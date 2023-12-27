Эмоциональная старость: как понять что человек стал душевно дряхлым?

Эмоциональная старость это постепенная, но устойчивая утрата функциональности психики, выражающаяся в виде снижение её ресурсности, способности к адаптации, развитию, созиданию и полноценному взаимодействию с окружающим миром. На бытовом уровне таких людей мы называем скрягами и стариками, даже если их биологический возраст сильно далёк от предельного. Как однажды сказал Бенджамин Франклин — некоторые умирают в 25, но в могиле оказываются только в 70.

Уже в 30 лет мы замечаем, что молодое поколение более продвинуто и это связано в первую очередь с тем, что их психика гибкая и адаптивная, что позволяет выстраивать коммуникацию с окружающей средой гораздо эффективнее, чем у стариков. Сказывается и ресурсность. Сознание ещё не забито психо эмоциональными травмами, страхами и негативным опытом, поэтому изменения кажутся благом, риск не вызывает панику. Дефицит опыта может завести в тупик, но эмоциональная старость чаще оборачивается неприятностями. Просто говорить об этом как-то не принято.

Учитывая историю человечества пик психической активности как правило приходился на 20-25 лет, именно в этом возрасте неандертальцы в большинстве случаев уже умирали. Сегодня продление биологической жизни вышло на колоссальный уровень, во многих странах средняя продолжительность жизни превысила 75 лет. О старении организма пусть напишут компетентные в этом деле люди, а мы обсудим эмоциональную старость, которая многих настигает уже в 30..

Деструктивное восприятие прошлого и настоящего

Есть такая шутка — как только человек произёс фразу «раньше было лучше», можно назначать ему пенсию. Дело тут в механизмах работы такого психического процесса как память. Все травмирующие события и новости из сознания утилизируются, так как их обработка приводит к затрачиванию огромного количества ресурсов, а ответные реакции вынуждают тратить много энергии. Психика либо использует вытеснение, либо через различные механизмы запускает процесс забывания.

В результате всё плохое, которое было давно, мы либо вообще не помним, либо сталкиваемся с подменой восприятий. Всё это нужно для того, чтобы не генерировать негативно окрашенные эмоции. Длинная память полностью очищается от плохих мыслей, а забыть то, что случилось вчера мы ещё не успели. Поэтому создаётся ощущение, что раньше было лучше.

К тому же раньше вы были моложе, а значит вели более активный образ жизни, не успели накопить негативный опыт, не так сильно устали от происходящего и имели больше источников позитива. Многие часто признаются, что в былые годы всё было также отвратительно, но молодые женщины нивелировали эти ощущения. А теперь ни женщин, ни счастья.

Ментально здоровый человек может подискутировать о том, в какие периоды жизни и в каких сферах этой жизни было что-то хорошее или плохое, либо предаться сиюминутной ностальгии, но как только он даёт однозначную оценку «раньше было лучше», можно смело «диагностировать» наступление эмоциональной старости.

Приступы безразличия

Психика ежеминутно анализирует всё, что происходит вокруг. На любые события и раздражители следует эмоциональная реакция, которая в свою очередь провоцирует действия. Когда новостной поток слишком сильный и многие поступки не привели к решению проблемы, наступает ресурсный голод. Сознание старается взять паузу, чтобы сэкономить силы. Этот процесс заканчивается апатией. Как правило спустя некоторое время активность возвращается, но бывает и другая ситуация — апатия становится затяжной.

Это значит, что произошёл перегруз. Усталость, которая вынуждает чаще выбирать стратегию «затаиться», чем убегать и нападать. Человек перестаёт ходить на свидания, сталкивается со снижением либидо, у него больше не горят глаза от новых идей и сами эти идеи возникают всё реже. Без отношений лучше, новые знакомства ни к чему, изменения пугают, пусть всё будет так как есть. Даже если всё плохо, лишь бы не было хуже. И вот мы уже видим второй явный признак эмоциональной старости.

Отсутствие желания следить за собой

Не всегда человек превращается в бомжа с заросшей бородой и вшами. Точнее практически никогда. Нарушается банальное стремление «на людей посмотреть, себя показать». Если выходя на улицу индивид ещё как-то прихорашивается, то в остальное время чаще «забивает» на своё здоровье и внешний облик. Не видит проблем отправиться до магазина нарядившись в треники и туфли. Не спешит посетить стоматолога, даже когда кариес видно из космоса. Регулярно «забывает» вовремя постричься. Требований к одежде становится всё меньше.

Не хочется посещать мероприятия, нет сил на походы в кино, на концерты, церемонии, банкеты. С точки зрения психологии это довольно просто объяснить. Для подобных походов нужно иметь качественно функционирующую психику. Нет, мы не говорим о болезни, но эмоциональная старость приводит к тому, что ресурсность снижается, а значит перерабатывать большой поток внешних сигналов уже нет никаких возможностей. От самых энергозатратных приходится отказываться.

Выбор одежды, уход за собой, забота о здоровье и активное участие в каком-либо событии требуют от нас много энергии. Которой просто нет. Такие люди предпочитают лежать на диване перед телевизором, залипать в сериалы или экран смартфона, расслабляться известными напитками и различными веществами. С одной стороны такой режим позволяет копить силы, с другой даёт стимул для хоть какой-то активности. Кто после рюмочки не весельчак?!

Вместо итога

Наверняка вы когда-нибудь встречали людей, которым по паспорту 40, но на вид все 70. На уровне биологии такой эффект получается в результате различных событий, например тяжелейшие эмоциональные потрясения (адренали, кортизол и иже с ними), плохая экология, физический труд за пределами нормы, некачественное питание, плохая наследственность и так далее.

С эмоциональной старостью всё точно также. Иногда твоему собеседнику 35, но ты чувствуешь, что общаешься с дряхлым 100 летним дедом. Раньше было лучше, ничего лучше не менять, женщины зло мне и без них хорошо, идей никаких нет, сейчас глупо что-то начинать, зуб отвалился и чёрт с ним! Мужчины как правило становятся бубониками, которым всё не так и всё не эдак, ничего не надо и менять ничего не хочется.

Женщины уходят в компенсацию. Напрочь забывают о зонах ответственности, не видят чужих личных границ, дистанцируются ото всех, проявляют пассивную агрессию, становясь токсичными даже для самых близких. Не то что бы эмоциональная старость сильно отличалась по гендеру, но некоторые отличия всё же есть.

Причина как правило в перегрузке внешними сигналами. Переизбыток травмирующих событий и неудач, неоправданные ожидания, отсутствие возможностей для саморазвития. Всё это очень сильно изнашивает психику и мы смотрим в глаза 30 летнего, который словно старый дед по уши погрузился в энергию мортидо. И кажется вытащить его оттуда уже невозможно..