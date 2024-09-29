Эмоциональное одиночество: ощущение покинутости в окружении людей

Эмоциональное одиночество это ощущение покинутости даже когда рядом есть другие люди — друзья, коллеги, партнёр, родственники, дети. Говорят, что одиночество в толпе самое тяжёлое, так как в отсутствии окружающих у человека есть объяснение своему состоянию, а здесь получается бежать некуда. Индивид может не испытывать сложностей в поиске физической близости, собеседника, напарника и спутника, но при этом дискомфорт сохраняется и почувствовать себя счастливым в широком смысле не удаётся.

Проявления эмоционального одиночества

В большинстве случаев индивид не находится в изоляции, то есть не заперт в темнице, как Анри Шарьер и не покинут своим окружением. У него может быть жена (муж), нередко навещают дети, всегда есть с кем поговорить на работе или других местах. Но при этом создаётся ощущение, будто все эти люди холодные, непонимающие, отстранённые или не разделяют ваши интересы. Вроде бы целый час болтали, но удовлетворения нет. А иногда кто-то рядом, но с ним вовсе не о чем поговорить. В романтических отношениях такое положение дел именуют висхолдингом, когда партнёр не обсуждает проблемы и в целом ведёт себя обособленно.

Первое. Таким образом основные проявления эмоционального одиночества это непонимание и дистанцирование. Физически люди рядом, но у вас разные хобби, увлечения, взгляды на жизнь, приоритеты. С одной стороны кажется, что вы какой-то не такой, а с другой возникают мысли по поводу того, что какие-то не такие все вокруг. Если ситуация затянется, то вас начнут раздражать окружающие, вы станете той самой бабкой, которую все бесят. И сидя на лавочке вы займётесь стигматизацией общества.

Второе. Отсутствие поддержки приводит к эмоциональному одиночестве ничуть не реже. Человек существо социальное и быть в полной изоляции неспособен. Тут есть небольшое противоречие, которое нужно уточнить. Ментально здоровые люди не мучаются и не страдают, когда у них нет второй половинки, друзей и окружения в целом. Они обладают навыками самоподдержки, легко увлекают себя чем-то и способны занять своё время различными хобби. Но на протяжении всей жизни никто и никогда не оставался в тотальной изоляции, спустя некоторое время дискомфорт всё равно начинается.

Не нормально если вы ждёте спасения и перекладываете на близких свою личную зону ответственности. Но поиск собеседника, способного выслушать, дать совет, высказать мнение и поделиться обратной связью, это естественный процесс. Когда будучи замужем и регулярно общаясь с кем-то вы чувствуете, что такого собеседника нет, возникает эмоциональное одиночество.

Третье. Наша внешняя самооценка нуждается в социальном подтверждении значимости. В нормальной ситуации эти сигналы добываются за счёт успехов и достижений, поэтому человек не сталкивается с эмоциональным одиночеством. Он регулярно получает высокие оценки, чувствует себя ценным, подпитывается признанием. Когда объективных побед нет, либо вы их игнорируете, начинаются проблемы. Психика требует найти опору для внешней самооценки, а вам кажется, будто вы остались одни на целом свете. Нередко люди требуют от окружающих признания, буквально выбивают их силой. Здесь очень легко уйти в нарциссизм.

Четвёртое. Ещё одной мощной опорой является благодарность. Тут всё довольно логично, если вокруг есть люди, которые вас любят и ценят, то в результате вашего взаимодействия вы часто будете слышать «спасибо«. Приготовили мужу завтрак, тот одобрительно кивнул головой. Посоветовали подруге классные колготки по низкой цене, она посчитала совет полезным. Выручили коллегу на работе, тот в качестве презента преподнёс коробку вкусных конфет.

Проблемы начинаются когда вы окружены неблагодарными людьми. Они получают всё, что им нужно, но никогда не скажут «спасибо». Либо откровенно пользуются. Данный дефицит психика попробует закрыть, при этом индивид столкнётся с эмоциональным одиночеством. Очень плохо, если дело дойдёт до синдрома спасателя. Вы начнёте совать свой нос куда не просили, лишь бы что-то сделать и заслужить благодарность. Таким образом травмированные люди становятся токсичными и получают ещё больше травм, просто потому что окружающие устают от «помогатора» и ищут способы от него дистанцироваться.

Пятое. Дефицит привязанности. Уходить в больную зависимость очень плохо, а вот находиться в близких отношениях с кем-либо, довольно полезно. Обычно для этого существуют лучшие подруги и друзья, родители, муж/жена. Но иногда происходит нарушение связи. Ребёнок вырастает и покидает родительский дом, мама и папа стареют и не всегда способны сохранять короткую дистанцию, партнёры отдаляются по разным причинам.

Хочется о ком-то заботиться и получать заботу в ответ, но ничего не получается. Поэтому многие заводят домашних животных, чаще кошек или собак. Но бывает расклад похуже, эмоциональное одиночество приводит к тирании. Человек ищет тех, кто без него не выживет и тешит самолюбие сложившейся ситуацией. Не позволяет жертве вырваться из зависимости.

Вы наверняка сами знаете много историй о том, как сын алкоголик живёт с мамой или целая семья никак не может переехать от родителей. Нам кажется, что всему виной финансовые трудности (нет денег на ипотеку) или какой-то небывалый комфорт (мама и накормит и приберётся), но к сожалению основная причина в удержании. Чтобы не лишиться привязанности, эмоционально одинокий подсознательно заставляет жертву ощущать острую зависимость и оставаться здесь.

Шестое. Отсутствие доверия. Все мы без труда можем найти того, с кем можно поговорить. Обсудить крайний матч Спартака, китайские автомобили и качество японского фотоаппарата. Посплетничать или посмеяться над шутками стендап комика. Но многим ли вы можете доверить свои тайны, фантазии, мысли, переживания? Со многими ли можете поделиться чувствами и эмоциями?

В нормальной ситуации как минимум один человек, отвечающий вышеописанным критериям, имеется. А вот если его нет, то все тайны придётся хранить в самом себе. Не получится высказаться, отпустить наружу всё что накипело. И тогда эмоциональное одиночество не заставит себя долго ждать.

Вместо итога

Эмоциональное одиночество напоминает снежный ком, только оно ещё и развивается по принципу спирали. Сначала из жизни пропадает один из пунктов, человек становится требовательным или токсичным, что выталкивает из окружения какое-то количество людей. Это в свою очередь «избавляет» от второго пункта. Состояние усиливается и вот из под ног уходит третий.

А дальше индивид уходит в токсичность, нарциссизм или тиранию. Начинает обсуждать, высмеивать и оскорблять других через пассивную агрессию. Сам за собой грехов не замечает, но все вокруг видят скверного дядьку или женщину-сплетницу. Чувствуя обиду на весь мир человек приступает к мести, но так как весь процесс происходит на подсознательном уровне, снова не видит никаких проблем в себе. Зато всё чаще сталкивается с дистанцированием близких. Думает, что весь мир на него ополчился и пытается злиться в ответ. Круг замкнулся, выхода из эмоционального одиночества больше нет..