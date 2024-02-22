Эйджизм: дискриминация по возрасту

Эйджизм это психологический термин, обозначающий дискриминацию по возрасту. Применение эмоционального насилия к людям определенной возрастной группы, обесценивание их возможностей, игнорирование потребностей, нежелание взаимодействовать, отказ в сотрудничестве по причине возраста.

Принято считать, что эйджизм это неуважение к пожилым, когда их не берут на работу, не слушают, не хотят вступать в любые формы взаимодействия и партнерства. Однако на практике насилию подвергаются люди совершенно разных возрастов, таким образом эйджизм это пренебрежение одной возрастной группы к другой. Молодые не воспринимают всерьёз пожилых, пожилые молодых, взрослые детей, дети взрослых. Как правило этот процесс взаимозависим и включает в себя ответные меры.

Эйджизм простыми словами

Термин впервые озвучил директор национального института старения США Р. Н. Батлер. По его мнению погоня за продуктивностью и эффективностью обернулась пренебрежительным отношением к пожилым людям, чьи способности постепенно начинают снижаться. В результате их отказываются принимать на работу, больше не рассматривают как специалистов и не воспринимают всерьёз их советы. А кроме всего прочего подвергают насмешкам и эмоциональному насилию (обесцениванию, игнорированию).

Позже выяснилось, что эйджизм работает и в обратную сторону, когда пожилые люди негативно высказываются о молодёжи. Обвиняют в недостатке знаний и опыта, низко оценивают их способности и моральные качества. Считают, что ключевые посты должны занимать представители старших возрастных групп, так как молодым доверить ответственные дела нельзя.

Эйджизм в детско-родительских отношениях явление отнюдь не редкое. Родители лишают своих детей права голоса, не позволяют высказываться и выбирать, считают их ещё несмышлёными и глупыми. Вот вырастешь, тогда делай что хочешь. Доживёшь до моих лет, поймёшь!

Подростки обвиняют своих родителей в том, что они отстали от жизни, не понимают новых трендов и тормозят прогресс. Не считают нужным прислушиваться к опыту старших поколений, так как не воспринимают его положительным. Они уверены, что мир изменился и сегодня у человечества иные ориентиры, оглядываться на предыдущий опыт нет никакого смысла.

Проблема всех этих стычек в том, что общество незнакомо с теориями возрастной психологии. Ребёнок, подросток, взрослый, пожилой и старый имеют особенный взгляд на происходящее, у каждого имеются персональные потребности и набор инструментов для решения поставленных задач. Мы не можем принимать позицию других, но обязаны её понимать.

Вторая проблема — стереотипы. Наша психика при анализе внешних объектов часто использует социальную стигматизацию, так ей гораздо проще. Способности и возможности окружающих можно вычислить исходя из его принадлежности к какой-либо группе. Смотрим на возраст и делаем выводы. Этот слишком молод, этот слишком стар. Но есть и другие причины эйджизма.

Причины эйджизма по отношению к пожилым

Основополагающим чувством при любой дискриминации является страх. Далее срабатывает проективная функция психики и мы ненавидим себя в окружающих, либо перекладываем их ситуацию на свою жизнь. Получается довольно запутанный механизм в результате которого боясь старости и смерти мы видим пожилого человека и пренебрежительно относимся к его положению, как бы отвергая своё будущее.

Поэтому нас так раздражают бабушки в автобусах по утрам. Куда вы все едете? Вам заняться нечем?! Страшно стать никому не нужным и одиноким человеком, который больше нигде не работает и чтобы не сойти с ума от скуки вынужден лезть в троллейбус в самый час пик. Чтобы почувствовать себя частью общества, побыть среди людей.

Нас раздражают пенсионеры в поликлиниках, которые приходят чтобы получить внимание и заботу. Давление в 75 лет уже не вылечить, суставы никогда не вернутся в нормальное состояние. Но пожилому человеку важно важно с кем-то поговорить. С теми, кто сидит в очереди, с врачом. Потом поделиться своими переживаниями, обсудить свои проблемы, почувствовать поддержку. И такая перспектива нас пугает.

Человек стремится быть частью сильной группы, поэтому рабочий коллектив очень важен. Мы хотим чтобы нас окружали молодые, энергичные, богатые и успешные, чтобы влиться в эту компанию. Поэтому не хотим брать на работу представителей старших поколений, так как они часто обладают негативным настроем, медлительны, пассивны, забывчивы. Всё это провоцирует апатию и тормозит развитие бизнеса. Атмосфера в коллективе наполняется энергетикой мортидо.

Срабатывает также стереотипное мышление. Мы прекрасно понимаем, что всё новое лучше старого и переносим эту мысль на людей. Автомобиль 2024 года выпуска будет очевидно функциональнее, прогрессивнее и надёжнее той же модели 2000 года. Таким образом уверены в отсталости пожилых, в потере функциональности, эффективности, продуктивности.

Возрастные изменения добавляют нам уверенности в своих выводах, тело становится дряхлым, походка неуклюжей, зрение и слух садятся, умственные способности снижаются. В результате мы пренебрежительно резюмируем — старый уже, не справишься, не сможешь, это не для тебя, зачем мне слушать деда, который периодически забывает куда положил очки и кто все эти люди вокруг..

Причины эйджизма по отношению к молодым

В свою очередь пожилые люди часто применяют эмоциональное насилие по отношению к молодому поколению. Называют их несмышлёными, глупыми, неопытными, неспособными. Чаще всего это следствие нарциссизма, когда страшно признать, что другие справятся без тебя. Психике тяжело воспринимать информацию о том, что ты уже старый, окружающие могут без тебя обойтись, ты умрёшь, а остальные продолжат жить и значимость твоя стремится к нулю.

Поэтому эйджизм в отношении молодых людей в большинстве случаев строится на критическом снижении чувства собственной важности. Пытаясь вернуть былую ценность индивид уходит в ностальгию, вспоминая как раньше его любили, уважали, в нём нуждались. А затем некоторые уходят в патологическое направление принуждения и пытаются доказать молодым, что без них они никто. Отсюда унижения, обесценивание, игнорирование успехов и самодостаточности. Молоко у вас на губах ещё не обсохло, держитесь уж за меня, а то пропадёте, я вам нужен, вы сами не справитесь, я опытный, жизнь прожил, если меня не станет вам крышка.

Вторая причина — зависть. Возраст берёт своё и возможности человека сокращаются. К сожалению у старости не так много преимуществ, к тому же инфраструктуры и досуга для этих групп населения практически не создаётся. Естественным образом 60 летнюю бабушку раздражает 20 летняя девушка в короткой юбке, идущая в обнимку с молодым парнем. Это та часть жизни, которая в одночасье стала недоступной.

Нередко можно услышать заявления пожилых людей о том, что молодёжь нужно ограничить, многое им запретить, потому что они живут неправильно, стремятся не туда. На практике это лишь желание построить мир, где если старые не могут, то и молодым нельзя. Всё это наглядно продемонстрировал эксперимент «Вселенная-25». И чем дело кончилось мы тоже хорошо знаем.

Всегда ли эйджизм это насилие?

Эпоха толерантности вынуждает нас чаще задаваться подобными вопросами. Эйджизм не ведёт ни к чему хорошему, ненависть и презрение неспособны перерасти в любовь и уважение. Общество, где такое происходит, обречено на провал. Но критики высказывают мысль о том, что мы нередко перегибаем палку и стоит научиться отделять эйджизм от обоснованных запретов и ограничений.

С точки зрения психологии людей нельзя категоризировать и стигматизировать, однако мы обязаны учитывать возрастные изменения, интересы и потребности разных групп. Годовалый малыш нуждается в том, чтобы его кормили с ложечки и меняли ему подгузники, здоровый тридцатилетний мужчина нет. И было бы глупо не учитывать эти особенности.

Пенсия называется страховой не просто так. Она даётся не потому что вы её заслужили и заработали, а потому что наступил страховой случай — старость. Медики пришли к выводу, что в определённом возрасте возможности организма идут на спад, работать в прежнем режиме больше не получится. Отсюда возмущение по поводу полового разделения. В большинстве стран возраст выхода на пенсию един для всех, но в России мужчины уходят позже. Хотя их продолжительность жизни меньше.

Когда мы видим объявление «от 20 до 40 лет», это не всегда говорит о неуважении к пожилым. Просто некоторые виды деятельности требуют физической активности и перспективного взгляда на мир. Мы не видим среди топ футболистов 60 летних мужчин и не хотели бы видеть. При этом невозможно доверить руководящие должности 20 летним, так как они физически не могли получить нужное образование и опыт работы. Главный хирург в 22 года, например, вас не пугает? Учитывая тот факт, что медицинский институт люди заканчивают ближе к 28.

В США последние годы ознаменовались борьбой стареющих актрис за свои права. Многие перестали получать приглашения на главные роли из-за своего возраста и посчитали правильным обратиться в суд. Однако успехом эти дела пока не увенчались. Одновременно с этим множество актёров даже в преклонном возрасте играют в кино, что навело всех нас на простые выводы — эйджизм ни при чём, человек либо востребован в нынешних условиях, либо нет.

Вместо итога

Вся суть эйджизма в том, что мы боимся представителей других возрастных групп, ненавидим себя через них. Проявляя пренебрежение и эмоциональное насилие выражаем протест и демонстрируем зависть. В ментально здоровом обществе такого быть не должно. Рассуждения о том, что молодёжь глупа и нужно все ресурсы отдать пожилым, абсурдна. Смотрим на эксперимент «Вселенная-25» и понимаем к чему это приведет.

Высмеивать и игнорировать представителей старших поколений не менее абсурдно. Это ждёт каждого из нас, все мы однажды будем ходит в поликлинику за вниманием и поддержкой. Все в какой-то момент решим, что поездка в магазин на общественном транспорте в час пик это хорошая идея.

Важно позаботиться о каждой возрастной группе, учесть их потребности, интересы, желания. Создавать инфраструктуру и спланировать досуг как для подростков, так и для пенсионеров. Мы никогда не будем жить одной жизнью, вы вряд ли увидите компанию 80 летних, гоняющих на скутерах. Не заставите 15 летних тихо сидеть на лавочках обсуждая последний выпуск «жить здорово».

Возрастные ограничения это естественный процесс. На роль клеопатры в романтическом фильме не возьмут 50 летнюю актрису, как бы сильно её не уважали. Это также глупо, как темнокожему исполнить роль Гитлера в исторической киноленте. У всего есть предел, толерантность тоже должна иметь границы.

Правозащитники, выступающие против эйджизма объясняют свои действия так — нельзя акцентировать своё внимание на возрасте. Да, с годами многие теряют возможности, но мы не можем точно знать когда это произойдёт. Глупо читать объявление о поиске сотрудника, где указывается точный возраст кандидата. До 40 лет, например. А где гарантия, что в 41 год человек с задачами уже не справится? И вы уверены, что в 38 он будет эффективен и продуктивен?!

Если некая бабушка оскорбляет молодых девушек считая их легкодоступными и глупыми, то можем ли мы говорить, что дело в возрасте и все женщины этих лет такие? Что если она и в свои 25 всем завидовала и всех ненавидела? Говоря о том, что для этой работы требуется человек от 45 лет, подразумевая его жизненный опыт, мы можем быть уверены в том, что он вынес хоть один хороший урок из прожитых лет?

Эйджизм это зацикленность на цифрах. Мы перестаём оценивать другие характеристики и в результате совершаем логические ошибки. Психике так проще, ведь зачем анализировать десятки параметров, когда можно просто посмотреть на возраст? Вам 30, всё понятно, больше меня ничего не интересует, вы нам не подходите. Вам 20, нет, вы слишком молоды. Человек нудный и агрессивный, так это потому что ему 65. Где здесь логика, непонятно.