мне не нашлось, потому что её потребность я вообще никак не закрывал.

Мало обладать какими-то положительными характеристиками, гораздо важнее точно угадать желания человека и дать ему это. Многие замужние женщины считают, что супруг сыт и удовлетворён, следовательно идти налево ему совершенно ни к чему. Но может оказаться так, что востребованность среди женщин нужна для поддержания самооценки. Так он чувствует себя настоящим самцом, ведь у него и жена и любовница и другие его тоже хотят. Иного способа чувствовать себя нормальным он не знает, поэтому как бы вы не старались, ему всё равно необходимо ходить налево. Фактор привязанности его подружек заключается не в теле и близости, а в признании себя альфой. Иногда измены нужны чтобы было чем похвастаться перед друзьями.

Одновременно с этим некоторые женщины находят второго партнёра с целью развеять скуку. Когда в действующих отношениях погасла искра, муж не делает комплименты, не разговаривает, не выслушивает, не поддерживает, не дарит подарки и не приглашает на свидания. Женщина перестаёт чувствовать себя женщиной, в браке больше нет лёгкости и радости, и любовник появляется для того, чтобы дать ей нужные эмоции. Это тоже фактор привлекательности, он востребован просто потому что новый, свежий, актуальный.

Красивые женщины не всегда нравятся тем, что хочется её потискать и расцеловать. Иногда это просто статус. Если рядом с тобой такая красотка, значит ты очень крутой. Таким образом многие поддерживают или даже правильнее сказать спасают свою самооценку. Длинноногая блондинка за рулём кадиллака скорее всего не сделает тебя богатым, но обладать такой спутницей очень хочется, потому что это показатель статуса и значимости мужчины.

Есть девушки, которые ‘ведутся’ на деловой вид своего партнера. Они обращают внимание на солидных представителей сильного пола, на дорогом авто и в стильном пиджаке. Вполне возможно ей вообще плевать сколько он зарабатывает и поделится ли с ней, она просто хочет чувствовать себя леди рядом с ним. Если тебя за руку держит балбес в шортах и сланцах, это как-то бьёт по самооощущению. Совсем другое дело, когда ты идёшь справа от человека, который выглядит на миллион. Подруги обзавидуются! Такого жениха себе урвала, молодец!

Ещё один пример — одиночество. Если вам скучно наедине с собой и вы регулярно испытываете тоску по этому поводу, то вашим избранником запросто может стать обычный, весёлый и общительный спутник. С ним просто есть о чём поговорить, он всегда рядом, готов поддержать, составить компанию. И это тоже является фактором привлекательности. Мы закрываем дефициты за счёт других людей, это нормально и естественно. Вопрос лишь в том, чего вам не хватает прямо сейчас. И обладаете ли вы тем, в чём нуждается ваш краш.

Второй фактор привлекательности: образ, мечты, фантазии

Когда первый фактор привлекательности обнаружен, психика требует получить больше информации об объекте. Что мы получим здесь, как сложится наша жизнь, какие риски и ради чего всё это? Девушки наверняка поймут о чём речь. Когда увидела красивого парня и так задумалась, что нарисовала в своей голове историю любви с детишками, загородным домиком, свадьбой в пышном платье. Так делают абсолютно все, даже мужчины.

Так как никто не может знать будущего и большинство вопросов впрямую не задашь, приходится подключать фантазию. Некий прогноз на основе мыслительных процессов. Поэтому очень часто мы додумываем за человека, рисуем картинку, которая потом не сбывается. Успешные соблазнители всегда предоставляют правильные вводные, своего рода фундамент, на котором просто нельзя построить что-то негативное. В результате в них постоянно влюбляются, хотя в действительности не в них самих, а в тот образ, который они создали.

По этой причине мы ненавидим разговоры по принципу «ты должен». Если женщина на первом свидании рассказать о том, что вы ждёте от неё постиранных носков, уборки квартиры и полного погружения в материнство, она скорее всего сбежит. Печальная какая-то перспектива получается. То же самое происходит когда девушки направо и налево озвучивают обязанности представителей сильного пола. Ты должен обеспечивать, защищать, решать мои проблемы, много работать, ухаживать, баловать меня, дарить цветы и подарки, носить на руках. Сидишь и думаешь — мне вот это всё зачем? Меня здесь доить будут, а мне такое не нравится..

Любому дураку понятно, что серьёзные отношения это ответственность и труд. Придётся не спать ночами, вставая к плачущему ребёнку, вместо посиделок с друзьями ты будешь купать малыша и помогать жене с уборкой. Появится ипотека, кредиты, проблемы. Но зачем добровольно подписываться на сложности? Хочется же любви, романтики, уважения, эмоционального комфорта, физической близости.

Красиво нарисованное будущее всегда было, есть и будет фактором привлекательности. При этом не пытайтесь угадать о чём мечтает человек, важно научиться производить впечатление пластилина, из которого можно слепить свою самую сокровенную мечту. Речь не идёт о манипуляциях и обмане. Речь о том, что просто не ломайте фантазии. Иногда я читаю комментарии мужчин, которые пишут — все бабы дуры, надо ограничить их права и возродить патриархат. А потом эти же люди жалуются, что нормальных девчонок не осталось, жениться не на ком. А вы думаете найдётся сумасшедшая, которая зная перспективы отношений с вами, согласится пойти замуж? Плохо оказаться в беде, но ещё хуже самостоятельно туда придти. Все мы родом из детства и привлекательными нам кажутся те, кто способен окунуть в сказку. Пусть хотя бы в собственных мыслях.

Почему многие люди оказываются тотально невостребованными?

Можно объяснять свою неудачу разными причинами. Кому-то приятнее верить, что все девушки корыстны и им нужны только богачи на дорогих тачках, а нормальных парней они отшивают. Кто-то убеждён, что мужикам только одно и надо, поэтому нормальные, воспитанные и порядочные женщины остаются неудел. Но всё это рассуждения в пользу слабых. Есть только два объяснения невостребованности и оба они вытекают друг из друга.

Первый — отсутствие факторов привлекательности. В своём окружении вы просто не можете закрыть потребности представителей противоположного пола. Чаще всего проблема в том, что вы ошибочно определили эти потребности. Думаете, что мужчины не хотят ласки, нежности и стабильности в отношениях. Поэтому своё поведение строите не на сообщении о готовности это дать, а на конфликте по принципу «тебе же только и надо шляться по бабам, ты же кобель, как и все, а вот я не стану твоей очередной галочкой!». Может тут возникнуть коммуникация? Конечно нет.

Пока вы слепо верите в алчность и корысть женского пола, ваша психика игнорирует другие желания девушек. В вас больше не видят источника интересных разговоров, эмоций, поддержки, заботы, той же нежности и ласки. Или обратная ситуация — вы навязываете новым знакомым определённую модель коммуникации. Но именно она прямо сейчас нуждается в другом, а вы отказываетесь это понимать. Один мой знакомый пытался уговорить на создание семьи девушку, которая зарабатывает своим телом. Ей муж даром не нужен, но он настаивал и в какой-то момент сказал мне — все женщины непригодны для брака, ненавижу их! А я переспросил — прям все или одна единственная, которую ты уже достал?!

Вы оба можете быть вполне себе хорошими людьми, но ваши потребности и дефициты совершенно не совпадают. Было бы логично просто поискать другого/другую, но вы зачем то пытаетесь выжать томатный сок из яблока. Один хочет семью и детей, а другому нужны яркие эмоции, развлечения и праздники. Вы может и видите факторы привлекательности, но их не видят в вас. Если вы постоянно ошибаетесь в людях или просто не можете дать ничего ценного, то востребованность пойдёт на спад.

Второй — неспособность обозначить свои факторы привлекательности. Быть может вы очень интересный собеседник и многие девушки хотели бы вступить с вами в отношения, чтобы закрыть потребность в общении. На этой почве может вырасти всё что угодно, только вот никто не знает о том, что вы интересный собеседник! В интернете у вас скучная страница, комментарии вы пишите гневные, в жизни избегаете коммуникации, никуда не ходите. Как люди должны вас узнать?

Один раз в соцсети мне попался пост молодой женщины, которая жаловалась на мужчин. Якобы все смотрят только на тело, никто не готов к романтике, душевному диалогу, верности и браку. Я зашёл на её страницу и почувствовал себя посетителем порнхаба. На стене тонна пошлых постов и дешевого юмора, все фотографии больше похожи на профайл в модельное агентство. По каким критериям я должен был понять, что она тонкая натура, нуждающаяся в разговорах?! Такой хочется донат перевести и попросить снять платье, это максимум. Клюют на неё определённые ребята, которые увидели фактор привлекательности. Он ложный, но это не их вина. Себя нужно правильно позиционировать, иначе случится казус.