Елоукардинг: наказания мужчины за неудавшийся подкат к девушке

Елоукардинг это термин, обозначающий насмешки, оскорбления и унижения в адрес мужчины, который неудачно подкатил к девушке, проще говоря потерпел неудачу в знакомстве. Слово произошло от английской фразы yellow card, что в переводе на русский означает жёлтая карточка. По аналогии с футболом, где игрока наказывают предупреждением за нарушение правил, в том числе за грубый подкат под другого игрока.

За что девушки выписывают жёлтые карточки?

В знакомствах, как и в любых других действиях человека, существуют правила. Они негласные, но отклонение от эффективной модели поведения может привести к самым нежелательным последствиям. С точки зрения эволюции женщина является фильтром и её основная задача заключается в отсеивании слабых и непригодных самцов, чтобы только самые сильные могли получить доступ к её телу и как итог продлить род. В наши дни система работает с критическими ошибками и всё не так легко, как в теории, но в вопросе знакомств представительницы нежного пола продолжают жёстко оценивать кандидатов. Поэтому за любое нарушение правил он получит жёлтую карточку, случится елоукардинг (грубый отказ).

Промедление

Решительность — ключевой фактор успеха в знакомстве. При встрече девушки необходимо говорить четко, понятно и уверенно, в противном случае она почувствует нерешительность, не поймёт что вы сказали, увидит как парень блеет как овечка и боится собеседницу. В этот момент баланс значимости проваливается, уже на подсознательном уровне она воспринимает его слабым самцом и незамедлительно накажет. Свободен.

Ошибка с адресатом

Человеческая психика неспособна анализировать объекты отдельно друг от друга, она оценивает весь контекст стразу. А для этого требуется обратная связь от всего окружения. Поэтому вторая грубая ошибка, в большинстве случаев приводящая к жёлтой карточке, заключается в том, что мужчина не взаимодействуя с обществом «жертвы» нападает сразу на неё. Во-первых так вы тоже проваливаете баланс значимости, возводя её в ранг выше вас (это же вам надо), а во-вторых у вас нет никаких точек опор. В толпе людей вы не имеете никакого авторитета и значимости.

Правильной стратегией, с точки зрения пикапа, будет установление контакта со всеми вокруг девушки. И только потом к беседе подключается она. В случае, когда рядом нет посторонних, общение начинается с той, которая наименее интересна, желательно с самой непривлекательной. В противном случае вся толпа будет действовать против вас и вы нарвётесь на елоукардинг.

Неуверенный взгляд

Ещё один важный трюк невербального общения — смотреть в один глаз девушки и не отводить взгляд. Когда парень неуверен в себе и, учитывая позицию просящего, подсознательно ожидает отказа, он начинает смотреть в сторону или под ноги. Взгляд бегает, контакт нарушается и «жертва» чувствует себя лишней в этом монологе, который при всём желании уже неспособен перерасти в диалог. Наказанием станет незамедлительная жёлтая карточка.

Поклонение Богине

Если девушек несколько, но мужчину интересует самая красивая, то сыпать комплиментами будет фатальной ошибкой. Она всё это уже тысячу раз слышала и без вас знает, зато подобное поведение со стороны парня лишний раз укрепит её авторитет и повысит значимость как на фоне подруг, так и на фоне тебя. А раз вы все у неё в ногах валяетесь, то и нечего обращать внимания на челядь.

Запоминайте — комплименты адресуются некрасивым и серым мышкам. А для «жертвы» готовим инструмент, аккуратно сбивающий корону с головы. Погрузите её в конкурентную среду и выбейте уверенность из под ног. Я заморочился и почитал труды лучших пикаперов, они рекомендуют следующий фокус — задавайте провокационные вопросы из серии «кто из вас лучше учится?», «с танцев идёте, ну и кто из вас лучше выступает на соревнованиях?», «так вы коллеги, а у кого в этом месяце показатели продаж выше?».

Главное определить критерий по которому девчонок можно сравнить между собой и выявить тот, в котором понравившаяся представительница нежного пола скорее всего проигрывает. Если всё сделать правильно, уверенность в себе у королевы пошатнётся. А если допустите ошибку, то угодите в елоукардинг.

Маленькие цели

Женщины любят мужчин, способных брать лучшее в больших объёмах. Победители не ставят маленьких целей, потому что даже успех в таком случае не обернётся серьёзным достижением. Во-первых недостаточно спросить номер телефона, нужно показать, что это минимум ваших потребностей и в получении цифр вы вообще не сомневаетесь. Хорошо работает уловка — не просто ждать пока она начнёт диктовать, а достать телефон, открыть контакты, нажать добавить и начать самому. Восемь.. Дальше что там?

Во-вторых в большинстве случаев окрылённые успехом парни убегают радостно сверкая пятками. Скорее всего девушка ему не ответит. В процессе разговора стройте планы. На лыжах любишь кататься? Поедем в субботу, я тебе в обед наберу, приготовь костюм. Вечером сегодня в клуб собираюсь, будь на связи, позвоню, вместе сгоняем. Завтра в центре концерт на площади, можем вдвоём пойти, надевай джинсы и белую футболку, созвонимся с утра. В общем предложение выбирайте исходя из контекста, но никогда не довольствуйтесь малым. Вам нафиг не нужен её номер, вам нужна она, а телефон это просто инструмент связи. Если она почувствует, что цифры для вас победа и достижение, получите жёлтую карточку.

Хвастовство и самореклама

Самое кринжовое, что только можно сделать при знакомстве. Вы как гусь хвастаетесь тачкой, причёской, бицепсом, часами. Рассказываете о том, как вы круты и пытаетесь убедить девушку в необходимости познакомиться с вами. Выглядит это нелепо. Опытные пикаперы и на этот счёт поделились крутым лайфхаком — никогда не пиарьте самого себя, траст должен передаваться от других объектов. Чтобы было ещё понятнее — говорите о своих друзьях и коллегах. Масштаб их личностей придаёт вам авторитет.

Например — мой друг местный гопник, недавно мобилу отжал, сейчас в СИЗО сидит. Звучит? Неа. А если так — давай завтра после обеда увидимся, у меня в 11 встреча с Собяниным по поводу благоустройства парковой зоны, я думаю там за час справимся и я весь твой. Или так — не обращай внимания на синяк, спаринговался с Костей Цзю, он слишком быстр для меня, пропустил парочку хороших ударов. Вроде бы вы тут о своём поражении рассказываете, но масштаб личностей с которыми вы взаимодействуете, многое говорит о вас.

Я утрировал примеры, чтобы было чуть понятнее, но думаю суть ясна. Когда вы хвастаетесь, это видно и даже бросается в глаза. Гарантированный елоукардинг. Но когда вы ведёте себя скромно, при этом из контекста понятно на каком уровне находитесь, это производит впечатление. В соцсетях лучше выкладывать фотографии не с шашлыком и в трусах у речки, а снимки по принципу «это я с министром образования на совещании, это я с Дзюбой тренируюсь, это мы с Галустяном сценарий пишем». Акцент должен быть не на вас.

Навязчивость

Трюк из работы маркетологов. Чтобы что-то продать, нужно быть настойчивым, но нельзя быть навязчивым. Одни парни действуют по методике «купи слона», а другие ищут ценность в своём предложении. Если девушка не даёт телефон, то навязчивый будет конючить, повторяя ну дай, ну чо ты, ну продиктуй, а почему нет, ну просто назови цифры, ды давай запишу, а чо?! А настойчивый проработает возражения. Существует правило — находим контраргументы на три её причины, после этого отстаём.

Первый — не дам, потому что не даю номер незнакомым. Так я Миша, мы же минуту назад познакомились. Ты мне вообще как родная уже, так что диктуй. Второй — нет, я всё равно не отвечаю на звонки, общаюсь с друзьями исключительно в мессенджерах. Так я по номеру найду тебя в вотсап, я проходил курсы и теперь умею там писать, отправлять голосовые и даже картинки прикреплять. Третий — нет, у меня на носу экзамены, всё равно некогда будет общаться. Хорошо, когда у тебя последний экзамен? Я напишу в тот же вечер и пойдём праздновать, либо горевать. Зависит от того на какие оценки сдашь. И если снова нет, то принимаем отказ.

Вместо итога

Важно понимать, что подсознательно любая девушка настроена на то, чтобы отшить. Если до знакомства вы не имели никакой ценности, то есть были белым листом в её голове, то она будет искать возможности отказать. А вот получите вы жёлтую карточку или нет, зависит уже от допущенных ошибок. Помните, что даже согласие на знакомство нельзя считать победой, она запросто может не ответить вам или не пойти на свидание. Но вы точно провалились, если заметили один из нижеперечисленных признаков.

Насмешки, шутки по поводу подката. Девушка не понимала что вы говорите, не расслышала, ваша речь была несвязной. Она проигнорировала и сделала вид, что вообще вас не заметила. Поговорили с самим собой. Обесценила ваше присутствие, например ковырялась в телефоне, отвечала на звонок, заговорила с кем-то другим, начала копаться в сумке и так далее. Сухо ответила нет, после чего возникла неловкая пауза, которую вы ничем не смогли заполнить и поэтому она просто ушла.

Её подруги смеялись над вами, а она стояла и наблюдала со стороны. Грубо ответила что-то из серии «отвали». Происходящее говорит о том, что вы ошиблись с объектом или допустили ошибку в своём поведении. Обычно, если всё сделать правильно, даже самые красивые не жестят с отказами и пытаются отвергнуть предложение мужчины помягче. Эмоциональное насилие в ответ на подкат свидетельствует о нарушении личных границ девушки с вашей стороны и при этом неумелое вторжение в её личное пространство. Всё это елоукард.