Эклипсинг: привычка растворяться в партнере и терять себя в отношениях

Эклипсинг это термин современной психологии, обозначающий привычку человека растворяться в партнере, буквально становясь его тенью. Слово eclipsing пришло из английского языка и дословно переводится как затмение. Коротко говоря это ситуация, при которой отношения строятся на нарушении баланса значимости и созависимости, в результате чего один начинает подстраиваться под другого, соответствовать его ожиданиям, патологически разделять интересы и менять собственные привычки в угоду спутнику и ущерб себе. Признаётся одной из самых популярных форм деструктивной коммуникации в рамках романтического союза.

Как проявляется эклипсинг?

Близкая связь между мужчиной и женщиной так или иначе вынуждает идти на компромиссы, создавать обоюдную зону ответственности, мириться с привычками и образом жизни второй половинки. Проживая на одной территории и стремясь в единым целям, довольно сложно оставаться на 100% самодостаточным и уникальным. Конечно здорово, если у вас в квартире несколько комнат с телевизорами, у каждого свой автомобиль и выходные вы можете проводить по отдельности, но тогда вам придётся балансировать между личными границами и полноценными отношениями.

Стали слишком самоценными и вылетели из пары. Чрезмерно сблизились друг с другом и потеряли самих себя. Где золотая середина понять сложно. В этом и заключается главное проявление эклипсинга — человек не хочет балансировать, ему проще плыть по течению и отдать бразды правления спутнику. Лишь бы не сердился. Вам может казаться, что вы просто идёте на компромиссы или демонстрируете свою любовь таким образом, но на самом деле происходит затмение. Вас, как цельной единицы, больше нет. Вы тень своего партнера.

Теперь он решает куда вы поедете отдыхать, как проведете вечер пятницы, какое кино будете смотреть, сериал или боевик выберете для досуга, гулять будете в парке или отправитесь на футбольный стадион. Вас вроде бы не принуждают, не заставляют и не подчиняют, но обернувшись назад приходит осознание, что ни одного решения лично вами принято не было. И большая часть занятий удовольствия вам не доставила. Радость была только в том, что партнёр рядом и вы близки.

Бывает ещё и отрицательная мотивация, когда вы принимаете участие в делах партнера только чтобы не нарваться на скандал. Жена сказала ехать на дачу в субботу, вы вообще не хотите, но всё равно едете, потому что иначе будет конфликт. Вы хотели отдохнуть в пятницу, но муж собрался в клуб и обижается, что спутница с ним не идёт. Начинает жаловаться, что интересы у вас разные, с вами скучно и так далее. Чтобы не довести дискуссию до мысли о расставании приходится идти.

Патологический эклипсинг

Патологическая форма затмения в отношениях основывается на критическом нарушении баланса значимости. Ценность партнёра кратно возрастает и зависимый просто боится быть отвергнутым. Чтобы этого не произошло приходится идти на уступки и добиваться внимания тотальным подчинением. Сами по себе вы не нужны, но где ещё он найдёт дуру, которая согласится смотреть с ним баскетбольные матчи и делать вид, что ей ооочень интересно? Кто ещё будет принимать его пьяным, грязным и со всеми проблемами, говоря о том, что она балдеет от заботы о любимом?

Мужиков, которые её хотят, много, но мало кто захочет ходить с ней на йогу или смотреть турецкий сериал, обсуждая тяжёлую судьбу главной героини. Человек, угодивший в эклипсинг, не разделяет интересы своей второй половинки, но других точек соприкосновения у них нет, а зависимость от присутствия объекта высокая. Поэтому он просто вынужден делать то, что ему не нравится и не интересно, лишь бы партнёр увидел в нём хоть какую-то ценность.

Проблема здесь в том, что эклипсинг это единственная опора, которая позволяет сохранять близость. Как только вы устанете со всем соглашаться и быть тенью спутника, вас бросят. А всё потому что вы не важны и не нужны, вы удобны. Приносите какую-то пользу, играете роль товарища, но по факту таковым не являетесь. Вас используют и в ответ дают своё присутствие, но долго так продолжаться не может. Либо у вас закончатся силы, либо у партнера требования станут невыносимыми.

Естественный эклипсинг

Эклипсинг может быть логичным результатом пассивности одного из партнеров. Зависимости нет, насилие в отношениях отсутствует, просто один активный, второй сам не знает чем ему заняться. В зоне обоюдной ответственности оба участвуют, приносят пользую в свой романтический союз, выполняют обязательства. Легко находят компромиссы, умеют договариваться, личные границы надёжно защищены. Но как проводить досуг жена не знает, ей всё равно. Или муж, тут вообще без разницы.

Тогда мы наблюдаем картину, при которой решения не имеющие ключевого значения, полностью перекладываются на спутника. Мне без разницы какое кино смотреть, включай что хочешь. Мне хочется посидеть на диване и попить чай, можешь смотреть свой футбол, хоккей, баскетбол или кёрлинг, мне всё равно что показывают на экране. Дома сидеть не хочется, я бы куда-нибудь сходил, но не могу придумать куда.. Ты идёшь по магазинам? Я с тобой хвостиком похожу.

Единственный минус здесь в том, что человек как будто не понимает для чего живёт и к чему стремится. В некоторых ситуациях нам правда неважно чем заниматься и мы с удовольствием соглашаемся на любые предложения партнёра, доверяя ему. Но если эклипсинг становится слишком очевидным, стоит задуматься над собственными интересами. В противном случае вы окончательно потеряете себя и очень скоро уйдёте в патологическую форму. Без спутника вам вообще нечем будет себя занять, его значимость возрастёт, баланс этой значимости сломается и вам придётся делать то, что он скажет. Уже не потому что всё равно, а потому что возникнет страх потери.

Вместо итога

В психологии есть целый набор терминов, описывающих эту ситуацию. Но сленг удобен тем, что легко набирает популярность в социальных сетях и о проблеме узнаёт широкий круг лиц. Про баланс значимости, созависимость и утрату идентичности нужно читать книги, а вот услышав про эклипсинг многие воскликнули — блин, всё как с меня написано! Если такой формат контента поможет привлечь к проблеме больше внимания, то лично я за.

Сам по себе эклипсинг нельзя считать катастрофой и поводом срочно бежать к психологу, но это сигнал о том, что в ваших отношениях наметился дисбаланс, а лично вы уже начали терять себя. Ментально здоровые люди не растворяются в партнере, они учатся взаимодействовать при соблюдении личных интересов и потребностей. Нет ничего плохого в том, чтобы в определенный день напрочь отказаться от принятия решений и доверить свой досуг спутнику. Но если вы так делаете только потому что не можете занять сами себя, то очень скоро начнёт развиваться зависимость. Вы и глазом моргнуть не успеете, как вдруг окажется, что без второй половинки вам абсолютно нечего делать. Хоть в гроб ложись и помирай!