Если девушка после расставания сразу нашла другого: это нормально?

Норма у каждого своя и с точки зрения психологии принято считать нормальным всё, что не наносит ущерб самому индивиду и окружающим его людям. Поэтому глобально нет ничего необычного в том, что взрослый человек вступил в романтический союз на любом этапе своей жизни. Партнёра не предала, так как уже завершила прошлую коммуникацию, себе тоже хуже не сделала, а значит всё в порядке. Но мужчин всё равно беспокоит вопрос — как относиться к ситуации и как на неё реагировать, если девушка после расставания сразу нашла другого? Давайте разбираться.

Что значит, если девушка после расставания сразу нашла другого?

И так, первым делом это значит, что она встретила человека, с которым захотела сблизиться. Закрыла свою потребность или испытала удовлетворение от новой коммуникации. Но мотив здесь может быть совершенно разный. Предлагаю перечислить основные, чтобы было понятно какое разнообразие в данном случае можно встретить.

Выход из френдзоны. Любая девушка в большинстве случаев не является затворницей, а значит в её окружении есть мужчины. Находясь в отношениях она была недоступна для них, но теперь, после расставания, появился повод присмотреться. Кто-то мог нравиться как человек, а сложившаяся ситуация позволила оценить его как мужчину, партнёра и спутника. Следовательно искать никого не пришлось, достойный кандидат всегда был рядом.

Случайное стечение обстоятельств. В России дефицит молодых девушек. С 2022 года статистика сильно меняется, но пока у нас нет официальных данных и обсуждать эту тему тоже не хочется. Будем опираться на цифры до 22 года. А они гласят, что у нас женщин больше только если брать в расчёт все возраста (или возрасты?!), но до 34 лет наблюдается сильный перекос в обратную сторону. Девушек меньше на 5-15 процентов в зависимости от региона. Это значит, что с вашей бывшей могли познакомиться где угодно, спрос на представительниц нежного пола высокий. Вы только вчера расстались, а уже сегодня к ней подкатили в соцсетях или в метро. Через пару недель запросто можно объявлять себя парой.

Целенаправленный уход. Нельзя исключать и такой вариант. Иногда проблемы в отношениях копятся как снежный ком и найти компромисс не получается. Всем и так понятно, что союз нежизнеспособен, осталось дождаться удачного момента для прекращения коммуникации. К сожалению так происходит довольно часто. Кто-то ждёт лета, чтобы съехать с квартиры, кто-то надеется на повышение, чтобы позволить себе жить без партнёра. А кто-то подбирает нового спутника, общается в соцсетях, присматривается к коллегам. И как только замена найдена, объявляет о намерении выйти из действующих отношений. При таком раскладе новый мужчина у вашей бывшей может появиться уже завтра, потому что по факту он есть сегодня.

Попытка спасти свою самооценку. Расставание признано одним из самых травмирующих событий в жизни человека. Оно находится на втором месте, сразу после потери (смерти) близкого. Интенсивность переживания зависит от многих факторов, включая длительность отношений, их ценность и даже позицию в них (бросивший, брошенный). Тем не менее мы всегда получаем болезненный удар по самооценке. Потерпели неудачу, разошлись как в море корабли и теперь есть риск того, что партнёр найдёт свою любовь, станет счастливым, а девушка столкнётся с одиночеством. Проиграет в выдуманной битве. Чтобы этого не допустить многие специально очень активно ищут вторую половинку, чтобы не оказаться в роли аутсайдера.

Попытка воздействия на бывшего. Когда отношения разваливаются без объективной причины, то есть по совокупности факторов, многие люди воспринимают разрыв как необязательное событие. Проще говоря «мы могли бы не расстаться, если бы ты….». Остаётся определённая обида и тогда можно наблюдать увлекательную ситуацию. Экс-спутники стараются повысить свою значимость и убедить бывшего в необходимости кусать локти, жалеть, предпринимать сверхусилия для возвращения. Новый партнёр становится инструментом этой безрассудной игры. Узнав о нём мужчина испытает ревность, почувствует себя проигравшим и униженным, а дальше два варианта. Сделает всё и даже больше, чтобы вернуть спутницу. Либо просто помучается глядя на то, как у неё все хорошо. Садизм тут вполне уместен, по мнению некоторых.

Что делать, если девушка после расставания сразу нашла другого?

Первым делом стоит напомнить себе о том, что ваши отношения закончились. Её поведение никак не характеризует лично вас. К сожалению психика может ещё какое-то время воспринимать ушедший объект как часть ближайшего окружения, на неё будет опираться самооценка. Новый спутник говорит о том, что вас предали, променяли на другого, оценили хуже, чем его. В действительности это полный бред, не имеющий ничего общего с реальностью, но подсознание идёт по ложному пути. Остановите этот процесс.

Во-вторых чем больше вы думаете о бывшей девушке, тем меньше времени уделяете самому себе. К чему это приводит? Правильно, к нарушению баланса значимости. Вы вдруг ощущаете себя униженным, потому что у неё всё хорошо. а у вас вроде бы не очень, она в новых отношениях. а вы всё ещё нет, она счастлива, а вы испытываете какую-то тревожность. Понятно что на самом деле всё не так, но вы зачем-то делаете неправильные выводы, которые превращаются в негативные сигналы для психики. Чувствуя себя лузером баланс значимости нарушается настолько, что вы поведётесь на манипуляции или наломаете дров. Прекратите.

В третьих для выхода из этого состояния необходимо поднять свою самооценку. Она точно упала, потому что при расставании так происходит всегда, даже если инициатор разрыва вы. Потратили ресурсы, потеряли время, для психики это тяжёлая информация, нежелательная. Поменяйте угол зрения, посмотрите на ситуацию иначе. Не проиграли, потеряли и потратили, а какое-то время получали необходимое. Теперь это закончилось, что ж. Заметьте, в этом контексте вообще нет ни бывшей ни её партнёра. Потому что они уже не имеют никакого значения, у вас есть вы, всё остальное пыль.

Вместо итога

Причин, по которым девушка нашла нового партнера сразу после расставания, довольно много. Выяснить настоящую у вас не получится, в большинстве случаев индивид выбирает самую плохую версию и убеждает себя в её правдоподобности. Просто при прекращении романтической коммуникации сильно падает одна из самооценок, получается разрыв между внутренней и внешней, в результате психика старается подогнать одну к другой. Падать проще, чем взлетать, поэтому мы склоняемся к худшему. Базовый механизм, тут ничего нового нет.

В действительности сам вопрос не ведёт ни к чему хорошему. Отношения закончились и не стоит искать причины. Тем более ни к чему следить за дальнейшей судьбой экс-спутницы. Так запросто можно нарваться на манипуляцию или довести себя до глубокой апатии. Ни то ни другое вам не нужно, поэтому сосредоточьтесь на себе, позаботьтесь о своей самооценке и обратитесь за поддержкой к близким, если чувствуете, что вам тяжело. Родственники не всегда могут подобрать правильные слова, в таком случае есть психологи, которые точно знают на что обратить ваше внимание. Но разбираться в том, почему девушка так быстро вступила в новый романтический союз, точно не стоит.