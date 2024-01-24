Эйблизм: дискриминация людей с ограниченными возможностями

Эйблизм это тип и форма эмоционального насилия при которой люди с инвалидностью рассматриваются как ненормальные и подвергаются дискриминации по признаку неполноценности. Редко носит ярко выраженный характер, чаще всего здоровые люди тем или иным образом высказывают и демонстрируют идею о том, что люди со слабым здоровьем и ограниченными возможностями менее ценные для общества и не имеют право на равенство с другими представителями социума.

История термина

В истории человечества всегда существовала дискриминация по отношению к лицам со слабым здоровьем или инвалидностью. Например, популярной является история о спартанцах, которые сбрасывали детей с отклонениями в развитии со скалы. Самым бесчеловечным историческим примером эйблизма можно считать действия нацистской Германии. В период правления Гитлера многие ударились в евгенику, желая реализовать селекцию человека.

Проще говоря отделить «нормальных» (здоровых, красивых и сильных) от «ненормальных (инвалидов, больных, слабых). Была разработана специальная программа Т-4, согласно которой реализовывалась стерилизация и эвтаназия нетрудоспособных, а также страдающих от психических заболеваний. Под жернова попадали как взрослые, так и дети.

В середине 60-х годов термин Эйблизм придумали активисты, которые собственными усилиями продвинули его в массы. Благодаря людям, чьи имена даже не сохранились,общество узнало о существовании проблемы. Не просто узнало, но и попыталось хоть что-то исправить. Главное во всём этом то, что люди признали эйблизм.

Как проявляется эйблизм в обществе?

В современном мире, по крайней мере в развитых и развивающихся странах, подобное невозможно. И по этой причине мы убеждены в защите прав людей с заболеваниями и ограниченными возможностями. Однако в действительности всё совершенно иначе. Дискриминация активно применяется, но мы даже не считаем это дискриминацией. Обсудим подробнее и перечислим формы эмоционального насилия над инвалидами.

Нарушение прав

В данном случае мы не говорим о социальной стигматизации и не выделяем инвалидов в отдельную категорию с негативным подтекстом. Однако люди с ограниченными возможностями являются представителями группы лиц с дополнительными правами.

Так например они имеют право парковать автомобиль ближе к входу в торговые центры, социально значимые объекты и подъезды жилых домов. Сделано это по понятным причинам, необходимо передвигаться на костылях или в инвалидном кресле, тяжело нести вещи и в принципе ходить на большие расстояния.

Однако многие попросту игнорируют специальные знаки и паркуют свои автомобили на места для инвалидов. А порой этих знаков нет вовсе. Нередко на них располагаются транспортные средства «королей жизни», которые вдруг решили что дружба с прокурором и красивые номера позволяют им нарушать законы. Тем временем подобное поведение является ничем иным как эйблизмом и оборачивается насилием над людьми с ограниченными возможностями. Как минимум эмоциональным издевательством, потому что выглядит как насмешка.

Сложности трудоустройства

При приёме на работу каждый работодатель устанавливает требования и критерии. В некоторых случаях это вполне оправдано, так как выполнение обязанностей сопровождается определёнными нагрузками. Нельзя взять на должность снайпера слепого человека, не сможет пожарником быть парализованный человек. Но логично всё это только в самых очевидных ситуациях, а есть и другие.

Львиная доля вакансий могла бы обойтись без ограничений по здоровью, ведь речь не всегда идёт о полной потере трудоспособности. Даже статья специальная имеется (статья 5.42 КоАП РФ), но парадокс в том, что сами правоохранительные органы требуют чуть ли не идеальное здоровье от своих сотрудников. Даже на те позиции, где это совершенно неважно.

В результате мы видим повсеместный дефицит кадров, но планку снижать всё равно никто не спешит. А люди с ограниченными возможностями или проблемами со здоровьем разной степени чувствуют себя ненормальными, непригодными, ненужными. В таких условиях неизбежно падение уровня ЧСВ и ничем хорошим для психики это обернуться не может.

НЕдоступная среда

В интернете популярны ролики о том, как губернаторы или мэры города в качестве эксперимента, как правило под давлением активистов, пытаются провести один день в инвалидном кресле. Выглядит это весьма забавно, потому что большой чиновник вдруг открывает для себя новый мир и понимает, что за целые сутки не способен выполнить пару базовых задач из серии сгонять в магазин, поликлинику и аптеку. Погулять в парке вообще что-то из разряда фантастики.

Неочищенные тротуары, разбитый асфальт, высокие бордюры, битком забитые автобусы без специальных устройств для подъёма кресла, всё это становится непреодолимым препятствием даже для здорового человека. Бизнес не всегда заботиться о посетителях с инвалидностью, пандусы устанавливаются для вида, чтобы не оштрафовали. На практике подняться по ним не получается, а звонок не работает. А иногда он ещё издевательски расположен на высоте, до которой сможет дотянуться только человек с гигантизмом.

Мы не говорим о том, что во всём виноваты губернаторы и бизнесмены. Инфраструктура имеется и в некоторых городах вполне качественная. Мы говорим лишь о том, что проявление эйблизма встречается не реже и это во-первых проблема всего общества, а во-вторых эмоциональное насилие над людьми с ограниченными возможностями. Иногда лучше бы пандуса совсем не было, чем наличие полосы препятствий по принципу «висит груша нельзя скушать».

Нельзя забывать и о том, что трудности с доступом к услугам здравоохранения это тоже эйблизм. Отсутствие нужного врача и оборудования в поликлинике, длинные очереди, закрытие медицинских пунктов в деревнях, высокие цены на лекарства и многое многое другое, с точки зрения психологии является издевательством.

Медицинские диагнозы как оскорбления

Этим грешат все. Ну кто не называл друга имбецилом или дауном? Кто не оскорблял жену психопаткой, а угрюмого соседа шизофреником? Смешно же назвать уставшего после тренировки товарища ДЦПшником, потому что он еле двигается? Вроде бы смешно, но это только если не задумываться. В действительности всё вышеперечисленное это медицинские диагнозы, проще говоря заболевания.

Когда мы приравниваем их к оскорблениям, то получается высказываемся в негативном ключе. Желая указать на недостатки кого-либо называем его дауном, например, следовательно считаем что это нечто унизительное. Проблема здесь в том, что людям просто нравится звонкое слово, которым можно описать свои эмоции и с эйблизмом мы свои слова никак не связываем. Но это так и от данной привычки стоит отказаться.

Использование чужого заболевания как способ получить одобрение

Всем известный делегированный синдром Мюнхгаузена последнее время обсуждается на просторах интернета. Его суть заключается в том, что человек внушает кому-то из своих близких недееспособность. Преувеличивает его заболевания, а иногда и искусственно вызывает их, например подмешиванием в пищу разных препаратов. А затем демонстративно заботиться, гарантируя себе не только присутствие, но и одобрение, похвалу, уважение, социальные льготы.

Поведение агрессора понятно, но кроме очевидного вреда мы наблюдаем эйблизм. Внушение недееспособности, немощности и бесполезности тяжким грузом ложиться на жертву. Со временем она привыкает к тому, что без опекуна выжить не сможет, а реализовывать свои таланты и навыки не имеет смысла, потому что их нет. Ты же больной человек, ну какая тебе работа, выпей таблеточку и не двигайся.

Речевые оскорбления

Наверное на фоне всего вышеперечисленного это уже не является первостепенной проблемой. Но она существует и лучше её проговорить. При общении с человеком, имеющим какие-либо заболевания, лучше не использовать диагноз как основу диалога. Например, не стоит спрашивать » как там твой геморрой?», лучше просто поинтересоваться «как здоровье?». При желании собеседник сам всё расскажет, но этого желания может и не быть.

Инвалид это устоявшийся и совершенно законный термин, но с годами произошла его дискредитация. Мы просто наделили слово негативным подтекстом и произнося его всегда имеем ввиду кого-то «ненормального». Поэтому лучше использовать фразу «человек с ограниченными возможностями» в некоторых случаях.

Вместо колясочника человек в коляске, вместо глухого слабослышащий, вместо слепого слабовидящий. Такие простые слова заменители на практике действительно сильно снижают градус напряженности и позволяют построить диалог в более приятном формате.

Часто можно услышать разговоры о том, что всё это чушь и ерунда, сами эти люди так себя называют. Но психологам хорошо знакома разница между тем, что человек сам себя назвал колясочником например и тем, что он услышал это от кого-то другого. Нередко собеседник вложил в сказанное насмешку или по крайней мере так показалось.

Можно ли избавиться от эйблизма?

Людям с ограниченными возможностями не нужны наши жалость, показательная толерантность и повсеместная помощь. Они не хотят быть инструментом повышения чьей-то самооценки. Всё что нужно любому человеку, в том числе с проблемами по здоровью, это условия быта и уважение. Не излишнее и демонстративное, а совершенно обычное.

Как ни странно большой вклад в решение проблемы вносят юмористические шоу, в частности формат стендап. Здесь могут высказываться разные люди, в том числе те, кто имеет инвалидность или не связанные с ней заболевания. Высеивая происходящие с ними события мы как минимум узнаём о существовании проблем.

Начинаем замечать как живёт тот, кто не лучше и не хуже нас, но отличается. Мне запомнилась популярная шутка, когда кто-то назвал инвалида человеком с ограниченными возможностями, а тот в ответ спросил — какая у тебя зарплата? Двадцать тысяч, ответил собеседник. Так получается человек с ограниченными возможностями это ты.

В России принято говорить о величии и превосходстве, что нередко достигает масштабов шовинизма, но при этом истинное величие заключается в уровне жизни каждого. Будь то ребёнок, инвалид, старик, одинокая женщина с ребёнком, замужняя женщина, многодетный отец или мужчина бездетный. Врач, дворник, блогер, водитель. Каждый должен быть счастлив.

Трудно жить полноценной жизнью, когда болезнь заперла тебя на пятом этаже хрущёвки без возможности выбраться на улицу. Сложно разнообразить свои будни, когда дорога до ближайшего магазина сравнима с покорением эвереста. Тяжело оставаться в хорошем настроении, когда эмоциональное насилие и дискриминация это то, с чем ты сталкиваешься ежедневно. И пока существует эйблизм со всеми похожими проблемами, ни о каком величии нам лучше не говорить.