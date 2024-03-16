Экстрапунитивность: привычка винить других в своих неудачах

Экстрапунитивность это разновидность реакции психики на неудачу, характеризующаяся эмоциями гнева в адрес внешних объектов, которые назначаются виновниками неудовлетворительного результата. Механизм представляет из себя простую конструкцию: желание переходит в цель, далее следуют действия. Если действия не привели к достижению цели, психика пытается понять почему так случилось и были ли помехи. При экстрапунитивной модели она находит объект, на которого сыпятся все обвинения.

Таким образом фундаментом экстрапунитивности является фрустрация, которая через защитные механизмы психики приобретает деструктивный характер. Индивид переживает раздражение, тревогу, отчаяние, злость, разочарование. Чтобы не столкнуться с потоком негативно окрашенных эмоций назначает виновника и выливает весь гнев на него, спасая себя от ответственности. Теперь давайте разберемся в проблеме чуть детальнее.

Причины экстрапунитивности

И так, человек испытывал желание, поставил цель, возможно даже публично, а затем вдруг выяснилось, что справиться с задачей не удалось. Первым делом психика вынудит человека отдохнуть, погрузив его в апатию, а затем попробовать ещё раз, набравшись сил на эмоции гнева. Но если и это не принесло плодов, то нужно искать виноватого.

Им является либо сам человек, потому что не обладает достаточными ресурсами, знаниями, навыками и способностью прогнозировать. Либо кто-то помешал, вставил палки в колёса, внешний враг, недоброжелатель.

В первом случае реакция называется интропунитивной и приводит к аутоагрессии, самобичеванию, признанию своей никчёмности. Во втором мы как раз зафиксируем экстрапунитивную реакцию, то есть все шишки посыпятся на кого-то другого, нередко вообще непричастного к провалу.

Избегание сомнений в себе

Важно понимать, что наша психика зациклена на безопасности, у неё нет цели сделать нас счастливыми, успешными, здоровыми и богатыми. Ей вообще плевать кто её хозяин. Она контролирует «датчики» и запускает нужные механизмы для спасения критически обрушившихся опор. В данном случае мы будем говорить о самооценке.

Первый пример — нарцисс. Внутренняя самооценка задрана вверх, человек убежден, что он талантливый, способный, самый лучший и вообще гений. Внешняя на полу валяется, потому что раз за разом приходится признавать свою некомпетентность или сталкиваться с неудовлетворительными результатами. Очередная неудача никак не сказывается на внешней самооценке, к провалам человек привык. Но она больно бьёт по внутренней. Единственная опора, падение которой допустить нельзя.

Поэтому со своим поражением он никогда не согласится, а ваши обвинения воспримет как зависть и нападки. Отныне вы враг, даже если просто подметили отсутствие успеха. Виновником быстро назначается кто-то другой и взять на себя ответственность нарцисс не сможет. Таких людей всегда окружают недоброжелатели, им всегда кто-то мешает и вообще повсюду недруги.

Пример второй — обе самооценки прилегли отдохнуть. Человек убеждён в том, что мягко говоря звёзд с неба не хватает, ему внушили, что он в лучшем случае середнячок. От таких людей вы можете услышать фразы — я человек простой, нам начальство правду не скажет, я не могу этого знать, я ни на что не влияю, моё дело маленькое. При этом фактических успехов в жизни нет, глобального признания не последовало, индивид проживает совершенно обычную жизнь.

В этом случае человек изначально не будет ставить высоких целей и давать обещаний. От меня ничего не ждите, я делаю что умею, но принести вам что-то масштабное не смогу. И саму эту ситуацию объясняет влиянием внешних сил. Я родился в бедной семье, не было денег на образование, не повезло жить в нищем регионе, меня никто не научил, туда меня не взяли, отсюда выгнали.

Проще говоря нарцисс уверен, что способен на многое, а затем каждую неудачу оправдывает тем, что ему помешали. А человек с критически низкой общей самооценкой даже не пробует, он убеждён, что неспособен на «великие дела» потому что его уже лишили ресурсов, кто-то отнял у него все возможности и теперь всё так как есть, ничего не изменить.

Страх быть наказанным

Каждое наше обещание порождает ожидания окружающих. Сказали жене, что зайдёте в магазин за молоком и теперь она ждёт от вас это молоко. Пообещали улучшить показатели бизнеса, если вас назначат на руководящую роль, теперь есть риск быть уволенным или получить по шапке от начальника. Навешали девчонке лапшу на уши, очевидно она будет предъявлять претензии, когда вы начнёте свои обещания нарушать.

Что делает человек, который сказал, но не сделал? Он ищет виноватых. Забыл зайти в магазин за молоком, из головы вылетело или было лень. Теперь у тебя два выхода из ситуации — интропунитивный или экстрапунитивный. Признать, что памяти нет или делать крюк не хотелось, либо свалить ответственность на кого-то другого. Дорогу там перерыли, очередь была, закрыли на обед. Ведь можно было пойти другой дорогой, отстоять в очереди, подождать когда закончится обед или посетить другой магазин. Но нет, я не виноват, это всё они устроили мне полосу препятствий с которой невозможно было справиться.

А причина только одна — нежелание быть наказанным. Если говорить ещё проще, то индивид не хочет брать на себя ответственность, чтобы не испытывать чувство вины. Я молодец, я сделал всё что мог, я бы точно добился результата, но мне помешали. Так что наказывать меня не за что, я ни при чём.

Поиск ещё более неуспешных

Здесь схема реакций чуть сложнее. Многие люди понимают, что обладают отрицательными чертами характера, но не могут этого признать, потому что такая ситуация станет тяжелым ударом по самооценке. Например, мужчина очень мало зарабатывает и супруга предъявляет ему претензии. Он хорошо знает, что всё дело в его низкой квалификации, а также лени и склонности к зависимостям. Такого нигде не держат, отовсюду выгоняют. Но чтобы не вешать на себя такие ярлыки, психика ищет тех, у кого дела ещё хуже.

Галя, чего ты бесишься, посмотри на Ксюху, у неё муж вообще не работает! Я хоть 15 тыщ, но приношу, а там совсем беда. На любой аргумент последует контраргумент. Почему такие низкие показатели продаж в вашем магазине? А вы посмотрите что творится в другой сети, они уже банкротиться думают! Почему кредит не выплачиваешь? Поглядите на других, я хоть по 500 рублей перевожу, они то вообще ничего не отдают! Почему жену избил? В Таганроге муж вообще супругу с окна выбросил, почитайте новости!

Наверное вам интересно как это связано с экстрапунитивностью? А всё очень просто. Находя тех, кто хуже нас, мы получаем возможность оправдываться. Ну, допустим вы считаете меня неудачником, но тогда почему у других всё ещё хуже? Значит есть причина? Вот вы говорите у меня в магазине продажи падают, но соседний супермаркет вообще на мили. Всё потому что у людей денег нет, они ничего не покупают, так что я ни в чём не виноват, это общий тренд. И на фоне конкурентов я не самый неэффективный, у меня всё ещё более менее!

Нет у меня мужа и детей, вы думаете я неудачница. Но у моих подруг ещё хуже, она алкаша приручила, вторая с абьюзером живёт, у третьей дети имеются, но они вечно голодные и воспитывать их некогда. А всё почему? Потому что мужики нормальные закончились, положиться не на кого. Я же в этом не виновата, это парни источники всех бед. И на фоне других мои дела не столь печальны!

Чем опасна экстрапунитивность?

На первый взгляд у человека только два выхода из неприятной ситуации. Винить во всём себя или искать внешних врагов. В действительности существует третий, пограничный вариант. Неудача почти всегда состоит из череды событий, поэтому однозначного вердикта быть не может. Используя амбивалентность мы уходим от истины.

Вернёмся к нашему дурацкому примеру с молоком. По факту муж не купил то, что обещал. Значит не хотел, умышленно не сделал или не нашел необходимых ресурсов, то есть виноват он и только он. Или второй вариант — на пути правда выкопали овраг, в другом магазине было закрыто, в третьем шла распродажа и очередь тянулась на десятки метров, в четвертом молока попросту не оказалось, идти в пятый уже было лень.

Таким образом человек несёт ответственность за неудачу, но только частично. Следует искренне признаться, что набегавшись по району, продолжать охоту на молоко уже не хотелось, он сдался. Но при этом внешние обстоятельства действительно мешали ему достигнуть поставленной цели. Тем не менее стоит признать — купить молоко он мог, ему помешала собственная лень и усталость. Это то, с чем придётся бороться в ситуации, когда цель будет крайне важной.

Когда мы анализируем провал и возлагаем 100% вины на внешних врагов, происходит самое неприятное. Человек не видит своих слабых мест и в критической ситуации не сможет показать максимальный результат. Положиться на такого нельзя. Даже когда он захочет получить что-то жизненно необходимое для него, вся его деятельность окажется бесполезной. Он не устранял ошибки, не получал опыт, не понимает где придётся падать и соломки туда не подстелил. Экстрапунитивный человек это всегда одно сплошное недоразумение, за что бы не взялся, всё из рук валится. Единственное в чём преуспел, так это в поиске виновных.

Как от этого избавиться?

Для понимания ситуации достаточно вернуться к причинам. Необходимость искать виноватого возникает только в двух случаях. Первый — вы дали обещание и не выполнили его. Второй — вы поставили публичную цель и теперь окружающие стали свидетелями провала. Вам придётся назначать виновного, вы в ловушке.

Если мужчина обещал обеспечивать семью и взял на себя определенные обязательства, а теперь приносит 15 000, то с него будут спрашивать, это неизбежно. Если вы заявили, что являетесь лучшим управленцем, но получив должность весь бизнес полетел в трубу, то естественно вам начнут высказывать недовольства.

Поэтому единственный выход заключается в адекватной оценке своих возможностей. Не обещайте и не создавайте ожиданий. Особенно в тех направлениях деятельности, в которых влияние внешних факторов велико. Девушкам раз за разом приходится повторять, что верить во фразы «ты ни в чём не будешь нуждаться» и «со мной ты будешь как за каменной стеной» глупо. К сожалению осознавать это приходится уже тогда, когда пришлось остаться один на один со всеми трудностями. Мужчина быстро найдёт виноватых, но легче вам от этого не станет.