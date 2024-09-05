Экспектация в отношениях: ожидания как форма насилия над партнёром

Экспектация в отношениях это ожидания, которые накладываются на спутника в виде обязательств исходя из его социальной роли. Если коротко, то это неофициальные требования, не прописанные документально, но воспринимаемые как устоявшиеся правила и нормы. В результате жертва данного насилия получает постоянные упрёки и претензии по факту невыполнения им действий, которые он никогда не обещал выполнять. Любые попытки отстоять свои личные границы заканчиваются оскорблениями, основанными на несоответствии определённому званию. Например, ты не мужчина, ты ненормальная женщина и так далее.

Как проявляется экспектация?

Примеров экспектации довольно много, мы рассмотрим только основные и самые популярные. Попробуем объединить их в группы, чтобы было проще разобраться в самом термине. Для начала зафиксируем, что ожидания почти всегда беспочвенны, если человек не соглашался с ними и не брал на себя ответственность. В такой ситуации обвинять его в предательстве недопустимо, но именно так делает большинство людей. Хотел получить от другого определённые ресурсы или действия, не получил, расстроился, разозлился.

Воспитание партнёра

Когда поведение второй половинки не соответствует нашим ожиданиям, у нас есть несколько вариантов развития событий. Первый — выразить свои эмоции и чувства с помощью я-сообщения и донести переживания, которые у вас возникают. Тогда спутник либо проявит понимание и согласится с доводами, после чего скорректирует поведение, либо будет найден компромисс. Когда ваши требования выходят за рамки возможностей партнера или у него нет желания исполнять хотелки, следует прямой отказ. Здесь предстоит принимать решение — снижать собственные ожидания или расставаться.

Но скрытые абьюзеры идут другим путём. Они могут понимать, то просят слишком много, а могут быть уверенными, что партнёр обязан всё это делать. Не получив желаемого начинают воспитывать, манипулировать, шантажировать, хитрить. Пытаются найти методы принуждения, которые позволят заставить вторую половинку совершить необходимые тирану действия. Пример — муж рыбак и каждые выходные проводит с друзьями за удочкой. Жену это не страивает, но она прекрасно понимает, что это его хобби и он от него не откажется. Тогда в ход идут угрозы из серии «либо ты остаёшься дома, либо неделю будешь без интима».

Попытка вызвать жалость

Экспектация приводит к тому, что жертву загоняют в определённые рамки и удерживают там с помощью морали. Недостаточно просто озвучить требования и надеяться на их исполнение без дополнительных аргументов. Давление на жалость является одним из них.

Давайте не будем ничего придумывать и используем пример с мужем рыбаком. Он каждые выходные уходит на пруд и чтобы заставить его отказаться от своей затеи супруга заявляет, что у неё болит голова и она плохо себя чувствует. Ты бросишь меня одну с мигренью? Со мной может что-то сучиться, а тебя нет и я умру, ты будешь виноват. Нормальный мужчина никогда не оставит женщину в таком состоянии!

При чём каждые выходные с ней что-то случается, то аритмия, то тахикардия, то ногу вывихнула, то руку обожгла. Кстати, всё это может вылиться в реальные заболевания, потому что психика привыкает к вторичной выгоде и страдания ей необходимы. Валяешься с температурой, зато муж рядом. Сломала палец, но супруг приносит чай и не отходит ни на шаг.

Трата ресурсов вынуждая партнёра благодарить

Всем нам приятно, когда кто-то о нас заботится. Но очень часто у потраченных ресурсов есть определённая цель — человек загоняет партнёра в обязательства. Я тебе готовлю, стираю, убираю, помогаю, решаю твои проблемы, а ты неблагодарный, не хочешь ничего делать! Только вот под словом «ничего» подразумевается нечто конкретное, та самая экспектация.

Поэтому в здоровых отношениях очень важно соблюдать границы и не помогать там, где вас не просили. Следовательно стоит обращать внимание на усилия, которые тратит вторая половинка. Скорее всего это не бесплатно и не по какой-то там чистой любви. Вас заставят расплатиться, а если не захотите, получите волну обвинений и оскорблений.

Перекладывание ответственности

Ещё один распространённый вид экспектации — подмена зон ответственности. Есть личная, в которой все ваши персональные желания, а есть обоюдная, где всё то, за что оба взяли обязательства. В первой машина и сумочка от гуччи, во второй ребёнок, совместный отпуск. Тут вообще очень легко запутаться. Допустим вы хотите отдохнуть на Мальдивах. Классное желание, но оно ваше и находится в личной зоне. А если в договорились летом полететь в Турцию и создали специальный счёт для накопления, то пополнять его нужно вместе, это уже обоюдная зона.

В общем есть люди, которые то ли запутались, то ли умышленно перекладывают свои хотелки на спутника, то есть проявляют инфантилизм. И тогда поведение будет строго по классике — ты мужчина, ты добытчик, ты должен, ты глава семьи, ты обязан позаботиться о том, чтобы жена была счастлива. Получается насилие с применением морали, основанное на социальных ролях. Понимаю, что очень хочется, но так делать нельзя.

Выстраивание иерархии в отношениях

Союз мужчины и женщины это не две половинки, как многие привыкли считать, а две полноценные единицы, которые объединили усилия ради достижения обоюдных целей. Женщина это не половина человека и она способна быть самодостаточной сама по себе. Точно также и мужчина может оставаться автономным даже в полном одиночестве.Встречаются они ради выполнения конкретных задач, каждую из которых невозможно выполнить без партнёра. Сюда относится физическая близость, рождение ребёнка, эмоциональное удовольствие.

Однако есть те, кто считает отношения прекрасным способом компенсации своих психо эмоциональных травм. Начинается борьба за власть, где тиран пробует занять позицию лидера. И чтобы получить подтверждение своего превосходства, требует от жертвы подчинения. Указывает как жить, чем заниматься, в каком направлении развиваться, какую одежду носить и так далее. При чём это свойственно как нарциссам, так и людям с критически низкой внутренней самооценкой. Все потребности основаны на компенсации, поэтому особой разницы вы тут не увидите.

Экспектация в общей психологии

Под экспектацией понимают систему ожиданий, которые выражаются в форме ограничений для человека, относящегося к той или иной роли. Например, учительница начальных классов не имеет права выкладывать фотографии в купальниках на своей социальной странице. Врач не может употреблять алкоголь, он же врач! Мужчина обязан заплатить за девушку. Женщине категорически запрещено материться. Незамужняя должна вести себя скромно, недопустимо чтобы она встречалась с мужчиной для удовольствия.

А если она незамужняя девушка и при этом учительница, то ей нельзя вообще ничего. Получается человек, которого общество отнесло к той или иной категории граждан, должен соответствовать нигде не прописанным нормам и правилам. Он не нарушает уголовный и административный кодекс, не причиняет вреда окружающим, но всё равно сталкивается с агрессией, осуждением, претензиями, оскорблениями и унижением.

Этот принцип точно также работает и в романтическом союзе. Если вы не рассматриваете партнёра как полноценную личность, с которой вам комфортно в тех реалиях, которые фактически сложились, то рано или поздно всё закончится насилием. В первую очередь над самим собой, так как неоправданные ожидания регулярно будут перерастать в обиду, а во-вторых над второй половинкой. Она везде и всюду окажется без вины виноватой. И это, очевидно, уже не любовь.