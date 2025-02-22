Эвтюмия: идеальное душевное состояние и счастье человека

Эвтюмия это термин описывающий идеальное душевное состояние человека, основанное на спокойствии, невозмутимости, эмоциональной стабильности, гармонии с самим собой и миром, а также безмятежности. Слово произошло от греческого εὐθυμία, что можно перевести как хорошее настроение, радость. Давайте обратимся к философам и выясним, как попасть в личную зону комфорта и оставаться там несмотря на внешние раздражители.

Счастлив не тот у кого много, а тот, кому хватает

Одним из злейших врагов эвтюмии принято считать суету. Мы так часто гонимся за достижениями, что в конечном итоге теряем смысл бытия. Задача человека заключается в том, чтобы добраться до уровня, на котором закрыты базовые потребности, а затем замедлиться и начать наслаждаться происходящим, позволив своим успехам приумножаться с минимальными усилиями.

Это учение удивительным образом коррелирует и с психологией индивида и с финансовой грамотностью. Существует размер капитала, который в дальнейшем способен расти без дополнительных вложений и со временем превратиться в огромные суммы, продолжая обеспечивать инвестора.

Нет смысла в бесконечном труде ради роста депозита. Например, прямо сейчас, вам нужно 5 000 000 рублей, чтобы получать двойную пенсию. Через 2-3 года доход будет ещё вдвое больше, а дальше запустится снежный ком и состояние человека начнёт увеличиваться кратно. Чтобы получать сотни тысяч в месяц вам нужно иметь достаточный первоначальный капитал + время. Если бы вы начали 10 лет назад со 100 000 рублей, то уже достигли бы этого уровня капитала без сверхусилий.

Но многие не умеют ждать, поэтому вынуждены лезть вон из кожи, только бы стать миллионером уже завтра. И чаще всего так торопятся, что вкладывают деньги в высокорисковые активы, либо вообще лезут в спекуляцию. И всё теряют. Не забывайте, что Уоренн Баффет имеет очень скромные доходы, его успех не в 1000% годовых, а в том, что он начал инвестировать в 11 лет!

Вторая финансовая ловушка кроется в росте расходов вслед за доходами. В Швеции прогрессивная шкала налогообложения и это признано одним из инструментов борьбы со стрессом. При достижении определённого уровня тебе нет смысла искать подработку или соглашаться на смены по выходным, просто потому что на руки ты получишь как раньше, вырастет только налог. В вопросе заработной платы важнее стабильность, а усилия никогда не должны принимать взрывной характер.

Люди думают, что смогут хорошенько потрудиться несколько месяцев, заработать денег, а потом как-нибудь отдохнут. Но так не работает. Вы просто увеличите расходы и скорее всего потратите всё на что-нибудь вредное, а уставшая психика не позволит вам поддерживать привычный темп труда в будущем. Человек измотает сам себя и потеряет душевное равновесие.

Согласно учению эвтюмии, главным источником счастья является размеренность в делах. Трудиться, инвестировать, богатеть и развиваться нужно постепенно, в противном случае рывки обернутся хроническим стрессом. Не стремитесь к количеству, научитесь наслаждаться тем, что есть. А количество будет наращиваться поэтапно.

Избавьтесь от переизбытков

Снова обратимся к опыту психологов. От чего сильнее всего страдает человеческая психика? От переизбытка внешних и внутренних сигналов. Например, если вы много думаете и постоянно накручиваете себя, то очень скоро обнаружите апатичное состояние, усталость, бессилие и бессонницу. Тоже самое при думскроллинге ( бесперебойное чтение новостных лент). Почему так происходит?

Наша психика это компьютер, который обрабатывает всю поступающую информацию. Представьте, что на вашем ноутбуке 2 гигабайта оперативной памяти, а вы открыли 100 вкладок в браузере. Он зависнет. Или ещё один пример — возьмите в руки 15 пустых бутылок и попробуйте пойти погулять. Они ничего не весят, но каждую нужно держать, контролировать чтоб не упала, фиксировать. Удастся ли вам получить удовольствие от прогулки и как далеко вы сможете уйти?

Эвтюмия не возникнет там, где есть многозадачность и потоковое потребление данных. Конечно возможно смотреть телевизор, читать книгу, слушать перфоратор за стеной и крики детей в комнате, но ресурсность психики быстро достигнет нуля и никакого состояния эмоционального комфорта вам не видать. Переключайтесь между задачами и позаботьтесь о том, чтобы в конкретный промежуток времени вы были заняты чем-то одним.

Когда вы последний раз разговаривали с собственными детьми? Не так чтобы одной рукой котлеты жарить, второй отвечать на сообщения в мессенджере и попутно следить за сюжетной линией сериала, а чтобы прям сесть и поговорить. Когда в последний раз вы прогуливались по лесу, не думая ни о чём срочном, важном и пугающем? Просто идти, дышать и фантазировать, например. Когда вы в последний раз вообще делали что-то одно, без примесей суеты, потоков и многозадачности?

Научитесь делегировать

Хорошо всё уметь, но не дай Бог самому всё делать. В попытке сэкономить мы очень часто пытаемся разобраться во всех профессиональных сферах, чтобы самостоятельно чинить краны, менять колёса на автомобиле, клеить обои, защищать себя в суде и даже лечиться. Буквально на днях молодая пара в Санкт-Петербурге отказалась от вызова врача, они своими силами попробовали помочь простывшему ребёнку. В итоге он умер, а горе родители оказались под следствием.

Даже если вы успешно справляетесь со всеми задачами, неизбежен другой негативный исход — вы измучаетесь. Однажды я работал в компании, где было всего 13 человек, но налоговая постоянно удивлялась как мы умудряемся создавать такие обороты. Всё просто — каждый выполнял работу минимум за троих.

Через 8 месяцев я уволился, потому что без выходных и по 15 часов в день батрачить невозможно. А начальство считало, что вместо трёх работников по 50 000, лучше взять одного за 100 000. Закончилось текучкой кадров и падением качества выполнения обязанностей.

.Демокрит говорил — не пытайтесь всё знать, чтобы не стать невеждой во всём. Эвтюмия приходит только к тем, кто умеет делегировать задачи и никогда не ввязывается в суету. На первых парах так эффективнее и выгоднее, но очень скоро ваша продуктивность начнёт снижаться. а эмоциональное состояние ухудшится. И как только стресс станет хроническим, обратного пути уже не будет. Чаще всего дело заканчивается зависимостями и деградацией. Потенциал будет утрачен и вас обгонят те, которые двигаются к целям медленно, но без остановок.