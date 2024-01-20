Если дочь похожа на отца: приметы, признаки и мнения

Интересно, что значит, если дочь похожа на отца? Что на этот счёт говорят приметы и суеверия? Хорошо ли это? Многие мужчины хотели бы, чтобы девочка унаследовала внешность супруги, ведь она казалась им привлекательной и того же они желают своему ребёнку.

При этом с другой точки зрения любой мужчина желает видеть очевидные сходства во внешности со своими детьми, так он получает наглядное доказательство того, что малыш появился на свет именно от него.

Если девочка похожа на папу, счастливой будет?

Внешность это тоже ресурс. Многие красивые женщины благодаря привлекательности смогли стать популярными актрисами, артистками, моделями.

Научно доказано, что внешний вид соискателя является серьёзным заделом при выборе сотрудника, так женщины обладающие красивыми чертами лица и стройным телом, с лёгкостью выигрывают конкуренцию у менее удачливых представительниц нежного пола.

Но тут стоит понимать, что всё это у девочки будет, если унаследованная от отца внешность является привлекательной. Между тем красота понятие расплывчатое, например вот почитайте о том, какие девушки считались красивыми в 19 веке.

А значит не имеет значения на кого она похожа, важен лишь итог. Но тогда почему существует поверье, что девочки похожие на своих отцов счастливы и папа любит их сильнее?

Можно сколько угодно развивать мораль и давить с её помощью на мужчин, убеждая их в том, что чужих детей не бывает и так далее, но против природы не попрёшь. А она требует доказательств. Даже если сознательно мужчина не сомневается в том, что дочь действительно его, в подсознании то и дело будет закрадываться сомнение.

Если ребенок в своём поведении отличается от родителя, то может возникнуть даже раздражение, так как бессознательное начнёт брать верх и у мужчины возникнут мысли на тему того, что в его генах такого нет.

Когда дочь точная копия папы, сомнений не остаётся. Что бы она не делала он понимает, что это в него она такая и даже если где-то нашкодила, лишний раз ругать не хочется. Жалко. Такие девочки чаще получают отцовскую любовь, внимание и заботу.

Психологи утверждают, что этот фактор нельзя сбрасывать со счетов, так как во взаимоотношении отца с детьми он играет весомую роль. К своим всегда другой подход и когда девочка похожа на отца, тот абсолютно уверен, что она своя!

Если обратиться к дикой природе, то там существуют удивительные примеры. Лев не просто внешне оценивает схожесть со своими детёнышами, у него даже специальный орган есть, который улавливает феромоны.

Это своего рода тест ДНК. Лев может попросту убить львят, которые были рождены от другого самца. Ни о какой любви даже речи идти не может.

Не просто так природа позаботилась о том, чтобы дети были похожи на своих родителей. Это не просто ксерокопия двух взрослых особей, это ещё и набор преимуществ с недостатками, которые передаются из поколения в поколение.

Цвет глаз, волос и кожи, рост, склонность к полноте или напротив худощавое телосложение, всё это является фундаментом, который должен позволить ребенку выживать. Передача данных является инструментом эволюции, поэтому тут всё серьёзно.

По каким признакам можно определить, что дочь похожа на отца?

Не всё передаётся равномерно, существуют параметры, которые принято считать исключительно отцовскими. Они передаются с большей долей вероятности.

Например цвет глаз девочка скорее всего унаследует от отца. То же самое с цветом волос, строение ушей и носа. А так же физиологические признаки, такие как леворукость.

Доминантные признаки просто берут верх. Если у отца глаза голубые, а у матери зелёные, то дочка вероятнее всего будет голубоглазой. Ничего особенного в том, что дочь похожа на отца нет, просто все основные заметные признаки передаются от отца к дочери на уровне генов.

Допустим телосложение перейдёт от мамы к дочери, от отца к сыну. Скорее всего будет так. Но этот признак не бросается в глаза, так как телосложением девочка и не может быть похожа на мужчину. А если так, то беда.

Если у девочки цвет глаз и волос передался от папы, то это означает лишь то, что сыграл закон природы, которая установила свои правила передачи генной информации именно таким образом. Никакой мистики тут нет.

Чтобы дочь была успешной и счастливой у её отца должны быть красивые глаза, волосы и форма ушей, а мама должна быть умной. Так как интеллект девочки практически всегда зависит исключительно от интеллекта мамы.

Можно ли будущей матери повлиять на то, каким будет ее ребенок?

Исследования тем не менее доказывают, что женщина может многое сделать для своей будущей дочери. Заложить,так сказать, фундамент.

Например, девушки, которые во время беременности чаще смотрят и восхищаются своим партнёром, мысленно рисуя его образ повсюду, имеют больше шансов на то, что девочка будет похожа на отца. В этом случае подключается и психология, ведь доказано, что в семьях, где жена действительно любит мужа, дети намного счастливее.

Так же для девочек лучше находится в семье, где существует уважение между родителями, особенно, если авторитет мужчины признаётся его супругой. Так складывается правильная модель взаимоотношений в семье.

Учёные предполагают, что если девочка похожа на отца, значит его гены достаточно доминантны, а женщина, которой он доверил роль матери своих детей, относится к нему с уважением и восхищением. Именно это делает дочь счастливой, а не просто внешнее сходство с отцом.